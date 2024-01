escuchar

Es llamativo que el nombre de Ken Loach (Warwickshire, 1936) se entrevere en una colección con nombres de cineastas como Werner Herzog o R.W. Fassbinder. No por su cine, sino por la modestia intrínseca de la persona. Cuenta Graham Fuller, el autor de estas entrevistas realizadas en los años noventa, que al realizador británico le costó aceptar la propuesta: “Es un poco egocéntrico, ¿no?”.

La “filmografía” enumerada en el apéndice de Loach por Loach llega hasta My Name is Joe (1998). Como es obvio, no solo hay muchas películas posteriores, sino que estas incluyen piezas clave como I, Daniel Blake (2016), Palma de Oro en Cannes. El volumen es, en ese sentido, un estado de las cosas en cierto momento de su carrera (para entonces Fuller detecta cuatro etapas en el corpus de esa obra), pero a la vez funciona como una perfecta introducción a la ética fílmica de Loach, que siguió fiel a sí mismo hasta hoy.

Loach es un cineasta eminentemente político en un primer mundo entregado al entretenimiento, pero también un realizador independiente, un innovador en cuestiones técnicas y también un humanista. Sus películas se centran en el relato de las clases marginadas, los mecanismos de control social y, también, en el retrato cotidiano de esas vidas (muchas veces representadas por actores no profesionales). Loach pasa así revista a sus películas, tras los duros años de thatcherismo, que tan bien supo describir. Aunque Tierra y libertad (1995), una de sus cintas fundamentales, tiene como fondo la Guerra Civil Española.

Loach por Loach

Ken Loach

El Cuenco de Plata

Trad.: E. Arguedas González

186 págs./$13.800

Eduardo Lamarche

Temas Libros