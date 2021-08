Reseña: Sobre Barbara Loden, de Nathalie Léger

El mayor reto de las narraciones biográficas, encausar una fascinación primigenia en un esfuerzo sostenido, se convierte muchas veces en un sendero cargado de ripios. A Nathalie Léger (París, 1960) la convocan para escribir un perfil sucinto de Barbara Loden, conocida por haber sido la segunda esposa de Elia Kazan, haber interpretado a Marilyn Monroe y, en menor medida, por Wanda, única película que dirigió y protagonizó en 1970. Es un ejercicio de antemano simple que, en el desborde, deriva en el cruce de dos singularidades.

A diferencia de otros films de la época que narran la fragilidad emocional, como A Woman Under the Influence, de John Cassavetes, en Wanda reina el desconcierto. Wanda decide abandonar de un día para el otro a su familia y continuar su desasosiego al lado de un canalla. Interpretada como el devenir de una mujer sometida y pasiva, Wanda (y Loden) termina condenada al olvido. No hay peripecia, solo se trata de una herida, piensa Léger en Sobre Barbara Loden, que se propone construir un retrato de la actriz, a pesar de la falta de archivos. “Busco en la cara indecisa, en la mirada apagada de Wanda, detrás de esa manera inestable y desesperada que tiene de estar frente a los otros, busco todo lo que le pertenece a Barbara”, escribe.

En la riqueza de recursos desplegados se nota un esfuerzo sincero por acercarse al enigma de Loden. Como biógrafa, Léger no intenta completar su propia vida al escribir sobre otra, sino que la búsqueda es una forma que tiene de conocerse y cuestionarse.

Sobre Barbara Loden

Por Nathalie Léger

Thai. Trad.: Nathalie Graff-Santamaria y Horacio Maez

104 páginas, $ 950

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project