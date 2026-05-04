“Niveles superiores”: más ventas, salas llenas y buenos augurios para arrancar la última semana de Feria

A tono con un fin de semana a lo Shakira, y parafraseando a la colombiana, los expositores no lloraron porque facturaron en la Feria del Libro. Títulos de autores juveniles, para adultos y para todo público con la firma de Inma Rubiales, Felipe Pigna, Marcela Ternavasio (sobre Juan Manuel de Rosas), Pablo Stefanoni, Laura Ramos, Isabel Allende, Samanta Schweblin, Martín Kohan, Selva Almada, Alice Kellen y hasta Ray Bradbury -Páginas de Espuma publicó los cuentos completos- estuvieron entre los más buscados.

Con menos gente en los pasillos que el viernes y el sábado -jornadas multitudinarias-, la del domingo fue una tarde con concurridas presentaciones de novelas del español Fernando Aramburu, Pedro Mairal, Guillermo Martínez y Pilar Quintana. Las autoras de novelas juveniles Agustina Buera e Ivana Kasper, que firmaron decenas de ejemplares de La noche que empecé a quererte y Más inmenso que el cielo (ambos Planeta, $ 36.900), dejaron gente afuera. Al cierre de esta edición, la debutante Oriana Sabatini presentaba en una sala José Hernández para quinientas personas Podría quedarme acá (Sudamericana, $ 29.999) acompañada por Carla Quevedo y Luciano Lamberti. “Empecé a escribir cuando mi analista me recomendó que buscara un caño de escape que no fuera autodestructivo”, dijo la joven modelo y actriz ante una audiencia atenta y con Osvaldo Sabatini, su padre, en primera fila.

Oriana Sabatini presentó su primera novela en la Feria, con el padre orgulloso en primera fila Fabián Marelli

Aramburu conversó sobre su novela Maite (Tusquets, $ 33.900), quinta entrega de la serie “Gente vascas”, con Eugenia Zicavo, en la Sala Julio Cortazár. Otra vez, el español vuelve a combinar hechos colectivos (el repudio social del asesinato de un joven concejal a manos del grupo terrorista ETA) con “vidas privadas”, según dijo. Admitió que había retirado a los personajes masculinos de la novela “desde el inicio”, sea por muerte o viajes. La historia se desarrolla en San Sebastián, en julio de 1997, cuando Maite (“querida” en euskera) recibe a su hermana Elene, que, después de muchos años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad natal para visitar a su madre que se recupera de un ictus.

Eugenia Zicavo y Fernando Aramburu conversaron sobre "Maite", nueva novela del escritor español Fabián Marelli

“Trato de no incurrir en un estilo florido, sino de usar las palabras estrictamente necesarias -contó acerca de su método-. Pero no tengo nada en contra del barroco”. Para el autor de Patria, que aspira que “el libro lea a quien lo lee”, la novela no está en el texto “sino en la cabeza de los lectores”. ¿Qué fue lo más lo divirtió a la hora de escribir Maite?, quiso saber Zicavo. “Terminarla”, respondió el escritor.

En la Sala Carlos Gorostiza, recién llegado de la Feria de Bogotá, Pedro Mairal habló, también con Zicavo como interlocutora, sobre Los nuevos (Emecé, $ 43.900). “Me falta en Montevideo la Buenos Aires que no sale en las noticias”, dijo, antes de revelar que escribir esta novela le había dado “mucha ternura”. “Estoy más del lado de los padres de estos chicos”, explicó en referencia a los tres protagonistas de la su historia, que están por dejar atrás la adolescencia.

De batir récords a “salvar los trapos”

Los grandes grupos editoriales informaron un aumento en las ventas respecto del año anterior. “Notamos una gran convocatoria -dijo a LA NACION Valeria Fernández Naya, directora de Marketing y Comunicación de Penguin Random House-. Las ventas en unidades vienen muy bien, un poco por encima del 10% en nuestro stand. El crecimiento está fuertemente impulsado por los libros para chicos; algo que nos da mucha felicidad y esperanza porque estamos cultivando a los lectores del mañana”.

Ivana Kasper firmó ejemplares de su novela en el stand juvenil de Planeta Fabián Marelli

El Grupo Planeta informó un 15% más de ventas de ejemplares que en 2025; sus best sellers son 76, de Felipe Pigna; El Eternauta, de Oesterheld y Solano López, y los libros de Rebecca Yarros e Inma Rubiales. Muchas lectoras hicieron fila para la firma de ejemplares de la “picante” autora española Megan Maxwell.

En el stand de El Ateneo los best sellers son la novela juvenil de terror de Santiago L. Speranza, Cumple de 15 ($ 29.900), y La vaca va a ser hermana ($ 29.900), infantil de Agustina Lynch con ilustraciones de Diego Barletta. Hasta ahora, Siglo XXI vendió un 16% más de unidades que en 2025; Eudeba superó la barrera del 20% y la distribuidora Waldhuter, la del 10% (en ejemplares).

“La venta durante el segundo fin de semana de la Feria estuvo muy bien, en niveles superiores a los del año pasado que ya había sido muy buena -comentó Santiago Bessone, uno de los responsables del stand de Urano en el Pabellón Verde-. Estamos vendiendo muchos títulos de ficción juvenil y dark romance, de autoras como Stephanie Garber, Lynn Painter y Pamela Stupia, entre otras”.

Sin embargo, en stands de sellos medianos y pequeños la venta “empató” con la de 2025 (si es que no quedó por debajo). “La impresión es que esta Feria no será mejor que la del año pasado -resumió Carolina Di Bella, de Galerna-. Se nota el impacto de la situación económica en los lectores; aun así, seguimos optimistas frente a los días que vienen”. Se están vendiendo bien en el stand 1010 del Verde ¿Qué te apasiona? ($ 39.900), de Adela Sáenz Cavia, y El avance de la estupidez ($ 32.000), de Sergio Sinay, que se presenta este lunes a las 19 en la Sala Sarmiento.

En la distribuidora Blatt & Ríos, en el stand 525 del Azul, las ventas recién repuntaron a partir del 1° de mayo y se mantienen parejas con las de 2025; los más vendidos son Un telegrama al futuro (Caballo Negro, $ 34.000), antología de la poeta chilena Elvira Hernández; la primera novela de la cantante mexicana Julieta Venegas, Norteña (Blatt & Ríos, $ 26.900), y Pequeño Mago (Musarañita, $ 24.000), de Mariana Ruiz Johnson. En el stand de la Biblioteca Nacional (1520 del Amarillo), donde las ventas mejoraron respecto de 2025, el más buscado por los lectores fue Textos akáshicos. Artículos y rarezas ($ 22.000), de Alberto Laiseca, recopilación de “inhallables” al cuidado de Mariano Buscaglia.

El público busca ofertas y promociones en la Feria del Libro Fabián Marelli

“El comienzo de la Feria fue muy magro a nivel gente y a nivel ventas -dijo Raúl Carioli, de Prometeo-. A partir del miércoles cambió la tendencia y las ventas fueron superiores al 30 abril y 1° de mayo del año anterior. De continuar así, será una feria en la que ‘salvaremos los trapos’”. Todos los expositores aguardan con ansias las compras de los bibliotecarios asociados a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de viernes a sábado próximos.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, se mostró optimista. “Fueron días con mucha gente, y creo que va a ser así hasta que termine. Vamos a tener una muy buena Feria”, auguró antes del inicio de la “semana de los Nobel”, J. M. Cotezee y Mo Yan, en el evento cultural.