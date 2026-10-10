Reseña. Una historia familiar, de Daniel Guebel

Los hermanos Bernardo y Miriam son los protagonistas iniciales de la intrincada saga que Daniel Guebel relata en su novela Una historia familiar y que comienza, a principios del siglo XX, en “Lanovetz o Krémenets, entre Ucrania y Polonia”. Estos hermanos viajan junto con su madre a la Argentina y se radican en la provincia de Santiago del Estero. Más adelante se trasladan a Buenos Aires.

Guebel emplea una prosa muy despojada y bien al grano para condensar de manera ordenada la cantidad de información acerca de esta familia, sin descuidar la psicología de sus personajes, que va exponiendo con moderada omnisciencia, a través de trazos descriptivos y distintos episodios.

Bernardo se casa con su prima Sofía, y Miriam con Miguel. Blanca y Laura –hijas del primer matrimonio– se casan con Marcos y Ariel respectivamente y dan paso a una nueva generación. Blanca y Marcos emigran a los Estados Unidos, se instalan en Nueva York, luego se les unen Laura y Ariel, y por último llega Bernardo, ya viudo y jubilado tras haber desempeñado diversos trabajos (colchonero, carpintero, repartidor de leche, relojero y tejedor, entre otros).

A medida que se narran las vivencias y peripecias de los distintos miembros de esta familia, algunos hechos son presentados de un modo crudamente tragicómico, como el suicidio de un sobrino de Miguel (“Hay que ser valiente para pegarse un tiro”, comenta su tío).

Las andanzas de Ariel, un hombre agresivo, paranoico y con delirios de grandeza aportan elementos que tienden a lo absurdo y lo extravagante. Muestran cómo una conducta desquiciada, por fuerza de la costumbre, puede ser aceptada como normal. Su hijo David, que desde chico debe tomar una medicación “para no quedarse con la mentalidad de una criatura de cinco años”, desarrolla otro tipo de comportamientos estrafalarios.

La novela, en la que predomina un tono seco y un humor sombrío, se concentra en el devenir de los personajes y prácticamente no se ocupa del contexto histórico, como si se evitara dispersar la trama con referencias a las cambiantes circunstancias políticas y económicas de aquellos años. Sí se menciona las simpatías de Bernardo por el partido comunista y su decepción ante la disolución de la Unión Soviética.

En el prólogo del libro –y en una entrevista– Guebel explica que Una historia familiar nació del relato que le hizo su tía Blanca y que, a pedido de ella, tuvo que esperar unos veinte años para publicarla. ¿Influye en la lectura de la obra saber que lo real y lo ficticio se hallan combinados? Quizá no, pero sí puede que al autor lo haya influido estilísticamente “el tono dominante de la voz” de su tía para contar ciertas cosas “como si no se las entendiera del todo”.

Una historia familiar

Daniel Guebel

Random House

186 páginas

$ 37.499