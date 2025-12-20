Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 20 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pelo de la alpaca”
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Pelo de la alpaca", mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en "Parte del tejado". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Se desploman
CAEN
5 Cansar extremadamente
AGOTAR
11 Puse las piezas en sus lugares
ARMÉ
12 Solicitará algo
PEDIRÁ
13 Extremadamente claras y limpias
CRISTALINAS
15 ___ otras: otras muchas
TANTAS
16 Aposento principal de grandes dimensiones
SALA
17 Arriesgué, me atreví
OSÉ
18 Controla una situación
RIGE
20 Que ha bajado su calidad
EMPEORADO
24 Pelo de la alpaca
LANA
25 Actuar en Londres
ACT
27 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica
RITA
30 Debilidad en los tejidos orgánicos
ATONÍA
32 Alfabetos
ABECEDARIOS
34 De escasa cuantía (fem.)
MÍSERA
35 Finaliza un proceso
CESA
36 Moluscos de carne suave y muy apreciada
OSTRAS
37 Parte del tejado
ALAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Planta con espinas
CACTO
2 Destruí por completo
ARRASÉ
3 Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III
EMINEM
4 Nido en inglés
NEST
5 Que sienten gran amor (fem.)
APASIONADAS
6 Alcohol en ___
GEL
7 Epopeya griega atribuida a Homero
ODISEA
8 ___ Turner, cantante de "The Best"
TINA
9 Mar de ___: lago salado de Asia que se está secando
ARAL
10 Lisa, libre de estorbos
RASA
14 Deber escolar
TAREA
19 Persona non ___
GRATA
21 Sensación agradable
PLACER
22 ___ Defoe, escribió "Robinson Crusoe"
DANIEL
23 Que no trabaja (fem.)
OCIOSA
26 Determinar el precio
TASAR
27 Manojo de flores
RAMO
28 Ave con pico largo que se alimenta de peces y anfibios
IBIS
29 Prueba psicológica para estudiar alguna función
TEST
31 Mamífero de la familia de los delfines
ORCA
33 ___ de los descubrimientos
ERA
