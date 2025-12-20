Las respuestas al crucigrama del sábado 20 de diciembre

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Pelo de la alpaca", mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en "Parte del tejado". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Se desploman

CAEN

5 Cansar extremadamente

AGOTAR

11 Puse las piezas en sus lugares

ARMÉ

12 Solicitará algo

PEDIRÁ

13 Extremadamente claras y limpias

CRISTALINAS

15 ___ otras: otras muchas

TANTAS

16 Aposento principal de grandes dimensiones

SALA

17 Arriesgué, me atreví

OSÉ

18 Controla una situación

RIGE

20 Que ha bajado su calidad

EMPEORADO

24 Pelo de la alpaca

LANA

25 Actuar en Londres

ACT

27 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica

RITA

30 Debilidad en los tejidos orgánicos

ATONÍA

32 Alfabetos

ABECEDARIOS

34 De escasa cuantía (fem.)

MÍSERA

35 Finaliza un proceso

CESA

36 Moluscos de carne suave y muy apreciada

OSTRAS

37 Parte del tejado

ALAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Planta con espinas

CACTO

2 Destruí por completo

ARRASÉ

3 Rapero que se llama Marshall Bruce Mathers III

EMINEM

4 Nido en inglés

NEST

5 Que sienten gran amor (fem.)

APASIONADAS

6 Alcohol en ___

GEL

7 Epopeya griega atribuida a Homero

ODISEA

8 ___ Turner, cantante de "The Best"

TINA

9 Mar de ___: lago salado de Asia que se está secando

ARAL

10 Lisa, libre de estorbos

RASA

14 Deber escolar

TAREA

19 Persona non ___

GRATA

21 Sensación agradable

PLACER

22 ___ Defoe, escribió "Robinson Crusoe"

DANIEL

23 Que no trabaja (fem.)

OCIOSA

26 Determinar el precio

TASAR

27 Manojo de flores

RAMO

28 Ave con pico largo que se alimenta de peces y anfibios

IBIS

29 Prueba psicológica para estudiar alguna función

TEST

31 Mamífero de la familia de los delfines

ORCA

33 ___ de los descubrimientos

ERA

