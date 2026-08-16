Las respuestas al crucigrama del domingo 16 de agosto

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Volver a sujetar con nudos", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "El mudo fue protagonizado por Chaplin". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Encaja en la abertura

CABE

5 Propia de una cadena de montañas europea

ALPINA

11 Te dirigías

IBAS

12 Volver a sujetar con nudos

REATAR

13 Nido en inglés

NEST

14 Ondulado

RIZADO

15 Practicaba un oficio

EJERCÍA

17 Uno de los hijos de Noé

CAM

18 Di protección

ASILÉ

19 Cesa el movimiento

PARA

20 Separé de las otras cosas

AISLÉ

22 Game ___: fin del juego

OVER

25 Mover en sentido circular

GIRAR

28 ___ populi: expresión latina para "voz del pueblo"

VOX

29 Falta de fuerzas

LASITUD

31 Dar en el blanco

ATINAR

33 Protagonista de la tauromaquia

TORO

34 Explotó

DETONÓ

35 Capital de Jordania

AMÁN

36 Apuntan

ANOTAN

37 Sin compañía de nadie (fem.)

SOLA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 El mudo fue protagonizado por Chaplin

CINE

2 Insecto que fabrica cera

ABEJA

3 Apoyos

BASES

4 Acanalar

ESTRIAR

5 Desafiaron el peligro

ARRIESGARON

6 Estudiaba el libro

LEIA

7 Estado de no beligerancia

PAZ

8 Patria de Odiseo

ÍTACA

9 Manera de moverse en el mar

NADAR

10 Perfume muy agradable

AROMA

16 151, en números romanos

CLI

19 Expertas

PERITAS

21 Flor de ___ (forma heráldica del lirio)

LIS

22 De forma de huevo (fem.)

OVADA

23 Participen de la elección

VOTEN

24 Buen resultado

ÉXITO

26 Partícula minúscula

ÁTOMO

27 Del campo

RURAL

29 ___ del Rey, cantante de "Blue Jeans"

LANA

30 Regala, da

DONA

32 "Sorry ___ Sorry", canción de Demi Lovato

NOT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.