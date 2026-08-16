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Las respuestas al crucigrama del domingo 16 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Buen resultado”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Volver a sujetar con nudos", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "El mudo fue protagonizado por Chaplin". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Encaja en la abertura
CABE
5 Propia de una cadena de montañas europea
ALPINA
11 Te dirigías
IBAS
12 Volver a sujetar con nudos
REATAR
13 Nido en inglés
NEST
14 Ondulado
RIZADO
15 Practicaba un oficio
EJERCÍA
17 Uno de los hijos de Noé
CAM
18 Di protección
ASILÉ
19 Cesa el movimiento
PARA
20 Separé de las otras cosas
AISLÉ
22 Game ___: fin del juego
OVER
25 Mover en sentido circular
GIRAR
28 ___ populi: expresión latina para "voz del pueblo"
VOX
29 Falta de fuerzas
LASITUD
31 Dar en el blanco
ATINAR
33 Protagonista de la tauromaquia
TORO
34 Explotó
DETONÓ
35 Capital de Jordania
AMÁN
36 Apuntan
ANOTAN
37 Sin compañía de nadie (fem.)
SOLA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 El mudo fue protagonizado por Chaplin
CINE
2 Insecto que fabrica cera
ABEJA
3 Apoyos
BASES
4 Acanalar
ESTRIAR
5 Desafiaron el peligro
ARRIESGARON
6 Estudiaba el libro
LEIA
7 Estado de no beligerancia
PAZ
8 Patria de Odiseo
ÍTACA
9 Manera de moverse en el mar
NADAR
10 Perfume muy agradable
AROMA
16 151, en números romanos
CLI
19 Expertas
PERITAS
21 Flor de ___ (forma heráldica del lirio)
LIS
22 De forma de huevo (fem.)
OVADA
23 Participen de la elección
VOTEN
24 Buen resultado
ÉXITO
26 Partícula minúscula
ÁTOMO
27 Del campo
RURAL
29 ___ del Rey, cantante de "Blue Jeans"
LANA
30 Regala, da
DONA
32 "Sorry ___ Sorry", canción de Demi Lovato
NOT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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