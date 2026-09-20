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Las respuestas al crucigrama del domingo 20 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Hueso contiguo al cúbito.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Abertura para el botón.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Rastro de sabor que persiste.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 De una gravedad extrema.
ATROZ
6 Asiste a una cita.
ACUDE
11 Encuentro de dos vocales en sílabas distintas.
HIATO
12 Rayo fino de uso médico o industrial.
LÁSER
13 Músico mítico que bajó al Hades.
ORFEO
14 Separé físicamente.
ALEJE
15 Tierra hecha diosa.
GEA
16 Del gremio de Popeye.
MARINOS
18 Mezcla de pigmentos y aceite.
ÓLEO
20 2.010, en números romanos.
MMX
21 Conjuntos de letras de una lengua.
ALFABETOS
25 Acusada tras las rejas.
REA
26 Abertura para el botón.
OJAL
28 Volverse de cierta manera.
HACERSE
32 Juez de Israel mentor del profeta Samuel.
ELI
33 Principios de una ciencia.
ABECÉ
34 Dar en el ___: acertar.
CLAVO
36 Hueso contiguo al cúbito.
RADIO
37 Madrinas de hechizos y deseos.
HADAS
38 Semillas de proyectos.
IDEAS
39 Descarado, atrevido.
OSADO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Dificultad en la respiración.
AHOGO
2 Arrójala lejos.
TÍRELA
3 __ Nadal, gran tenista español.
RAFAEL
4 Sufijo despectivo o aumentativo.
OTE
5 Ajuste óptico de enfoque.
ZOOM
6 Genere inquietud o sobresalto.
ALARMÉ
7 Satélite de Júpiter.
CALIXTO
8 Sírvanse de algo.
USEN
9 Rastro de sabor que persiste.
DEJÓ
10 Existes.
ERES
17 Las dos, sin excepción.
AMBAS
19 Ponía a disposición.
OFRECÍA
22 Sutiles, vaporosos.
AÉREOS
23 Observación fugaz.
OJEADA
24 Librad del mal.
SALVAD
27 Confuso, complicado.
LIOSO
28 Mata ___: famosa espía neerlandesa.
HARI
29 Líder de monasterio.
ABAD
30 Da voluntariamente.
CEDE
31 Arrojo, lanzo.
ECHÓ
35 Triángulo de ___ Bermudas.
LAS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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