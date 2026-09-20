Las respuestas al crucigrama del domingo 20 de septiembre

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Abertura para el botón.", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Rastro de sabor que persiste.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 De una gravedad extrema.

ATROZ

6 Asiste a una cita.

ACUDE

11 Encuentro de dos vocales en sílabas distintas.

HIATO

12 Rayo fino de uso médico o industrial.

LÁSER

13 Músico mítico que bajó al Hades.

ORFEO

14 Separé físicamente.

ALEJE

15 Tierra hecha diosa.

GEA

16 Del gremio de Popeye.

MARINOS

18 Mezcla de pigmentos y aceite.

ÓLEO

20 2.010, en números romanos.

MMX

21 Conjuntos de letras de una lengua.

ALFABETOS

25 Acusada tras las rejas.

REA

26 Abertura para el botón.

OJAL

28 Volverse de cierta manera.

HACERSE

32 Juez de Israel mentor del profeta Samuel.

ELI

33 Principios de una ciencia.

ABECÉ

34 Dar en el ___: acertar.

CLAVO

36 Hueso contiguo al cúbito.

RADIO

37 Madrinas de hechizos y deseos.

HADAS

38 Semillas de proyectos.

IDEAS

39 Descarado, atrevido.

OSADO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Dificultad en la respiración.

AHOGO

2 Arrójala lejos.

TÍRELA

3 __ Nadal, gran tenista español.

RAFAEL

4 Sufijo despectivo o aumentativo.

OTE

5 Ajuste óptico de enfoque.

ZOOM

6 Genere inquietud o sobresalto.

ALARMÉ

7 Satélite de Júpiter.

CALIXTO

8 Sírvanse de algo.

USEN

9 Rastro de sabor que persiste.

DEJÓ

10 Existes.

ERES

17 Las dos, sin excepción.

AMBAS

19 Ponía a disposición.

OFRECÍA

22 Sutiles, vaporosos.

AÉREOS

23 Observación fugaz.

OJEADA

24 Librad del mal.

SALVAD

27 Confuso, complicado.

LIOSO

28 Mata ___: famosa espía neerlandesa.

HARI

29 Líder de monasterio.

ABAD

30 Da voluntariamente.

CEDE

31 Arrojo, lanzo.

ECHÓ

35 Triángulo de ___ Bermudas.

LAS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.