El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Vínculo afectivo intenso.", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "'En un ___', en un instante.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Deporte que disputa la Copa Davis.

TENIS

6 Pequeño circuito electrónico.

CHIP

10 Emigraciones masivas.

ÉXODOS

12 Brillo invisible personal.

AURA

13 Dícese de la cara sin maquillaje.

LAVADA

14 Selector de la radio.

DIAL

15 Boxeador que flotaba como mariposa.

ALI

16 Cara principal de una moneda.

ANVERSO

18 Palabra inglesa para 'estrella'.

STAR

20 '___ Biónica', Chano y compañía.

TAN

21 Fin trágico a manos de otro.

ASESINATO

25 Son canario.

ISA

26 Anfibio verrugoso.

SAPO

28 Señal de una enfermedad.

SÍNTOMA

32 102 en la antigua Roma.

CII

33 Confía sin dudar.

CREE

34 Impedir un daño.

EVITAR

36 Vínculo afectivo intenso.

AMOR

37 Limpia, clara.

NÍTIDA

38 Cérvido navideño de Papá Noel.

RENO

39 Espacio para exposición comercial.

SALÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Piezas textiles.

TELAS

2 Eleva con alabanzas excesivas.

EXALTA

3 Protagonistas vestidas de blanco.

NOVIAS

4 Atontada, fuera de sí.

IDA

5 Agua gaseosa.

SODA

6 Series de eslabones unidos.

CADENAS

7 Escapar a toda prisa.

HUIR

8 Saldrás con rumbo definido.

IRÁS

9 'De tal ___, tal astilla'.

PALO

11 'En un ___', en un instante.

SANTIAMÉN

17 Jean-Claude ___ Damme.

VAN

19 Vuelvo a decir o hacer.

REITERÓ

22 Sursuroeste.

SSO

23 Interfaz que responde al toque.

TÁCTIL

24 Compuesto con opio.

OPIADO

27 Captaran sonidos.

OIRÁN

28 Malvado de 'El rey león'.

SCAR

29 Marcharme.

IRME

30 Gas noble que ilumina anuncios.

NEÓN

31 Orden de ___, hermandad de caballeros lusos.

AVIS

35 Piojo de las gallináceas.

ITA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.