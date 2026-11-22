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Las respuestas al crucigrama del domingo 22 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Interfaz que responde al toque.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Vínculo afectivo intenso.", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "'En un ___', en un instante.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Deporte que disputa la Copa Davis.
TENIS
6 Pequeño circuito electrónico.
CHIP
10 Emigraciones masivas.
ÉXODOS
12 Brillo invisible personal.
AURA
13 Dícese de la cara sin maquillaje.
LAVADA
14 Selector de la radio.
DIAL
15 Boxeador que flotaba como mariposa.
ALI
16 Cara principal de una moneda.
ANVERSO
18 Palabra inglesa para 'estrella'.
STAR
20 '___ Biónica', Chano y compañía.
TAN
21 Fin trágico a manos de otro.
ASESINATO
25 Son canario.
ISA
26 Anfibio verrugoso.
SAPO
28 Señal de una enfermedad.
SÍNTOMA
32 102 en la antigua Roma.
CII
33 Confía sin dudar.
CREE
34 Impedir un daño.
EVITAR
36 Vínculo afectivo intenso.
AMOR
37 Limpia, clara.
NÍTIDA
38 Cérvido navideño de Papá Noel.
RENO
39 Espacio para exposición comercial.
SALÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Piezas textiles.
TELAS
2 Eleva con alabanzas excesivas.
EXALTA
3 Protagonistas vestidas de blanco.
NOVIAS
4 Atontada, fuera de sí.
IDA
5 Agua gaseosa.
SODA
6 Series de eslabones unidos.
CADENAS
7 Escapar a toda prisa.
HUIR
8 Saldrás con rumbo definido.
IRÁS
9 'De tal ___, tal astilla'.
PALO
11 'En un ___', en un instante.
SANTIAMÉN
17 Jean-Claude ___ Damme.
VAN
19 Vuelvo a decir o hacer.
REITERÓ
22 Sursuroeste.
SSO
23 Interfaz que responde al toque.
TÁCTIL
24 Compuesto con opio.
OPIADO
27 Captaran sonidos.
OIRÁN
28 Malvado de 'El rey león'.
SCAR
29 Marcharme.
IRME
30 Gas noble que ilumina anuncios.
NEÓN
31 Orden de ___, hermandad de caballeros lusos.
AVIS
35 Piojo de las gallináceas.
ITA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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