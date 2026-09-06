Las respuestas al crucigrama del domingo 6 de septiembre

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Letras repetidas en "nunca"", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Perro de cuerpo largo y patas cortas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Das con algo que se busca

HALLAS

7 Bueno en Boston

GOOD

11 Malintencionada, malvada

AVIESA

12 Tomé partido

OPTÉ

13 Perro de cuerpo largo y patas cortas

BASSET

14 De ___: honrado

BIEN

15 Uno de los 7 pecados capitales

IRA

16 Criaturas marinas mitológicas

SIRENAS

18 "The ___ of Us", videojuego de terror

LAST

20 Plácida, sin agitación

SERENA

21 Por último (2 palabras)

AL FIN

23 Produje otra vez

RECREÉ

26 Prefijo que indica ocho

OCTO

30 Hice lo ordenado

OBEDECÍ

32 es.wikipedia.___

ORG

33 Palo largo y delgado

VARA

34 Respetar, venerar

HONRAR

36 Letras repetidas en "nunca"

ENES

37 Concedió (un beneficio)

OTORGÓ

38 Axl ___, rockero muy conocido

ROSE

39 Mejoras la higiene

SANEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Competente

HÁBIL

2 Codiciosa, tacaña

AVARA

3 Libres de arrugas y asperezas (fem.)

LISAS

4 Artículo francés

LES

5 Cartas de la baraja con letras

ASES

6 Contentos

SATISFECHOS

7 Gestionó los recursos del país

GOBERNÓ

8 Exprese su punto de vista

OPINE

9 Observan desde una posición elevada

OTEAN

10 Que es compacta y pesada

DENSA

17 Mostré alegría

REÍ

19 Retrasase su llegada

TARDASE

22 Spike ___, director de cine estadounidense

LEE

23 Land ___, marca inglesa de vehículos

ROVER

24 Árbol de madera muy negra

ÉBANO

25 Planeta enano en el cinturón de asteroides

CERES

27 Se mueve a gran velocidad

CORRE

28 Hace pasar por la garganta

TRAGA

29 Monstruos mitológicos de gran tamaño

OGROS

31 I griega, literalmente

IOTA

35 Persona ___ grata

NON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.