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Las respuestas al crucigrama del domingo 6 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Monstruos mitológicos de gran tamaño”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Letras repetidas en "nunca"", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Perro de cuerpo largo y patas cortas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Das con algo que se busca
HALLAS
7 Bueno en Boston
GOOD
11 Malintencionada, malvada
AVIESA
12 Tomé partido
OPTÉ
13 Perro de cuerpo largo y patas cortas
BASSET
14 De ___: honrado
BIEN
15 Uno de los 7 pecados capitales
IRA
16 Criaturas marinas mitológicas
SIRENAS
18 "The ___ of Us", videojuego de terror
LAST
20 Plácida, sin agitación
SERENA
21 Por último (2 palabras)
AL FIN
23 Produje otra vez
RECREÉ
26 Prefijo que indica ocho
OCTO
30 Hice lo ordenado
OBEDECÍ
32 es.wikipedia.___
ORG
33 Palo largo y delgado
VARA
34 Respetar, venerar
HONRAR
36 Letras repetidas en "nunca"
ENES
37 Concedió (un beneficio)
OTORGÓ
38 Axl ___, rockero muy conocido
ROSE
39 Mejoras la higiene
SANEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Competente
HÁBIL
2 Codiciosa, tacaña
AVARA
3 Libres de arrugas y asperezas (fem.)
LISAS
4 Artículo francés
LES
5 Cartas de la baraja con letras
ASES
6 Contentos
SATISFECHOS
7 Gestionó los recursos del país
GOBERNÓ
8 Exprese su punto de vista
OPINE
9 Observan desde una posición elevada
OTEAN
10 Que es compacta y pesada
DENSA
17 Mostré alegría
REÍ
19 Retrasase su llegada
TARDASE
22 Spike ___, director de cine estadounidense
LEE
23 Land ___, marca inglesa de vehículos
ROVER
24 Árbol de madera muy negra
ÉBANO
25 Planeta enano en el cinturón de asteroides
CERES
27 Se mueve a gran velocidad
CORRE
28 Hace pasar por la garganta
TRAGA
29 Monstruos mitológicos de gran tamaño
OGROS
31 I griega, literalmente
IOTA
35 Persona ___ grata
NON
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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