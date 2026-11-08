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Las respuestas al crucigrama del domingo 8 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Antorchas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Afloja la tormenta.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Serena, firme en la adversidad.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Montura de caballeros.
CORCEL
7 Antorchas.
TEAS
11 Afloja la tormenta.
AMAINA
12 Sufijo que designa doctrinas, escuelas, etc.
ISMO
13 Insignificantes, minúsculas.
NIMIAS
14 Antiguo anestésico.
ÉTER
15 Sigla de la primera parte de la Biblia.
AT
16 Oscuros como la noche.
NEGROS
18 Arma ninja de tres puntas.
SAI
20 Ciudadano de Irán.
IRANÍ
21 Breve anuncio televisivo.
SPOT
23 Fricción social incómoda.
ROCE
25 Luis ___, exbasquetbolista de 'La Generación Dorada'.
SCOLA
27 'Oreja' de la taza.
ASA
29 Observaran.
VIESEN
30 Platino.
PT
31 Proyectil veloz y letal.
BALA
32 Cuna del Renacimiento europeo.
ITALIA
35 Unidad de tiempo geológico.
CRON
36 Renovar el aire.
AIREAR
37 Obtengo el triunfo.
GANÓ
38 Surgirá de su madre.
NACERÁ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cabellos blancos de sabiduría.
CANAS
2 Dejes fuera intencionalmente.
OMITAS
3 Memoria de la computadora.
RAM
4 102 en la antigua Roma.
CII
5 Los verdes cantan 'Lamento boliviano'.
ENANITOS
6 Rayo que parece de ciencia y ficción.
LÁSER
7 Sensible y lleno de calidez.
TIERNO
8 Serena, firme en la adversidad.
ESTOICA
9 Expreses afecto sincero.
AMES
10 Hermana en la fe.
SOR
17 Seguro contra desperfectos.
GARANTÍA
19 Vocablo griego para la 'Y'.
ÍPSILON
22 Inmensidad acuática.
OCÉANO
24 Curiosear secretamente.
ESPIAR
26 Devoraban libros.
LEÍAN
28 Sujetara con nudos firmes.
ATARA
29 Palo largo y delgado.
VARA
31 Vacuna contra la tuberculosis.
BCG
33 Arco geométrico.
ARC
34 El Bruce más karateca.
LEE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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