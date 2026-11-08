Las respuestas al crucigrama del domingo 8 de noviembre

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Afloja la tormenta.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Serena, firme en la adversidad.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Montura de caballeros.

CORCEL

7 Antorchas.

TEAS

11 Afloja la tormenta.

AMAINA

12 Sufijo que designa doctrinas, escuelas, etc.

ISMO

13 Insignificantes, minúsculas.

NIMIAS

14 Antiguo anestésico.

ÉTER

15 Sigla de la primera parte de la Biblia.

AT

16 Oscuros como la noche.

NEGROS

18 Arma ninja de tres puntas.

SAI

20 Ciudadano de Irán.

IRANÍ

21 Breve anuncio televisivo.

SPOT

23 Fricción social incómoda.

ROCE

25 Luis ___, exbasquetbolista de 'La Generación Dorada'.

SCOLA

27 'Oreja' de la taza.

ASA

29 Observaran.

VIESEN

30 Platino.

PT

31 Proyectil veloz y letal.

BALA

32 Cuna del Renacimiento europeo.

ITALIA

35 Unidad de tiempo geológico.

CRON

36 Renovar el aire.

AIREAR

37 Obtengo el triunfo.

GANÓ

38 Surgirá de su madre.

NACERÁ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cabellos blancos de sabiduría.

CANAS

2 Dejes fuera intencionalmente.

OMITAS

3 Memoria de la computadora.

RAM

4 102 en la antigua Roma.

CII

5 Los verdes cantan 'Lamento boliviano'.

ENANITOS

6 Rayo que parece de ciencia y ficción.

LÁSER

7 Sensible y lleno de calidez.

TIERNO

8 Serena, firme en la adversidad.

ESTOICA

9 Expreses afecto sincero.

AMES

10 Hermana en la fe.

SOR

17 Seguro contra desperfectos.

GARANTÍA

19 Vocablo griego para la 'Y'.

ÍPSILON

22 Inmensidad acuática.

OCÉANO

24 Curiosear secretamente.

ESPIAR

26 Devoraban libros.

LEÍAN

28 Sujetara con nudos firmes.

ATARA

29 Palo largo y delgado.

VARA

31 Vacuna contra la tuberculosis.

BCG

33 Arco geométrico.

ARC

34 El Bruce más karateca.

LEE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.