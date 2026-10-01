Las respuestas al crucigrama del jueves 1 de octubre

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Conjunto de lobos.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Científico dedicado a las aves.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Fortaleza flotante de los mares.

ACORAZADO

10 Decisión que excluye otras opciones.

UNILATERAL

11 ___ del 29: causa de la Gran Depresión.

CRAC

12 Conjunto de lobos.

MANADA

13 ___ corso: el mastín italiano.

CANE

14 Unidades para un par.

DOS

15 Ventanas que miran al cielo.

CLARABOYAS

20 Estado del tiempo, temperatura.

ORAJE

21 Científico dedicado a las aves.

ORNITÓLOGO

26 Expresión de que entendí.

AJA

27 Espacio breve de tiempo.

TRIS

28 Series escritas de cosas.

LISTAS

32 San ___, estadio italiano.

SIRO

33 ___ Lilly, actriz canadiense de Lost.

EVANGELINE

35 Urbe colombiana famosa su 'Ciudad Amurallada'.

CARTAGENA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Fruta tropical de sabor dulce.

ANANA

2 Marco Tulio __, escritor y orador romano.

CICERON

3 Sigla del Olympique de Lyon.

OL

4 Memoria que olvida al apagar.

RAM

5 Amarra con firmeza.

ATA

6 División del budismo.

ZEN

7 Cultivo y labor del campo.

ARADA

8 Cubos para juegos de azar.

DADOS

9 Ondulaciones del mar.

OLAS

10 Río entre Europa y Asia.

URAL

11 300 para Nerón.

CCC

16 Apodo para Ariana.

ARI

17 Murciélago en inglés.

BAT

18 Los cíclopes tenían solo uno.

OJO

19 Sucesor político de Gorbachov en Rusia.

YELTSIN

21 Punta del misil.

OJIVA

22 Alisar sin dejar relieve.

RASAR

23 Resultado del filtrado renal.

ORINA

24 Rote sobre un eje.

GIRE

25 Gigante peludo del bosque.

OSO

26 Nombre de un actor Baldwin.

ALEC

29 Sigla del trinitrotolueno.

TNT

30 Rango turco.

AGA

31 Segundo (abrev.).

SEG

34 Pronombre personal.

LE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.