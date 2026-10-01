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Las respuestas al crucigrama del jueves 1 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Científico dedicado a las aves.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Conjunto de lobos.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Científico dedicado a las aves.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Fortaleza flotante de los mares.
ACORAZADO
10 Decisión que excluye otras opciones.
UNILATERAL
11 ___ del 29: causa de la Gran Depresión.
CRAC
12 Conjunto de lobos.
MANADA
13 ___ corso: el mastín italiano.
CANE
14 Unidades para un par.
DOS
15 Ventanas que miran al cielo.
CLARABOYAS
20 Estado del tiempo, temperatura.
ORAJE
21 Científico dedicado a las aves.
ORNITÓLOGO
26 Expresión de que entendí.
AJA
27 Espacio breve de tiempo.
TRIS
28 Series escritas de cosas.
LISTAS
32 San ___, estadio italiano.
SIRO
33 ___ Lilly, actriz canadiense de Lost.
EVANGELINE
35 Urbe colombiana famosa su 'Ciudad Amurallada'.
CARTAGENA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Fruta tropical de sabor dulce.
ANANA
2 Marco Tulio __, escritor y orador romano.
CICERON
3 Sigla del Olympique de Lyon.
OL
4 Memoria que olvida al apagar.
RAM
5 Amarra con firmeza.
ATA
6 División del budismo.
ZEN
7 Cultivo y labor del campo.
ARADA
8 Cubos para juegos de azar.
DADOS
9 Ondulaciones del mar.
OLAS
10 Río entre Europa y Asia.
URAL
11 300 para Nerón.
CCC
16 Apodo para Ariana.
ARI
17 Murciélago en inglés.
BAT
18 Los cíclopes tenían solo uno.
OJO
19 Sucesor político de Gorbachov en Rusia.
YELTSIN
21 Punta del misil.
OJIVA
22 Alisar sin dejar relieve.
RASAR
23 Resultado del filtrado renal.
ORINA
24 Rote sobre un eje.
GIRE
25 Gigante peludo del bosque.
OSO
26 Nombre de un actor Baldwin.
ALEC
29 Sigla del trinitrotolueno.
TNT
30 Rango turco.
AGA
31 Segundo (abrev.).
SEG
34 Pronombre personal.
LE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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