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Las respuestas al crucigrama del jueves 10 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “"A pesar de ello..." (2 palabras)”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Aplastadas", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en ""A pesar de ello..." (2 palabras)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Protección para los luchadores de esgrima
CARETA
7 Pie de una hierba
MATA
11 Notifiquen
AVISEN
12 ___ Stravinski, compositor y director de orquesta ruso
IGOR
13 Máquina para comprimir
PRENSA
14 ___ Impala, proyecto musical de Kevin Parker
TAME
15 ___ libre: lanzamiento del baloncesto
TIRO
16 Aplastadas
CHATAS
18 Bien desarrolladas
ELABORADAS
20 ___ Omar, cantante de "Bandolero"
DON
21 Sanadoras sin formación médica
CURANDERAS
28 "A pesar de ello..." (2 palabras)
AUN ASÍ
29 Oración
REZO
30 Que sirve para algo
ÚTIL
31 Envuelven, rodean
CERCAN
33 Moneda de Brasil
REAL
34 Con buena higiene personal (fem.)
ASEADA
35 Río cerca de la Torre de Pisa
ARNO
36 Remediar, reparar
SANEAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Reciba (una señal)
CAPTE
2 ___ Lavigne, cantante de "Complicated"
AVRIL
3 Soltara una carcajada
RIERA
4 Persona que se cree superior
ESNOB
5 Bebidas como el chai
TÉS
6 Desfasadas en el tiempo
ANACRÓNICAS
7 Cara ___: cónyuge
MITAD
8 Variedad de cuarzo translúcido
ÁGATA
9 Bebes
TOMAS
10 Dios que dio un cinturón a Hipólita
ARES
17 Mano en inglés
HAND
19 Versos dedicados a enaltecer
ODAS
21 Instrumento para cortar
CÚTER
22 Juntaban elementos
UNÍAN
23 Desmenuzo
RALLO
24 No acierten
ERREN
25 Reincide
RECAE
26 Herramienta para cavar y remover tierras
AZADA
27 Aparato para localizar submarinos
SONAR
28 Irradiación luminosa inmaterial
AURA
32 De ___ manera: así
ESA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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