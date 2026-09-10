Las respuestas al crucigrama del jueves 10 de septiembre

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Aplastadas", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en ""A pesar de ello..." (2 palabras)". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Protección para los luchadores de esgrima

CARETA

7 Pie de una hierba

MATA

11 Notifiquen

AVISEN

12 ___ Stravinski, compositor y director de orquesta ruso

IGOR

13 Máquina para comprimir

PRENSA

14 ___ Impala, proyecto musical de Kevin Parker

TAME

15 ___ libre: lanzamiento del baloncesto

TIRO

16 Aplastadas

CHATAS

18 Bien desarrolladas

ELABORADAS

20 ___ Omar, cantante de "Bandolero"

DON

21 Sanadoras sin formación médica

CURANDERAS

28 "A pesar de ello..." (2 palabras)

AUN ASÍ

29 Oración

REZO

30 Que sirve para algo

ÚTIL

31 Envuelven, rodean

CERCAN

33 Moneda de Brasil

REAL

34 Con buena higiene personal (fem.)

ASEADA

35 Río cerca de la Torre de Pisa

ARNO

36 Remediar, reparar

SANEAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Reciba (una señal)

CAPTE

2 ___ Lavigne, cantante de "Complicated"

AVRIL

3 Soltara una carcajada

RIERA

4 Persona que se cree superior

ESNOB

5 Bebidas como el chai

TÉS

6 Desfasadas en el tiempo

ANACRÓNICAS

7 Cara ___: cónyuge

MITAD

8 Variedad de cuarzo translúcido

ÁGATA

9 Bebes

TOMAS

10 Dios que dio un cinturón a Hipólita

ARES

17 Mano en inglés

HAND

19 Versos dedicados a enaltecer

ODAS

21 Instrumento para cortar

CÚTER

22 Juntaban elementos

UNÍAN

23 Desmenuzo

RALLO

24 No acierten

ERREN

25 Reincide

RECAE

26 Herramienta para cavar y remover tierras

AZADA

27 Aparato para localizar submarinos

SONAR

28 Irradiación luminosa inmaterial

AURA

32 De ___ manera: así

ESA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.