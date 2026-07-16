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Las respuestas al crucigrama del jueves 16 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Concedidas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Cofres de madera o metal.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Relativo a la vejez.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Blancas.
ALBAS
6 Cofres de madera o metal.
ARCAS
11 Hago sonar el teléfono.
LLAMO
12 Proporción determinada.
CUOTA
13 Sus sonrisas no tienen dientes.
BEBÉS
14 Malgastar el dinero.
TIRAR
15 Juntan dos o más elementos.
UNEN
16 De ___ modo: en absoluto.
NINGÚN
17 Cóctel que arde y no refresca.
MOLOTOV
19 Antónimo de vuelta.
IDA
20 Efectuar una adición.
SUMAR
22 Scooby-___, perro miedoso de la televisión.
DOO
25 Que han contraído matrimonio.
CASADOS
29 Corrosivas.
ÁCIDAS
31 Ingiero líquidos.
TOMÓ
32 Resisten el paso del tiempo.
DURAN
33 Relativo a la vejez.
SENIL
34 Encubra, proteja a alguien.
APAÑÉ
35 Pendiente redondeado.
ARETE
36 Buenas para la salud.
SANAS
37 Tarzán ha crecido con ellos.
MONOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Recopilación musical.
ALBUM
2 Sin espacios vacíos.
LLENO
3 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia.
BABEL
4 Entretenidos y agradables.
AMENOS
5 Señal de petición de socorro.
SOS
6 Enérgicas y operantes.
ACTIVAS
7 Como un canalla.
RUIN
8 ___ galés: raza de perro.
CORGI
9 Caja usada en funerales.
ATAÚD
10 Enfermedad producida por ácaros.
SARNA
16 Solamente (2 palabras).
NO MÁS
18 Aves de picos largos y colores vivos.
TUCANES
21 Amigo de lo ajeno.
RATERO
22 Concedidas.
DADAS
23 Toma posesión de un lugar.
OCUPA
24 Escucharán.
OIRÁN
26 Aporten por bondad.
DONEN
27 Me abstengo de hacer algo.
OMITO
28 Valores en el bolsillo peruano.
SOLES
30 Causa perjuicio.
DAÑA
33 ___ Neill, actuó en 'Parque Jurásico'.
SAM
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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