Las respuestas al crucigrama del jueves 16 de julio

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Cofres de madera o metal.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Relativo a la vejez.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Blancas.

ALBAS

6 Cofres de madera o metal.

ARCAS

11 Hago sonar el teléfono.

LLAMO

12 Proporción determinada.

CUOTA

13 Sus sonrisas no tienen dientes.

BEBÉS

14 Malgastar el dinero.

TIRAR

15 Juntan dos o más elementos.

UNEN

16 De ___ modo: en absoluto.

NINGÚN

17 Cóctel que arde y no refresca.

MOLOTOV

19 Antónimo de vuelta.

IDA

20 Efectuar una adición.

SUMAR

22 Scooby-___, perro miedoso de la televisión.

DOO

25 Que han contraído matrimonio.

CASADOS

29 Corrosivas.

ÁCIDAS

31 Ingiero líquidos.

TOMÓ

32 Resisten el paso del tiempo.

DURAN

33 Relativo a la vejez.

SENIL

34 Encubra, proteja a alguien.

APAÑÉ

35 Pendiente redondeado.

ARETE

36 Buenas para la salud.

SANAS

37 Tarzán ha crecido con ellos.

MONOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Recopilación musical.

ALBUM

2 Sin espacios vacíos.

LLENO

3 Torre de ___: edificación mencionada en la Biblia.

BABEL

4 Entretenidos y agradables.

AMENOS

5 Señal de petición de socorro.

SOS

6 Enérgicas y operantes.

ACTIVAS

7 Como un canalla.

RUIN

8 ___ galés: raza de perro.

CORGI

9 Caja usada en funerales.

ATAÚD

10 Enfermedad producida por ácaros.

SARNA

16 Solamente (2 palabras).

NO MÁS

18 Aves de picos largos y colores vivos.

TUCANES

21 Amigo de lo ajeno.

RATERO

22 Concedidas.

DADAS

23 Toma posesión de un lugar.

OCUPA

24 Escucharán.

OIRÁN

26 Aporten por bondad.

DONEN

27 Me abstengo de hacer algo.

OMITO

28 Valores en el bolsillo peruano.

SOLES

30 Causa perjuicio.

DAÑA

33 ___ Neill, actuó en 'Parque Jurásico'.

SAM

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.