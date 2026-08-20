Las respuestas al crucigrama del jueves 20 de agosto

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Colocas en un lugar.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Crispe los nervios.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Profundo.

HONDO

6 Apreciado, querido.

AMADO

11 Pueden ser de descanso o de servicio.

ÁREAS

12 Tipo de anestesia.

LOCAL

13 Lo que evita el vegetariano.

CARNE

14 World ___ Center, antiguo complejo de edificios.

TRADE

15 Aquello.

ESO

16 Engrasar.

ACEITAR

18 Niña pequeña.

NENA

20 Echa por tierra.

ARRASA

21 Colocas en un lugar.

PONES

23 Preparado para la guerra.

ARMADO

26 Grandes períodos de la evolución.

ERAS

30 Cotidianas.

DIARIAS

32 Entre 'ele' y 'ene'.

EME

33 Diminutivo de ojo.

OJITO

34 __ Dinklage, Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos'.

PETER

36 Anfibios de piel rugosa.

RANAS

37 Idioma hablado en Catar.

ÁRABE

38 Inicio del calendario.

ENERO

39 Muebles con tablero y patas.

MESAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 ___ frente: se oponen.

HACEN

2 Dijese sus plegarias.

ORASE

3 Emperador romano, sucesor de Claudio.

NERÓN

4 Grado superior en ciertas artes marciales.

DAN

5 Hecha de hueso.

O SEA

6 Crispe los nervios.

ALTERÉ

7 Para ___: impresionante.

MORIRSE

8 Acepta, obedece.

ACATA

9 Concedidas.

DADAS

10 Percibirá el aroma.

OLERÁ

17 Vehículo acuático indígena.

CANOA

19 Causar una separación.

APARTAR

22 Detestable.

ODIOSO

23 Ame intensamente.

ADORÉ

24 Gobiernen.

RIJAN

25 Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.

MAINE

27 Desafías a duelo o pelea.

RETAS

28 Protozoo microscópico unicelular.

AMEBA

29 ___ humanos: personas.

SERES

31 Correo electrónico no solicitado.

SPAM

35 Nombre de letra vibrante.

ERE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.