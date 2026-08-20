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Las respuestas al crucigrama del jueves 20 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Echa por tierra.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Colocas en un lugar.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Crispe los nervios.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Profundo.
HONDO
6 Apreciado, querido.
AMADO
11 Pueden ser de descanso o de servicio.
ÁREAS
12 Tipo de anestesia.
LOCAL
13 Lo que evita el vegetariano.
CARNE
14 World ___ Center, antiguo complejo de edificios.
TRADE
15 Aquello.
ESO
16 Engrasar.
ACEITAR
18 Niña pequeña.
NENA
20 Echa por tierra.
ARRASA
21 Colocas en un lugar.
PONES
23 Preparado para la guerra.
ARMADO
26 Grandes períodos de la evolución.
ERAS
30 Cotidianas.
DIARIAS
32 Entre 'ele' y 'ene'.
EME
33 Diminutivo de ojo.
OJITO
34 __ Dinklage, Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos'.
PETER
36 Anfibios de piel rugosa.
RANAS
37 Idioma hablado en Catar.
ÁRABE
38 Inicio del calendario.
ENERO
39 Muebles con tablero y patas.
MESAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 ___ frente: se oponen.
HACEN
2 Dijese sus plegarias.
ORASE
3 Emperador romano, sucesor de Claudio.
NERÓN
4 Grado superior en ciertas artes marciales.
DAN
5 Hecha de hueso.
O SEA
6 Crispe los nervios.
ALTERÉ
7 Para ___: impresionante.
MORIRSE
8 Acepta, obedece.
ACATA
9 Concedidas.
DADAS
10 Percibirá el aroma.
OLERÁ
17 Vehículo acuático indígena.
CANOA
19 Causar una separación.
APARTAR
22 Detestable.
ODIOSO
23 Ame intensamente.
ADORÉ
24 Gobiernen.
RIJAN
25 Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.
MAINE
27 Desafías a duelo o pelea.
RETAS
28 Protozoo microscópico unicelular.
AMEBA
29 ___ humanos: personas.
SERES
31 Correo electrónico no solicitado.
SPAM
35 Nombre de letra vibrante.
ERE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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