Las respuestas al crucigrama del jueves 23 de julio

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Pequeña , chica o delgada.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Nacida en Cerdeña.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Pido con desesperación.

CLAMO

6 Partículas de polvo.

MOTAS

11 Notas que rompen cristales.

ALTAS

12 Agarro con la mano.

APAÑO

13 Capital (de facto) de Suiza.

BERNA

14 Que puede ocasionar la muerte.

LETAL

15 Personalidades hinchadas.

EGOS

16 Pequeña , chica o delgada.

MENUDA

17 Ciudad con historia bíblica.

NAZARET

19 Parte del medio de la fecha.

MES

20 Modelo de automóvil.

SEDÁN

22 Cielo en inglés.

SKY

25 Leyes que Newton firmó.

FÍSICAS

29 ___ Keys, cantante de EE. UU.

ALICIA

31 Cuajada de origen oriental.

TOFU

32 Persona mantenida cautiva.

REHÉN

33 Escuchaste.

OÍSTE

34 Diosa romana de la caza y la naturaleza.

DIANA

35 Perfecto en teoría.

IDEAL

36 Trasladarse de un lugar a otro.

ANDAR

37 Tronco del cuerpo humano.

TORSO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tienen sitio.

CABEN

2 Arriba a un lugar.

LLEGA

3 Terrible, inhumano.

ATROZ

4 Domadas.

MANSAS

5 Hembra de un animal polar blanco.

OSA

6 Lo que pesas antes del viaje.

MALETAS

7 Abierto en Dallas.

OPEN

8 Channing __, actor de 'Magic Mike'.

TATUM

9 Agrega, incorpora.

AÑADE

10 Alejadas de otras personas.

SOLAS

16 Calcetín.

MEDIA

18 Hacer más pura una sustancia.

REFINAR

21 Muy claro.

NÍTIDO

22 Nacida en Cerdeña.

SARDA

23 Botella de ___: superficie que no tiene interior ni exterior.

KLEIN

24 Guerra santa de los musulmanes.

YIHAD

26 Unir pedazos de tela con hilo y aguja.

COSER

27 Úlceras en la mucosa bucal.

AFTAS

28 Superficie pisada.

SUELO

30 Comida que se hace por la noche.

CENA

33 Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo

OIT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.