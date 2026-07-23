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Las respuestas al crucigrama del jueves 23 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Muy claro.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Pequeña , chica o delgada.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Nacida en Cerdeña.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Pido con desesperación.
CLAMO
6 Partículas de polvo.
MOTAS
11 Notas que rompen cristales.
ALTAS
12 Agarro con la mano.
APAÑO
13 Capital (de facto) de Suiza.
BERNA
14 Que puede ocasionar la muerte.
LETAL
15 Personalidades hinchadas.
EGOS
16 Pequeña , chica o delgada.
MENUDA
17 Ciudad con historia bíblica.
NAZARET
19 Parte del medio de la fecha.
MES
20 Modelo de automóvil.
SEDÁN
22 Cielo en inglés.
SKY
25 Leyes que Newton firmó.
FÍSICAS
29 ___ Keys, cantante de EE. UU.
ALICIA
31 Cuajada de origen oriental.
TOFU
32 Persona mantenida cautiva.
REHÉN
33 Escuchaste.
OÍSTE
34 Diosa romana de la caza y la naturaleza.
DIANA
35 Perfecto en teoría.
IDEAL
36 Trasladarse de un lugar a otro.
ANDAR
37 Tronco del cuerpo humano.
TORSO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tienen sitio.
CABEN
2 Arriba a un lugar.
LLEGA
3 Terrible, inhumano.
ATROZ
4 Domadas.
MANSAS
5 Hembra de un animal polar blanco.
OSA
6 Lo que pesas antes del viaje.
MALETAS
7 Abierto en Dallas.
OPEN
8 Channing __, actor de 'Magic Mike'.
TATUM
9 Agrega, incorpora.
AÑADE
10 Alejadas de otras personas.
SOLAS
16 Calcetín.
MEDIA
18 Hacer más pura una sustancia.
REFINAR
21 Muy claro.
NÍTIDO
22 Nacida en Cerdeña.
SARDA
23 Botella de ___: superficie que no tiene interior ni exterior.
KLEIN
24 Guerra santa de los musulmanes.
YIHAD
26 Unir pedazos de tela con hilo y aguja.
COSER
27 Úlceras en la mucosa bucal.
AFTAS
28 Superficie pisada.
SUELO
30 Comida que se hace por la noche.
CENA
33 Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo
OIT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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