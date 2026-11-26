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Las respuestas al crucigrama del jueves 26 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Propia del esqueleto.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Vulgarismo para 'robar'.", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Emoción que no se apaga.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Separe del resto.
APARTE
7 Letargo médico prolongado.
COMA
11 Emoción que no se apaga.
PASIÓN
12 Querer con todo el corazón.
AMAR
13 Lo contrario de 'aquel'.
ESTE
14 Pago complementario en consultas médicas.
COPAGO
16 Pescado enlatado común.
ATÚN
17 Cuerpos celestes cualquiera.
ASTROS
18 Red, en inglés.
NET
19 El elegido en Matrix.
NEO
20 Castigaron brutalmente con piedras.
LAPIDARON
25 Unidades de Cuidados Intensivos.
UCI
26 Epitafio corto en la lápida.
RIP
28 Jardín exuberante y paradisíaco.
VERGEL
31 Espacio que hay entre las cejas.
CEÑO
32 Suaviza el carácter rebelde.
AMANSA
33 Centros de rotación.
EJES
34 Meta de alpinistas.
CIMA
35 Embellece el hogar con estilo.
DECORA
37 Surcar el campo.
ARAR
38 Vulgarismo para 'robar'.
AFANAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Desmontan del caballo.
APEAN
2 Tonalidad suave de un color.
PASTEL
3 Rápida y perspicaz.
ASTUTA
4 Reaccionan ante lo gracioso.
RÍEN
5 Tonga, internet.
TO
6 Cegada por el brillo.
ENCANDILADA
7 Quien toma prisionero.
CAPTOR
8 Don __, figura del reguetón.
OMAR
9 Encantador con capa y varita.
MAGO
10 Sortijas… pero para las orejas.
AROS
15 Propia del esqueleto.
ÓSEA
21 Luchar o competir con determinación.
PUGNAR
22 Eleves la bandera.
ICES
23 Fruta deshidratada y aplanada.
OREJÓN
24 Cuidadora como Mary Poppins.
NIÑERA
27 Colocar con delicadeza.
POSAR
28 Muge y pasta sin apuro.
VACA
29 Príncipe en tierras árabes.
EMIR
30 Extensión leñosa del árbol.
RAMA
31 Lugar donde se acuñaban monedas.
CECA
36 Par antes de 'G'.
EF
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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