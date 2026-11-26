El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Vulgarismo para 'robar'.", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Emoción que no se apaga.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Separe del resto.

APARTE

7 Letargo médico prolongado.

COMA

11 Emoción que no se apaga.

PASIÓN

12 Querer con todo el corazón.

AMAR

13 Lo contrario de 'aquel'.

ESTE

14 Pago complementario en consultas médicas.

COPAGO

16 Pescado enlatado común.

ATÚN

17 Cuerpos celestes cualquiera.

ASTROS

18 Red, en inglés.

NET

19 El elegido en Matrix.

NEO

20 Castigaron brutalmente con piedras.

LAPIDARON

25 Unidades de Cuidados Intensivos.

UCI

26 Epitafio corto en la lápida.

RIP

28 Jardín exuberante y paradisíaco.

VERGEL

31 Espacio que hay entre las cejas.

CEÑO

32 Suaviza el carácter rebelde.

AMANSA

33 Centros de rotación.

EJES

34 Meta de alpinistas.

CIMA

35 Embellece el hogar con estilo.

DECORA

37 Surcar el campo.

ARAR

38 Vulgarismo para 'robar'.

AFANAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Desmontan del caballo.

APEAN

2 Tonalidad suave de un color.

PASTEL

3 Rápida y perspicaz.

ASTUTA

4 Reaccionan ante lo gracioso.

RÍEN

5 Tonga, internet.

TO

6 Cegada por el brillo.

ENCANDILADA

7 Quien toma prisionero.

CAPTOR

8 Don __, figura del reguetón.

OMAR

9 Encantador con capa y varita.

MAGO

10 Sortijas… pero para las orejas.

AROS

15 Propia del esqueleto.

ÓSEA

21 Luchar o competir con determinación.

PUGNAR

22 Eleves la bandera.

ICES

23 Fruta deshidratada y aplanada.

OREJÓN

24 Cuidadora como Mary Poppins.

NIÑERA

27 Colocar con delicadeza.

POSAR

28 Muge y pasta sin apuro.

VACA

29 Príncipe en tierras árabes.

EMIR

30 Extensión leñosa del árbol.

RAMA

31 Lugar donde se acuñaban monedas.

CECA

36 Par antes de 'G'.

EF

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.