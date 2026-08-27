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Las respuestas al crucigrama del jueves 27 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cómico (2 palabras).”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Puede ser aluminio o higiénico.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Hacer sonar un instrumento.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Puede ser aluminio o higiénico.
PAPEL
6 Persecución de la presa.
CACERÍA
8 Mayor lago de América del Sur.
MARACAIBO
10 Cubrían.
TAPABAN
11 Ovni en Ohio.
UFO
13 Herrumbrar.
OXIDAR
14 Número de versos en un haiku.
TRES
15 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro.
CITAR
16 "___ trémula", película de Almodóvar.
CARNE
17 Quieres mucho.
AMAS
18 Cómico (2 palabras).
DE RISA
19 Licor de olor y sabor fuerte.
RON
20 Desposadas.
CASADAS
21 Lejanos entre sí.
SEPARADOS
23 Extraídos de un lugar.
SACADOS
24 Anfibios que croan.
RANAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Suspendidas.
PARADAS
2 Finalizar una actividad.
ACABAR
3 Quebrantar la ley de Dios.
PECAR
4 Solían ser.
ERAN
5 52, en números romanos.
LII
6 Comandantes de los barcos.
CAPITANES
7 Tediosos.
ABURRIDOS
8 Supremos.
MÁXIMOS
9 Palabras que hieren.
OFENSAS
10 Hacer sonar un instrumento.
TOCAR
12 Último rey de Israel.
OSEAS
14 Tontos.
TARADOS
16 Detenida por completo.
CESADA
18 Concederán, entregarán.
DARÁN
20 Suciedad, para el nene.
CACA
22 Como el número 1000.
PAR
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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