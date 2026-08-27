Las respuestas al crucigrama del jueves 27 de agosto

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Puede ser aluminio o higiénico.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Hacer sonar un instrumento.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Puede ser aluminio o higiénico.

PAPEL

6 Persecución de la presa.

CACERÍA

8 Mayor lago de América del Sur.

MARACAIBO

10 Cubrían.

TAPABAN

11 Ovni en Ohio.

UFO

13 Herrumbrar.

OXIDAR

14 Número de versos en un haiku.

TRES

15 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro.

CITAR

16 "___ trémula", película de Almodóvar.

CARNE

17 Quieres mucho.

AMAS

18 Cómico (2 palabras).

DE RISA

19 Licor de olor y sabor fuerte.

RON

20 Desposadas.

CASADAS

21 Lejanos entre sí.

SEPARADOS

23 Extraídos de un lugar.

SACADOS

24 Anfibios que croan.

RANAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Suspendidas.

PARADAS

2 Finalizar una actividad.

ACABAR

3 Quebrantar la ley de Dios.

PECAR

4 Solían ser.

ERAN

5 52, en números romanos.

LII

6 Comandantes de los barcos.

CAPITANES

7 Tediosos.

ABURRIDOS

8 Supremos.

MÁXIMOS

9 Palabras que hieren.

OFENSAS

10 Hacer sonar un instrumento.

TOCAR

12 Último rey de Israel.

OSEAS

14 Tontos.

TARADOS

16 Detenida por completo.

CESADA

18 Concederán, entregarán.

DARÁN

20 Suciedad, para el nene.

CACA

22 Como el número 1000.

PAR

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.