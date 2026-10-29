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Las respuestas al crucigrama del jueves 29 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Signo para los nacidos en el inicio de agosto.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "'... y otras cosas por el estilo'.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Signo para los nacidos en el inicio de agosto.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Día señalado en el calendario.
FECHA
6 Las dos, sin excepción.
AMBAS
11 Freud y Nietzsche, por sus religiones.
ATEOS
12 Mes del año de treinta y un días.
MARZO
13 Propio de una zona geográfica.
TERRITORIAL
15 Destruí por completo.
ARRASÉ
16 Desde ___: partiendo de la nada.
CERO
17 Signo para los nacidos en el inicio de agosto.
LEO
18 Completa, entera.
TODA
20 Signo ortográfico que se utiliza para indicar notas o citas.
ASTERISCO
24 Diosa de la mitología egipcia.
ISIS
25 '... y otras cosas por el estilo'.
ETC
27 Capto con el oído.
OIGO
30 Sistema de envío de mensajes y paquetes.
CORREO
32 Mujeres sometidas a una detención.
PRISIONERAS
34 Arrojar, lanzar.
TIRAR
35 Anudaba para asegurar.
ATABA
36 Se ___: se hace visible.
ASOMA
37 Extrañas y singulares.
RARAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Nefasto, desgraciado.
FATAL
2 Ligera como el aire.
ETÉREA
3 Colinas.
CERROS
4 La h de km/h.
HORA
5 Socorres.
ASISTES
6 Quiero mucho a alguien.
AMO
7 Ford y Ferrari son dos.
MARCAS
8 Queso francés de leche de vaca.
BRIE
9 Al ___: sin planeamiento.
AZAR
10 __ Solo, contrabandista de 'La Guerra de las Galaxias'.
SOLO
14 Hipotético, supuesto.
TEÓRICO
19 Faltar la consonancia.
DISONAR
21 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras).
TÍO SAM
22 Asegurar una puerta.
CERRAR
23 Fijaba su vista en algo distante.
OTEABA
26 Objetos inanimados.
COSAS
27 Escoge entre alternativas.
OPTA
28 Colorido círculo ocular.
ÍRIS
29 Vuelta, rotación.
GIRO
31 Desafía a duelo.
RETA
33 Rabia intensa.
IRA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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