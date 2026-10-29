Las respuestas al crucigrama del jueves 29 de octubre

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "'... y otras cosas por el estilo'.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Signo para los nacidos en el inicio de agosto.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Día señalado en el calendario.

FECHA

6 Las dos, sin excepción.

AMBAS

11 Freud y Nietzsche, por sus religiones.

ATEOS

12 Mes del año de treinta y un días.

MARZO

13 Propio de una zona geográfica.

TERRITORIAL

15 Destruí por completo.

ARRASÉ

16 Desde ___: partiendo de la nada.

CERO

17 Signo para los nacidos en el inicio de agosto.

LEO

18 Completa, entera.

TODA

20 Signo ortográfico que se utiliza para indicar notas o citas.

ASTERISCO

24 Diosa de la mitología egipcia.

ISIS

25 '... y otras cosas por el estilo'.

ETC

27 Capto con el oído.

OIGO

30 Sistema de envío de mensajes y paquetes.

CORREO

32 Mujeres sometidas a una detención.

PRISIONERAS

34 Arrojar, lanzar.

TIRAR

35 Anudaba para asegurar.

ATABA

36 Se ___: se hace visible.

ASOMA

37 Extrañas y singulares.

RARAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Nefasto, desgraciado.

FATAL

2 Ligera como el aire.

ETÉREA

3 Colinas.

CERROS

4 La h de km/h.

HORA

5 Socorres.

ASISTES

6 Quiero mucho a alguien.

AMO

7 Ford y Ferrari son dos.

MARCAS

8 Queso francés de leche de vaca.

BRIE

9 Al ___: sin planeamiento.

AZAR

10 __ Solo, contrabandista de 'La Guerra de las Galaxias'.

SOLO

14 Hipotético, supuesto.

TEÓRICO

19 Faltar la consonancia.

DISONAR

21 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras).

TÍO SAM

22 Asegurar una puerta.

CERRAR

23 Fijaba su vista en algo distante.

OTEABA

26 Objetos inanimados.

COSAS

27 Escoge entre alternativas.

OPTA

28 Colorido círculo ocular.

ÍRIS

29 Vuelta, rotación.

GIRO

31 Desafía a duelo.

RETA

33 Rabia intensa.

IRA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.