Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del jueves 3 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Arrasar árboles.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Intercede en favor de otro.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Coma hierba el ganado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Dybala, futbolista argentino de la liga italiana.
PAULO
6 Faenar un animal.
CARNEAR
8 Grosero o maleducado.
DESCORTES
10 Material para tatuajes.
TINTA
11 Grabaciones de prueba y promoción.
DEMOS
13 Opuesto a 'después'.
ANTES
14 Hago que alguien adquiera cordura.
ASESO
15 Dinero en Bucarest.
LEU
16 ___ Ryan, actriz de 'Sintonía de amor'.
MEG
17 Baja la bandera que está en lo alto.
ARRIA
20 Intercede en favor de otro.
ABOGA
22 ____ Wilson, actor en 'The Office'.
RAINN
23 Pastas usadas para pulir.
CERAS
24 Ubicar en un lugar preciso.
LOCALIZAR
26 Deportista de piscina.
NADADOR
27 Grasas para velas y jabones.
SEBOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Coma hierba el ganado.
PASTE
2 Baúles que resguardan historias.
ARCAS
3 'Todos para ___ y ___ para todos'.
UNO
4 Pesada y torpe para comprender.
LERDA
5 Joyce Carol ___, prolífica escritora estadounidense.
OATES
6 Oficial del ejército romano.
CENTURION
7 Volver mentalmente a un recuerdo.
REMEMORAR
8 Fortuna en efectivo.
DINERAL
9 Mitigar las turbaciones.
SOSEGAR
10 Arrasar árboles.
TALAR
12 Cuerdas gruesas de esparto.
SOGAS
18 Devotos del dios sol Inti.
INCAS
19 Pato.
ÁNADE
20 Sabor que hace fruncir el ceño.
ACIDO
21 Jeff __, fundador de Amazon.
BEZOS
25 Laboratorio en pocas letras.
LAB
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
¿Qué dice la psicología de las personas que aman a los gatos? Tienen rasgos y características especiales
- 2
Mariano Navone sigue su gran campaña y avanzó a la tercera ronda en el US Open
- 3
En su último día como juez en lo penal económico, Yadarola archivó el caso del avión de Scatturice
- 4
Impactante hallazgo científico 2900 kilómetros debajo de la Tierra, entre el manto y el núcleo