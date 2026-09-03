Las respuestas al crucigrama del jueves 3 de septiembre

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Intercede en favor de otro.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Coma hierba el ganado.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Dybala, futbolista argentino de la liga italiana.

PAULO

6 Faenar un animal.

CARNEAR

8 Grosero o maleducado.

DESCORTES

10 Material para tatuajes.

TINTA

11 Grabaciones de prueba y promoción.

DEMOS

13 Opuesto a 'después'.

ANTES

14 Hago que alguien adquiera cordura.

ASESO

15 Dinero en Bucarest.

LEU

16 ___ Ryan, actriz de 'Sintonía de amor'.

MEG

17 Baja la bandera que está en lo alto.

ARRIA

20 Intercede en favor de otro.

ABOGA

22 ____ Wilson, actor en 'The Office'.

RAINN

23 Pastas usadas para pulir.

CERAS

24 Ubicar en un lugar preciso.

LOCALIZAR

26 Deportista de piscina.

NADADOR

27 Grasas para velas y jabones.

SEBOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Coma hierba el ganado.

PASTE

2 Baúles que resguardan historias.

ARCAS

3 'Todos para ___ y ___ para todos'.

UNO

4 Pesada y torpe para comprender.

LERDA

5 Joyce Carol ___, prolífica escritora estadounidense.

OATES

6 Oficial del ejército romano.

CENTURION

7 Volver mentalmente a un recuerdo.

REMEMORAR

8 Fortuna en efectivo.

DINERAL

9 Mitigar las turbaciones.

SOSEGAR

10 Arrasar árboles.

TALAR

12 Cuerdas gruesas de esparto.

SOGAS

18 Devotos del dios sol Inti.

INCAS

19 Pato.

ÁNADE

20 Sabor que hace fruncir el ceño.

ACIDO

21 Jeff __, fundador de Amazon.

BEZOS

25 Laboratorio en pocas letras.

LAB

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.