Las respuestas al crucigrama del jueves 30 de julio

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Prefijo utilizado con "club" y "nave"", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Pronombre personal neutro". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cubrir con ropa

VESTIR

7 Traje de etiqueta para hombre

FRAC

11 Tratamiento de los príncipes

ALTEZA

12 "La ___ púrpura de El Cairo", película

ROSA

13 Derramar lágrimas

LLORAR

14 Sujetas con ligaduras

ATAS

15 ___ de letras, pasatiempo

SOPA

16 Elegida

OPTADA

18 Propietario

POSEEDOR

20 Llevan consigo

TRAEN

23 Forma natural que adopta el lenguaje

PROSA

24 Condenen el acto

REPUDIEN

26 Extinguen

AGOTAN

27 Sientas profundo cariño

AMES

31 Vine al mundo

NACÍ

32 Soporta aunque no le guste

TOLERA

34 Sombrero plegable de copa alta

CLAC

35 Escoger entre varias opciones

ELEGIR

36 Prefijo utilizado con "club" y "nave"

AERO

37 Malestar después de beber alcohol en exceso

RESACA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Baile de origen alemán

VALS

2 Pronombre personal neutro

ELLO

3 Parar en inglés

STOP

4 Para el tratamiento de las enfermedades

TERAPEUTICO

5 Mueve hacia arriba

IZA

6 Excéntricos

RAROS

7 Propios de hermanos o hermanas

FRATERNALES

8 Que ha girado sobre sí mismo

ROTADO

9 Cocidos al fuego

ASADOS

10 Uniera en matrimonio

CASARA

17 Apodo para José

PEPE

19 Puede ser de radio o de choque

ONDA

20 Barra para cerrar una puerta

TRANCA

21 Doné

REGALÉ

22 Reducir

APOCAR

25 ___ de Milán, club de fútbol fundado en 1908

INTER

28 Prefijo que indica un factor de un millón

MEGA

29 ___ Clapton, cantante de "Change The World"

ERIC

30 Esposa de Abraham, según la Biblia

SARA

33 Expresión para animar y aplaudir

OLÉ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.