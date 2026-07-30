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Las respuestas al crucigrama del jueves 30 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sientas profundo cariño”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Prefijo utilizado con "club" y "nave"", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "Pronombre personal neutro". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cubrir con ropa
VESTIR
7 Traje de etiqueta para hombre
FRAC
11 Tratamiento de los príncipes
ALTEZA
12 "La ___ púrpura de El Cairo", película
ROSA
13 Derramar lágrimas
LLORAR
14 Sujetas con ligaduras
ATAS
15 ___ de letras, pasatiempo
SOPA
16 Elegida
OPTADA
18 Propietario
POSEEDOR
20 Llevan consigo
TRAEN
23 Forma natural que adopta el lenguaje
PROSA
24 Condenen el acto
REPUDIEN
26 Extinguen
AGOTAN
27 Sientas profundo cariño
AMES
31 Vine al mundo
NACÍ
32 Soporta aunque no le guste
TOLERA
34 Sombrero plegable de copa alta
CLAC
35 Escoger entre varias opciones
ELEGIR
36 Prefijo utilizado con "club" y "nave"
AERO
37 Malestar después de beber alcohol en exceso
RESACA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Baile de origen alemán
VALS
2 Pronombre personal neutro
ELLO
3 Parar en inglés
STOP
4 Para el tratamiento de las enfermedades
TERAPEUTICO
5 Mueve hacia arriba
IZA
6 Excéntricos
RAROS
7 Propios de hermanos o hermanas
FRATERNALES
8 Que ha girado sobre sí mismo
ROTADO
9 Cocidos al fuego
ASADOS
10 Uniera en matrimonio
CASARA
17 Apodo para José
PEPE
19 Puede ser de radio o de choque
ONDA
20 Barra para cerrar una puerta
TRANCA
21 Doné
REGALÉ
22 Reducir
APOCAR
25 ___ de Milán, club de fútbol fundado en 1908
INTER
28 Prefijo que indica un factor de un millón
MEGA
29 ___ Clapton, cantante de "Change The World"
ERIC
30 Esposa de Abraham, según la Biblia
SARA
33 Expresión para animar y aplaudir
OLÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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