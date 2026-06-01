Las respuestas al crucigrama del lunes 1 de junio

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "Amigo de lo ajeno", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Divinidad como Calíope". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Secas, como el Sahara

ÁRIDAS

7 "___-Man", videojuego arcade

PAC

10 ___ Oppenheimer, físico de EE. UU.

ROBERT

11 Divinidad como Calíope

MUSA

12 Socorra

ASISTA

13 ___ Militão, futbolista brasileño

ÉDER

14 Último en inglés

LAST

15 Cuentan una historia

NARRAN

17 Establecida permanentemente en un lugar

RADICADA

19 Mamífero extinguido que tenía colmillos curvados

MAMUT

22 Relativo a los riñones

RENAL

23 Se mostrasen solidarios

APOYASEN

25 Amigo de lo ajeno

RATERO

26 Peinado popular en los años 60 y 70

AFRO

30 ___ Stravinski, compositor y director de orquesta ruso

IGOR

31 ___ Alcaraz, tenista español

CARLOS

33 Concederá, entregará

DARÁ

34 Necio

IDIOTA

35 Invoca a una deidad

ORA

36 Alaban, veneran

ADORAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Mar de ___: lago salado de Asia central

ARAL

2 Rojo mezclado con blanco

ROSA

3 Ave de pico largo y curvado hacia abajo

IBIS

4 Destrozara

DESTRUYERA

5 Arte en Arkansas

ART

6 Puesto de venta en una feria (voz i.)

STAND

7 Deterioren

PUDRAN

8 Con buena higiene personal (fem.)

ASEADA

9 Perteneciente al cuerpo

CARNAL

11 Guerrero que lucha por dinero

MERCENARIO

16 Mezcla gaseosa que forma la atmósfera

AIRE

18 Juntar con ligaduras

ATAR

19 Hombre casado

MARIDO

20 Extinguir el fuego

APAGAR

21 Que produce movimiento (fem.)

MOTORA

24 Copropietaria de un emprendimiento

SOCIA

27 Tulipán, por ejemplo

FLOR

28 Quebrada

ROTA

29 Emprenden con audacia

OSAN

32 Añadir en inglés

ADD

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.