Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 1 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “"___-Man", videojuego arcade”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 25 debe responder a la definición de qué es "Amigo de lo ajeno", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Divinidad como Calíope". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Secas, como el Sahara
ÁRIDAS
7 "___-Man", videojuego arcade
PAC
10 ___ Oppenheimer, físico de EE. UU.
ROBERT
11 Divinidad como Calíope
MUSA
12 Socorra
ASISTA
13 ___ Militão, futbolista brasileño
ÉDER
14 Último en inglés
LAST
15 Cuentan una historia
NARRAN
17 Establecida permanentemente en un lugar
RADICADA
19 Mamífero extinguido que tenía colmillos curvados
MAMUT
22 Relativo a los riñones
RENAL
23 Se mostrasen solidarios
APOYASEN
25 Amigo de lo ajeno
RATERO
26 Peinado popular en los años 60 y 70
AFRO
30 ___ Stravinski, compositor y director de orquesta ruso
IGOR
31 ___ Alcaraz, tenista español
CARLOS
33 Concederá, entregará
DARÁ
34 Necio
IDIOTA
35 Invoca a una deidad
ORA
36 Alaban, veneran
ADORAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Mar de ___: lago salado de Asia central
ARAL
2 Rojo mezclado con blanco
ROSA
3 Ave de pico largo y curvado hacia abajo
IBIS
4 Destrozara
DESTRUYERA
5 Arte en Arkansas
ART
6 Puesto de venta en una feria (voz i.)
STAND
7 Deterioren
PUDRAN
8 Con buena higiene personal (fem.)
ASEADA
9 Perteneciente al cuerpo
CARNAL
11 Guerrero que lucha por dinero
MERCENARIO
16 Mezcla gaseosa que forma la atmósfera
AIRE
18 Juntar con ligaduras
ATAR
19 Hombre casado
MARIDO
20 Extinguir el fuego
APAGAR
21 Que produce movimiento (fem.)
MOTORA
24 Copropietaria de un emprendimiento
SOCIA
27 Tulipán, por ejemplo
FLOR
28 Quebrada
ROTA
29 Emprenden con audacia
OSAN
32 Añadir en inglés
ADD
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Bienestar. Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Los hábitos incorrectos en el día a día son los responsables de la mayoría de las dolencias”
Claves para vivir mejor. Daniel López Rosetti: “El hacerse mala sangre puede mitigarse si uno adopta una visión estoica frente a las frustraciones diarias”
Cómo vivir más y mejor. Conrado Estol, neurólogo: “La educación temprana reduce un porcentaje importante del riesgo de llegar a tener demencia”
- 1
Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre
- 2
El casamiento de Dua Lipa y la “coincidencia argentina” que propició el romance
- 3
Fuerte cruce entre Pablo Quirno y Gabriel Katopodis por el mantenimiento de las rutas nacionales
- 4
La trama de los departamentos ocultos de Toviggino y el “pasamanos” entre sociedades