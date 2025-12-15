Las respuestas al crucigrama del 15 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fortuna o suerte favorable”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 15 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 22 debe responder a la definición de qué es “Impide la respiración”, mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en “Les Luthiers, maestros de la parodia musical”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Fortuna o suerte favorable
DICHA
6. Luthiers, maestros de la parodia musical
LES
9. Entrar en conflicto
PELEAR
10. Untable gourmet de carne o hígado
PATE
11. Sonido para aclarar la garganta
EJEM
12. ‘En la de la furia’, éxito de Soda Stereo
CIUDAD
14. No lo alquila, lo tiene
POSEE
16. Panqueque con acento francés
CREPÉ
17. Tostando a la llama
ASANDO
19. Madre Tierra, en mitos
GEA
20. Remolino de nieve
TORVA
22. Haga surcos en la tierra
ARE
24. Relativa al gato
GATUNA
28. Momento en curso
AHORA
30. Flores con defensa
ROSAS
31. Soporte para el colchón
SOMIER
33. Malo... y rastrero
RUIN
34. Mar entre Grecia y Turquía
EGEO
35. Formará lazos para un mismo fin
ALIARA
37. San portugués
SAO
38. Cuerda delgada o persona copada
PIOLA
Verticales
1. Sabores que quedan en el paladar
DEJOS
2. Accidentada, pero sin daño
ILESA
3. Espacio con tumbas y nichos
CEMENTERIO
4. Hectárea abreviada
HA
5. Arco geométrico
ARC
6. Incline, tuerza
LADEE
7. Tramo de un recorrido
ETAPA
8. Punto base de una organización
SEDE
9. Cerdita de caricaturas
PEPA
10. Donde las almas hacen fila
PURGATORIO
13. Insuficiencia cardíaca
IC
15. Nombre previo de Tokio
EDO
18. Dominio web para organizaciones
ORG
21. Tecnología que detiene goles... o los confirma
VAR
22. Impide la respiración
AHOGA
23. Amante eterno de Verona
ROMEO
25. Frecuente y sin sorpresa
USUAL
26. Dinero nigeriano
NAIRA
27. Equina con orejas largas
ASNA
28. Expertos en su campo
ASES
29. Iniciales para Einstein
AE
32. Verso callejero con beat
RAP
36. 51 para Caligula
LI
