Las respuestas al crucigrama del 15 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 15 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 22 debe responder a la definición de qué es “Impide la respiración”, mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en “Les Luthiers, maestros de la parodia musical”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Fortuna o suerte favorable

DICHA

6. Luthiers, maestros de la parodia musical

LES

9. Entrar en conflicto

PELEAR

10. Untable gourmet de carne o hígado

PATE

11. Sonido para aclarar la garganta

EJEM

12. ‘En la de la furia’, éxito de Soda Stereo

CIUDAD

14. No lo alquila, lo tiene

POSEE

16. Panqueque con acento francés

CREPÉ

17. Tostando a la llama

ASANDO

19. Madre Tierra, en mitos

GEA

20. Remolino de nieve

TORVA

22. Haga surcos en la tierra

ARE

24. Relativa al gato

GATUNA

28. Momento en curso

AHORA

30. Flores con defensa

ROSAS

31. Soporte para el colchón

SOMIER

33. Malo... y rastrero

RUIN

34. Mar entre Grecia y Turquía

EGEO

35. Formará lazos para un mismo fin

ALIARA

37. San portugués

SAO

38. Cuerda delgada o persona copada

PIOLA

Verticales

1. Sabores que quedan en el paladar

DEJOS

2. Accidentada, pero sin daño

ILESA

3. Espacio con tumbas y nichos

CEMENTERIO

4. Hectárea abreviada

HA

5. Arco geométrico

ARC

6. Incline, tuerza

LADEE

7. Tramo de un recorrido

ETAPA

8. Punto base de una organización

SEDE

9. Cerdita de caricaturas

PEPA

10. Donde las almas hacen fila

PURGATORIO

13. Insuficiencia cardíaca

IC

15. Nombre previo de Tokio

EDO

18. Dominio web para organizaciones

ORG

21. Tecnología que detiene goles... o los confirma

VAR

22. Impide la respiración

AHOGA

23. Amante eterno de Verona

ROMEO

25. Frecuente y sin sorpresa

USUAL

26. Dinero nigeriano

NAIRA

27. Equina con orejas largas

ASNA

28. Expertos en su campo

ASES

29. Iniciales para Einstein

AE

32. Verso callejero con beat

RAP

36. 51 para Caligula

LI