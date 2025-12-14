Las respuestas al crucigrama del 14 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lo que comen los buitres”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 14 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es “Lo que comen los buitres”, mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en “Ladislao Biro, inventor del bolígrafo”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Traducida con voces en otro idioma
DOBLADA
8. Gorra en inglés
CAP
11. Sentían aversión profunda
ODIABAN
12. Atrévase
OSE
13. Lo que comen los buitres
CARROÑA
14. Prueba para detectar COVID
PCR
15. Aquello de allí
ESO
16. Como las fosas de la nariz
NASALES
18. Preposición de causa
POR
19. Felina de compañía
GATA
20. Cúspides montañosas
PICOS
23. Aplastas con el pie
PISAS
24. Prometida de don Juan
INÉS
25. Tolupán
TOL
26. Cobertor de plumón o de algodón
EDREDÓN
28. Tecla de estudio de doblaje
REC
31. Envuelva algo sujetándolo
LIE
32. Ladea o tuerce suavemente
INCLINA
34. Reflejo acústico natural
ECO
35. Hacer de nuevo
REHACER
36. Equivale a ‘eres’ en voseo
SOS
37. Fragante, perfumado
AROMOSO
Verticales
1. Cantidad usual en huevos
DOCE
2. Poemas de alabanza
ODAS
3. Ladislao _____, inventor del bolígrafo
BIRO
4. Dios doméstico romano
LAR
5. Nutrientes agrícolas
ABONOS
6. Causar perjuicio
DAÑAR
7. Patos de agua dulce
ANAS
8. Letras de canto popular
COPLAS
9. Devoto que se aleja del mundo
ASCETA
10. Antiguos iraníes
PERSAS
17. Hábil y veloz
ÁGIL
18. Postura artificial para la cámara
POSE
20. Cubiertas usadas en peletería
PIELES
21. Tercer océano más grande
ÍNDICO
22. Brillantes como la cera
CÉREOS
23. Abrigo andino
PONCHO
25. Pigmento para impresoras láser
TÓNER
27. Expresará de manera oral
DIRÁ
28. Adinerado o sabroso, según se mire
RICO
29. Letras nasales
ENES
30. Opuesto a ganga
CARO
33. Wifredo _____ pintor y artista gráfico cubano
LAM
Otras noticias de Audiencia
13.000 casos por año. El único estudio que ayuda a evitar la aparición del cáncer de pulmón, según especialista
Alerta del SMN. Tormentas eléctricas, lluvias y ráfagas en Buenos Aires: cómo estará el clima este domingo en el AMBA
Afecta a miles de argentinos. Colesterol: cuáles son los riesgos de tener el LDL alto y cómo controlarse
Más leídas
- 1
Araceli González se quebró al hablar en el programa de Mirtha Legrand sobre su relación con Adrián Suar
- 2
Fútbol inglés: el error de Aston Villa, el grave blooper en el clásico feroz y ¡el golazo de atrás de media cancha!
- 3
Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
- 4
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones