Las respuestas al crucigrama del 14 de diciembre de 2025

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lo que comen los buitres”

El crucigrama de este 14 de diciembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es “Lo que comen los buitres”, mientras que el interrogante 3 se resuelve con la palabra faltante en “Ladislao Biro, inventor del bolígrafo”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Traducida con voces en otro idioma

DOBLADA

8. Gorra en inglés

CAP

11. Sentían aversión profunda

ODIABAN

12. Atrévase

OSE

13. Lo que comen los buitres

CARROÑA

14. Prueba para detectar COVID

PCR

15. Aquello de allí

ESO

16. Como las fosas de la nariz

NASALES

18. Preposición de causa

POR

19. Felina de compañía

GATA

20. Cúspides montañosas

PICOS

23. Aplastas con el pie

PISAS

24. Prometida de don Juan

INÉS

25. Tolupán

TOL

26. Cobertor de plumón o de algodón

EDREDÓN

28. Tecla de estudio de doblaje

REC

31. Envuelva algo sujetándolo

LIE

32. Ladea o tuerce suavemente

INCLINA

34. Reflejo acústico natural

ECO

35. Hacer de nuevo

REHACER

36. Equivale a ‘eres’ en voseo

SOS

37. Fragante, perfumado

AROMOSO

Verticales

1. Cantidad usual en huevos

DOCE

2. Poemas de alabanza

ODAS

3. Ladislao _____, inventor del bolígrafo

BIRO

4. Dios doméstico romano

LAR

5. Nutrientes agrícolas

ABONOS

6. Causar perjuicio

DAÑAR

7. Patos de agua dulce

ANAS

8. Letras de canto popular

COPLAS

9. Devoto que se aleja del mundo

ASCETA

10. Antiguos iraníes

PERSAS

17. Hábil y veloz

ÁGIL

18. Postura artificial para la cámara

POSE

20. Cubiertas usadas en peletería

PIELES

21. Tercer océano más grande

ÍNDICO

22. Brillantes como la cera

CÉREOS

23. Abrigo andino

PONCHO

25. Pigmento para impresoras láser

TÓNER

27. Expresará de manera oral

DIRÁ

28. Adinerado o sabroso, según se mire

RICO

29. Letras nasales

ENES

30. Opuesto a ganga

CARO

33. Wifredo _____ pintor y artista gráfico cubano

LAM

