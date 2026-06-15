Las respuestas al crucigrama del lunes 15 de junio

El crucigrama de este lunes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Prefijo que significa "antes de"", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Hacer que alguien razone". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 "¡Hasta luego!"

CHAO

5 Quita un bien ajeno

ROBA

9 Pulsar (el corazón)

LATIR

11 Movimientos del agua en el mar

OLAS

12 Haces referencia

ALUDES

14 Prefijo que puede preceder "comunicación" y "novela"

TELE

15 Expertas en un área

CONOCEDORAS

17 Indicada

SUGERIDA

18 Prefijo que significa "antes de"

PRE

21 Medio de transporte público

BUS

22 ___ Canada: aerolínea nacional de Canadá

AIR

23 Tipo de pregunta

RETÓRICA

26 Producción

ELABORACIÓN

30 Recobré la salud

SANÉ

31 Borde, esquina

ARISTA

32 Son cubiertos por los párpados

OJOS

33 Abominan, detestan

ODIAN

34 Han ___, personaje de la saga "Star Wars"

SOLO

35 Animal empleado como bestia de carga

ASNO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sombrero plegable de copa alta

CLAC

2 Cerco de luz que rodea la cabeza o figura de los santos

HALO

3 Ejemplo de pez migratorio

ATÚN

4 Todo ___: escuchando con atención

OÍDOS

5 Parte giratoria de una turbina

ROTOR

6 Percibiría el aroma

OLERÍA

7 De poca sustancia

BALADÍ

8 Hacer que alguien razone

ASESAR

10 Revisto

RECUBRO

13 Permanecerá en marcha

SEGUIRÁ

16 Conducta muy atrevida

DESCARO

18 Confinados en una cárcel

PRESOS

19 Falta de seriedad

RELAJO

20 Alcohol etílico

ETANOL

24 Mórbidamente adiposo

OBESO

25 Ni neutra ni básica

ÁCIDA

27 Diosa de la mitología egipcia

ISIS

28 Alianza militar creada en 1949

OTAN

29 Prefijo utilizado con las palabras "tecnología" y "ciencia"

NANO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.