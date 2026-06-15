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Las respuestas al crucigrama del lunes 15 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Son cubiertos por los párpados”
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El crucigrama de este lunes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Prefijo que significa "antes de"", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Hacer que alguien razone". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 "¡Hasta luego!"
CHAO
5 Quita un bien ajeno
ROBA
9 Pulsar (el corazón)
LATIR
11 Movimientos del agua en el mar
OLAS
12 Haces referencia
ALUDES
14 Prefijo que puede preceder "comunicación" y "novela"
TELE
15 Expertas en un área
CONOCEDORAS
17 Indicada
SUGERIDA
18 Prefijo que significa "antes de"
PRE
21 Medio de transporte público
BUS
22 ___ Canada: aerolínea nacional de Canadá
AIR
23 Tipo de pregunta
RETÓRICA
26 Producción
ELABORACIÓN
30 Recobré la salud
SANÉ
31 Borde, esquina
ARISTA
32 Son cubiertos por los párpados
OJOS
33 Abominan, detestan
ODIAN
34 Han ___, personaje de la saga "Star Wars"
SOLO
35 Animal empleado como bestia de carga
ASNO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sombrero plegable de copa alta
CLAC
2 Cerco de luz que rodea la cabeza o figura de los santos
HALO
3 Ejemplo de pez migratorio
ATÚN
4 Todo ___: escuchando con atención
OÍDOS
5 Parte giratoria de una turbina
ROTOR
6 Percibiría el aroma
OLERÍA
7 De poca sustancia
BALADÍ
8 Hacer que alguien razone
ASESAR
10 Revisto
RECUBRO
13 Permanecerá en marcha
SEGUIRÁ
16 Conducta muy atrevida
DESCARO
18 Confinados en una cárcel
PRESOS
19 Falta de seriedad
RELAJO
20 Alcohol etílico
ETANOL
24 Mórbidamente adiposo
OBESO
25 Ni neutra ni básica
ÁCIDA
27 Diosa de la mitología egipcia
ISIS
28 Alianza militar creada en 1949
OTAN
29 Prefijo utilizado con las palabras "tecnología" y "ciencia"
NANO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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