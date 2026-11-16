Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del lunes 16 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Serenidad bajo presión.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Organización de países de América establecida en 1948", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Rebelde del Edén.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Engaño disfrazado de verdad.
FARSA
6 Gabriela entre amigas.
GABY
10 Empleado subalterno de algunos tribunales y cuerpos de Estado.
UJIER
11 Envase para huevos.
MAPLE
12 Obtenga lo que desea o busca.
LOGRE
13 Entre Edgar y Poe.
ALLAN
14 Dependiente de algún suceso fortuito.
ALEATORIO
16 Noroeste.
NO
17 Plató cinematográfico.
SET
18 Siglas del boxeo mundial.
AMB
20 Autillo, ave nocturna.
OTO
22 Segundo (abrev.).
SEG
24 Organización de países de América establecida en 1948
OEA
26 Rebelde del Edén.
EVA
28 Memoria de la computadora.
RAM
30 Tagore en sus iniciales.
RT
31 Como toda misión de Tom Cruise.
IMPOSIBLE
34 Yema gruesa de un vegetal.
BULBO
36 Ciudad italiana con la sede de Alfa Romeo.
TURIN
37 Partes del archipiélago.
ISLAS
38 Sedimento que forma dunas.
ARENA
39 Síncopa de 'señor'.
SEOR
40 Saltarinas del estanque.
RANAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Persona indeterminada.
FULANO
2 Salamandra endémica de México.
AJOLOTE
3 Gobierna o manda.
RIGE
4 Cestas grandes sin asas.
SERÁS
5 Pendientes, zarcillos.
ARETES
6 Nombre antiguo de Francia.
GALIA
7 Serenidad bajo presión.
APLOMO
8 Expresión de palabras vacías.
BLA
9 Divisa de 'el sol naciente'.
YEN
11 Ámbito de Neptuno.
MAR
15 Cerro aislado que domina un llano.
OTERO
19 Tipo de automóvil de cuatro puertas.
BERLINA
21 Material textil enrollado.
OVILLO
23 Consumir recursos económicos.
GASTAR
25 Tierra de dioses y héroes.
ATENAS
27 Gota prehistórica convertida en joya.
AMBAR
29 Famosa ganadería española de toros bravos.
MIURA
32 Prefijo 'detrás de'.
POS
33 Ametralladora ligera británica.
BREN
34 Pedido del público para repetir.
BIS
35 Lleve puesto.
USE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Más leídas
- 1
Calendario Anses: cuándo cobro la jubilación de noviembre si mi DNI termina en 4
- 2
Suspendieron por 30 días un operativo en una estancia de Lázaro Báez porque las ovejas están en período de parición
- 3
“Algo trascendente”: secretos de la orquesta integrada por chicos de barrio que tocó ante León XIV e impactó con su música
- 4
Antonela Roccuzzo tras su paso por una de las maravillas del mundo: “Todavía sin palabras para describir este lugar”