Las respuestas al crucigrama del lunes 16 de noviembre

El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 24 debe responder a la definición de qué es "Organización de países de América establecida en 1948", mientras que el interrogante 26 se resuelve con la palabra faltante en "Rebelde del Edén.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Engaño disfrazado de verdad.

FARSA

6 Gabriela entre amigas.

GABY

10 Empleado subalterno de algunos tribunales y cuerpos de Estado.

UJIER

11 Envase para huevos.

MAPLE

12 Obtenga lo que desea o busca.

LOGRE

13 Entre Edgar y Poe.

ALLAN

14 Dependiente de algún suceso fortuito.

ALEATORIO

16 Noroeste.

NO

17 Plató cinematográfico.

SET

18 Siglas del boxeo mundial.

AMB

20 Autillo, ave nocturna.

OTO

22 Segundo (abrev.).

SEG

24 Organización de países de América establecida en 1948

OEA

26 Rebelde del Edén.

EVA

28 Memoria de la computadora.

RAM

30 Tagore en sus iniciales.

RT

31 Como toda misión de Tom Cruise.

IMPOSIBLE

34 Yema gruesa de un vegetal.

BULBO

36 Ciudad italiana con la sede de Alfa Romeo.

TURIN

37 Partes del archipiélago.

ISLAS

38 Sedimento que forma dunas.

ARENA

39 Síncopa de 'señor'.

SEOR

40 Saltarinas del estanque.

RANAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Persona indeterminada.

FULANO

2 Salamandra endémica de México.

AJOLOTE

3 Gobierna o manda.

RIGE

4 Cestas grandes sin asas.

SERÁS

5 Pendientes, zarcillos.

ARETES

6 Nombre antiguo de Francia.

GALIA

7 Serenidad bajo presión.

APLOMO

8 Expresión de palabras vacías.

BLA

9 Divisa de 'el sol naciente'.

YEN

11 Ámbito de Neptuno.

MAR

15 Cerro aislado que domina un llano.

OTERO

19 Tipo de automóvil de cuatro puertas.

BERLINA

21 Material textil enrollado.

OVILLO

23 Consumir recursos económicos.

GASTAR

25 Tierra de dioses y héroes.

ATENAS

27 Gota prehistórica convertida en joya.

AMBAR

29 Famosa ganadería española de toros bravos.

MIURA

32 Prefijo 'detrás de'.

POS

33 Ametralladora ligera británica.

BREN

34 Pedido del público para repetir.

BIS

35 Lleve puesto.

USE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.