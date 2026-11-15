Elisa Carrió, sobre Patricia Bullrich: “La quiero mucho, pero ella siempre busca el poder”

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, renovó sus críticas al presidente Javier Milei este fin de semana y se metió en la interna que se agita en el frente libertario. Aunque elogió a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, a quien definió como una “leal y buena persona”, también marcó diferencias con ella: “La quiero mucho, pero ella busca el poder; ella es así y lo fue siempre”.

“A Patricia [Bullrich] la quiero; con sus condiciones es una buena persona. Yo no tengo esos deseos de poder que algunos políticos tienen; al contrario, me gusta la vida cotidiana. No tengo ambición de poder, tengo ambición de vida, de otra cosa, pero porque digo que sea buena no quiere decir que vaya a votar a La Libertad Avanza”, dijo.

Lilita Carrió y Patricia Bullrich, en su tiempo juntas en la Coalición Cívica

En la misma entrevista, cuestionó los modos de Milei. “El lenguaje del Presidente es de una violencia que es peor que la violencia física”, opinó y apuntó que él y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “son lo mismo”. “A mí me parece increíble por quiénes estamos gobernados. Me parece una caída de civilización”, agregó, en diálogo con Radio con Vos.

Las apreciaciones de Carrió se dan en el marco de una escalada de tensión entre la Casa Rosada y Bullrich, quien se desmarcó en múltiples oportunidades del Presidente y de su hermana. El enojo en el Ejecutivo tiene que ver, sobre todo, con las demoras en la aprobación de la suspensión de las PASO, una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria.

Consultada sobre la posibilidad de volver a la política en un frente separado de los libertarios e integrado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Carrió fue tajante: “No con Macri”.

“Solo estaría para unir, pero con personas que realmente quieran unir y que quieran la concordia; a mí no me preocupan las ideas diferentes, me preocupa que todos estemos pensando en lo mejor para la Argentina”, añadió.

Carrió también analizó la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Consultada sobre si podría convertirse en una figura capaz de cerrar la grieta política, respondió: “Nadie va a cerrar la grieta si no tiene un espíritu de generosidad y no veo eso en la política; es toma y daca. Por eso estoy tan decepcionada”.