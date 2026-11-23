El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Embobados sin respuesta.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Mojón o poste de piedra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Hermano bíblico de un agricultor celoso.

ABEL

5 Cauce de un río o arroyo.

LECHO

10 Incapaz de mostrar piedad.

CRUEL

12 Trabajáis la tierra.

ARÁIS

13 Oportuno y ventajoso.

CONVENIENTE

15 Ave australiana no voladora.

EMÚ

16 Segmento diferenciado.

SECCIÓN

17 Receptáculo de tela.

SACÓ

19 Medio de audio digital.

DAT

20 Relativa al hueso.

OSOSA

22 Extraer néctar de flores.

LIBAR

26 Criatura que hiberna.

OSO

28 Morado claro.

LILA

29 Salvaje e incivilizado.

BÁRBARO

33 Sigla para revoluciones del motor.

RPM

34 Adineradas en extremo.

ACAUDALADAS

36 Solo y sin otro de su especie.

ÚNICO

37 Caprino con hábitat alpino.

ÍBICE

38 Embobados sin respuesta.

LELOS

39 Tengas cierta característica.

SEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Entrada o paso.

ACCESO

2 Chistes o burlas juguetonas.

BROMAS

3 Guardián de harén sin atributos masculinos.

EUNUCO

4 Divisa búlgara.

LEV

5 Relativo a los laicos.

LAICAL

6 Que tiene la facultad o propiedad de levantarse.

ERÉCTIL

7 Silabas en 'caníbal'.

CAÑÍ

8 Mojón o poste de piedra.

HITO

9 Se atrevan.

OSEN

11 ___ Luthiers, maestros de la parodia musical.

LES

14 Vecino de Homero Simpson.

NED

18 Manjar italiano de médula ósea.

OSOBUCO

21 Preparados a las brasas.

ASADOS

23 Golpe bajo par en el green.

BIRDIE

24 Camélido andino de lana codiciada.

ALPACA

25 Faraón egipcio de dinastía poderosa.

RAMSÉS

27 Ruega al cielo.

ORA

29 Mueble parecido al arca.

BAÚL

30 Pesadilla dermatológica juvenil.

ACNÉ

31 Guía de tren.

RAÍL

32 Percibí el aroma.

OLÍ

35 Frenos con control de deslizamiento.

ABS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.