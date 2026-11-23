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Las respuestas al crucigrama del lunes 23 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Medio de audio digital.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 38 debe responder a la definición de qué es "Embobados sin respuesta.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Mojón o poste de piedra.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Hermano bíblico de un agricultor celoso.
ABEL
5 Cauce de un río o arroyo.
LECHO
10 Incapaz de mostrar piedad.
CRUEL
12 Trabajáis la tierra.
ARÁIS
13 Oportuno y ventajoso.
CONVENIENTE
15 Ave australiana no voladora.
EMÚ
16 Segmento diferenciado.
SECCIÓN
17 Receptáculo de tela.
SACÓ
19 Medio de audio digital.
DAT
20 Relativa al hueso.
OSOSA
22 Extraer néctar de flores.
LIBAR
26 Criatura que hiberna.
OSO
28 Morado claro.
LILA
29 Salvaje e incivilizado.
BÁRBARO
33 Sigla para revoluciones del motor.
RPM
34 Adineradas en extremo.
ACAUDALADAS
36 Solo y sin otro de su especie.
ÚNICO
37 Caprino con hábitat alpino.
ÍBICE
38 Embobados sin respuesta.
LELOS
39 Tengas cierta característica.
SEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Entrada o paso.
ACCESO
2 Chistes o burlas juguetonas.
BROMAS
3 Guardián de harén sin atributos masculinos.
EUNUCO
4 Divisa búlgara.
LEV
5 Relativo a los laicos.
LAICAL
6 Que tiene la facultad o propiedad de levantarse.
ERÉCTIL
7 Silabas en 'caníbal'.
CAÑÍ
8 Mojón o poste de piedra.
HITO
9 Se atrevan.
OSEN
11 ___ Luthiers, maestros de la parodia musical.
LES
14 Vecino de Homero Simpson.
NED
18 Manjar italiano de médula ósea.
OSOBUCO
21 Preparados a las brasas.
ASADOS
23 Golpe bajo par en el green.
BIRDIE
24 Camélido andino de lana codiciada.
ALPACA
25 Faraón egipcio de dinastía poderosa.
RAMSÉS
27 Ruega al cielo.
ORA
29 Mueble parecido al arca.
BAÚL
30 Pesadilla dermatológica juvenil.
ACNÉ
31 Guía de tren.
RAÍL
32 Percibí el aroma.
OLÍ
35 Frenos con control de deslizamiento.
ABS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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