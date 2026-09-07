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Las respuestas al crucigrama del lunes 7 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Practicaba”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es ""Y como si fuera poco..." (2 palabras)", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Demandé". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 "Y como si fuera poco..." (2 palabras)
ES MÁS
6 Precisos
EXACTOS
8 Las letras utilizadas en una sigla
INICIALES
10 Ejemplo de tecla modificadora (2 palabras)
ALT GR
11 Personaje bíblico tragado por un pez
JONÁS
13 País de Alepo y Damasco
SIRIA
14 Se aventuraba
OSABA
15 Levanté (la bandera)
ICÉ
16 Extensión de un fichero de Microsoft Word
DOC
17 Hermoso
LINDO
20 Venero, alabo
ADORO
22 Caja típica de los velorios
ATAÚD
23 Lugares para pedir unas cervezas
BARES
24 Impondrás
OBLIGARÁS
26 Consientes, permites
ACEPTAS
27 Centro minero de Alemania
ESSEN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Demandé
EXIGÍ
2 Consagrada por la religión
SACRA
3 1.101, en números romanos
MCI
4 Camino más corto
ATAJO
5 Sin compañía (pl.)
SOLOS
6 Practicaba
ENTRENABA
7 Miembros femeninos de la cámara alta
SENADORAS
8 No permitido legal ni moralmente
ILÍCITO
9 Opciones de galletas
SABORES
10 Da refugio, protege
ASILA
12 Bolsas de tela
SACOS
18 De sabor como la miel o el azúcar
DULCE
19 Detestes profundamente
ODIES
20 Tumba, derriba
ABATE
21 Concederán, entregarán
DARÁN
25 Sistema que funciona con coordenadas
GPS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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