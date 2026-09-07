Las respuestas al crucigrama del lunes 7 de septiembre

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es ""Y como si fuera poco..." (2 palabras)", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Demandé". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 "Y como si fuera poco..." (2 palabras)

ES MÁS

6 Precisos

EXACTOS

8 Las letras utilizadas en una sigla

INICIALES

10 Ejemplo de tecla modificadora (2 palabras)

ALT GR

11 Personaje bíblico tragado por un pez

JONÁS

13 País de Alepo y Damasco

SIRIA

14 Se aventuraba

OSABA

15 Levanté (la bandera)

ICÉ

16 Extensión de un fichero de Microsoft Word

DOC

17 Hermoso

LINDO

20 Venero, alabo

ADORO

22 Caja típica de los velorios

ATAÚD

23 Lugares para pedir unas cervezas

BARES

24 Impondrás

OBLIGARÁS

26 Consientes, permites

ACEPTAS

27 Centro minero de Alemania

ESSEN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Demandé

EXIGÍ

2 Consagrada por la religión

SACRA

3 1.101, en números romanos

MCI

4 Camino más corto

ATAJO

5 Sin compañía (pl.)

SOLOS

6 Practicaba

ENTRENABA

7 Miembros femeninos de la cámara alta

SENADORAS

8 No permitido legal ni moralmente

ILÍCITO

9 Opciones de galletas

SABORES

10 Da refugio, protege

ASILA

12 Bolsas de tela

SACOS

18 De sabor como la miel o el azúcar

DULCE

19 Detestes profundamente

ODIES

20 Tumba, derriba

ABATE

21 Concederán, entregarán

DARÁN

25 Sistema que funciona con coordenadas

GPS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.