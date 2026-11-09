Las respuestas al crucigrama del lunes 9 de noviembre

El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Obra lírica de alabanza.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Obra lírica de alabanza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Polvo para la piel.

TALCO

6 Lugar exclusivo para miembros.

CLUB

10 Lo opuesto a separación.

UNION

11 Escenario de corridas.

RUEDO

12 Actual, fresca y diferente.

NUEVA

13 Expresen verbalmente.

DIGAN

14 Molesta ante una injusticia.

INDIGNADA

16 Siglas de copia en correo.

CC

17 Abreviada doctora.

DRA

18 Expresión de asentimiento.

AJA

20 Término inglés para 'aire'.

AIR

22 Obra lírica de alabanza.

ODA

24 Abreviada organización.

ORG

26 Vocales 'O'.

OES

28 Sufijo de minerales.

ITO

30 Nota musical.

RE

31 Excesivamente audaz.

TEMERARIO

34 Antiguo ventilador suspendido del techo.

ABANO

36 Me hice cargo de algo.

ASUMI

37 Redada que deja las calles limpias.

RAZIA

38 Convocad.

CITAD

39 Estilo de natación rápido.

CROL

40 Prepararé a la parrilla.

ASARE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Atuendo que los romanos lucían con estilo.

TUNICA

2 Aviso con fines comerciales.

ANUNCIO

3 Canción popular alemana.

LIED

4 Enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

COVID

5 Asno salvaje de Asia.

ONAGRO

6 Protege lo que aprecia.

CUIDA

7 Informe o expediente.

LEGAJO

8 Sufijo: abundancia (f.).

UDA

9 Jon __ Jovi, líder de famosa banda de rock.

BON

11 Alemania Oriental (sigla).

RDA

15 Ni una sola persona.

NADIE

19 Aproximar o juntar.

ARRIMAR

21 Sobrante de tela.

RETAZO

23 Amarra una embarcación.

ATRACA

25 Forma de la Tierra, ni redonda ni plana.

GEOIDE

27 Que presenta deterioro por la edad.

SENIL

29 Respiro de vida en medio de la arena.

OASIS

32 Ave extinguida de Nueva Zelanda.

MOA

33 El camino elegido para llegar.

RUTA

34 Arco abreviado.

ARC

35 Unidad de presión.

BAR

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.