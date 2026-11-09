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Las respuestas al crucigrama del lunes 9 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Enfermedad causada por el SARS-CoV-2.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Obra lírica de alabanza.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Obra lírica de alabanza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Polvo para la piel.
TALCO
6 Lugar exclusivo para miembros.
CLUB
10 Lo opuesto a separación.
UNION
11 Escenario de corridas.
RUEDO
12 Actual, fresca y diferente.
NUEVA
13 Expresen verbalmente.
DIGAN
14 Molesta ante una injusticia.
INDIGNADA
16 Siglas de copia en correo.
CC
17 Abreviada doctora.
DRA
18 Expresión de asentimiento.
AJA
20 Término inglés para 'aire'.
AIR
22 Obra lírica de alabanza.
ODA
24 Abreviada organización.
ORG
26 Vocales 'O'.
OES
28 Sufijo de minerales.
ITO
30 Nota musical.
RE
31 Excesivamente audaz.
TEMERARIO
34 Antiguo ventilador suspendido del techo.
ABANO
36 Me hice cargo de algo.
ASUMI
37 Redada que deja las calles limpias.
RAZIA
38 Convocad.
CITAD
39 Estilo de natación rápido.
CROL
40 Prepararé a la parrilla.
ASARE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Atuendo que los romanos lucían con estilo.
TUNICA
2 Aviso con fines comerciales.
ANUNCIO
3 Canción popular alemana.
LIED
4 Enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
COVID
5 Asno salvaje de Asia.
ONAGRO
6 Protege lo que aprecia.
CUIDA
7 Informe o expediente.
LEGAJO
8 Sufijo: abundancia (f.).
UDA
9 Jon __ Jovi, líder de famosa banda de rock.
BON
11 Alemania Oriental (sigla).
RDA
15 Ni una sola persona.
NADIE
19 Aproximar o juntar.
ARRIMAR
21 Sobrante de tela.
RETAZO
23 Amarra una embarcación.
ATRACA
25 Forma de la Tierra, ni redonda ni plana.
GEOIDE
27 Que presenta deterioro por la edad.
SENIL
29 Respiro de vida en medio de la arena.
OASIS
32 Ave extinguida de Nueva Zelanda.
MOA
33 El camino elegido para llegar.
RUTA
34 Arco abreviado.
ARC
35 Unidad de presión.
BAR
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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