Las respuestas al crucigrama del martes 1 de septiembre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Junten dos cosas entre sí.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Bucles de pelo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Elijo una alternativa.

OPTÓ

5 Bloque de soja nutritivo.

TOFU

9 Amarre otra vez.

REATÉ

11 Solicitar, requerir.

PEDIR

12 Habla para que otro escriba.

DICTA

13 Átomo de carga eléctrica negativa.

ANIÓN

14 Felicitación por un éxito.

ENHORABUENA

16 Personaje conocido por su papel en el diluvio.

NOÉ

17 'Barriga ___, corazón contento'.

LLENA

18 Bucles de pelo.

RIZOS

20 Alaba con doble intención.

ADULA

22 Sigla del régimen de vueltas.

RPM

25 Madre, en tono formal.

PROGENITORA

28 Divisiones de obras escénicas.

ACTOS

29 Adeudan una cantidad.

DEBEN

30 ___ Apso, raza de perro.

LHASA

31 Floja y descuidada.

OMISA

32 Captará voces y ruidos.

OIRÁ

33 Junten dos cosas entre sí.

UNAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 'Harry Potter y la ___ del Fénix'.

ORDEN

2 Desenredo con cuidado.

PEINÓ

3 Borre haciendo trazos encima.

TACHÉ

4 ___ von Bismarck, estadista y político alemán.

OTTO

5 Delicados, delgados y débiles.

TENUES

6 Sientan repulsión y antipatía.

ODIEN

7 Ogresa enamorada de Shrek.

FIONA

8 Recipiente electoral.

URNA

10 Oído en Ohio.

EAR

11 Vecino de Pedro Picapiedra.

PABLO

15 Mueven hacia arriba.

ALZAN

18 Como la piel de la rana.

RUGOSA

19 Intacta y sin deterioro.

ILESA

20 Prefijo que indica superioridad.

ARCHI

21 Proveer, abastecer.

DOTAR

22 Paladín junto a Batman.

ROBIN

23 Muro que regula el cauce.

PRESA

24 Brotan o salen los líquidos.

MANAN

25 Bastón improvisado.

PALO

26 Falto de juicio, loco.

IDO

27 Competidor de AliExpress.

TEMU

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.