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Las respuestas al crucigrama del martes 1 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Solicitar, requerir.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Junten dos cosas entre sí.", mientras que el interrogante 18 se resuelve con la palabra faltante en "Bucles de pelo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Elijo una alternativa.
OPTÓ
5 Bloque de soja nutritivo.
TOFU
9 Amarre otra vez.
REATÉ
11 Solicitar, requerir.
PEDIR
12 Habla para que otro escriba.
DICTA
13 Átomo de carga eléctrica negativa.
ANIÓN
14 Felicitación por un éxito.
ENHORABUENA
16 Personaje conocido por su papel en el diluvio.
NOÉ
17 'Barriga ___, corazón contento'.
LLENA
18 Bucles de pelo.
RIZOS
20 Alaba con doble intención.
ADULA
22 Sigla del régimen de vueltas.
RPM
25 Madre, en tono formal.
PROGENITORA
28 Divisiones de obras escénicas.
ACTOS
29 Adeudan una cantidad.
DEBEN
30 ___ Apso, raza de perro.
LHASA
31 Floja y descuidada.
OMISA
32 Captará voces y ruidos.
OIRÁ
33 Junten dos cosas entre sí.
UNAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 'Harry Potter y la ___ del Fénix'.
ORDEN
2 Desenredo con cuidado.
PEINÓ
3 Borre haciendo trazos encima.
TACHÉ
4 ___ von Bismarck, estadista y político alemán.
OTTO
5 Delicados, delgados y débiles.
TENUES
6 Sientan repulsión y antipatía.
ODIEN
7 Ogresa enamorada de Shrek.
FIONA
8 Recipiente electoral.
URNA
10 Oído en Ohio.
EAR
11 Vecino de Pedro Picapiedra.
PABLO
15 Mueven hacia arriba.
ALZAN
18 Como la piel de la rana.
RUGOSA
19 Intacta y sin deterioro.
ILESA
20 Prefijo que indica superioridad.
ARCHI
21 Proveer, abastecer.
DOTAR
22 Paladín junto a Batman.
ROBIN
23 Muro que regula el cauce.
PRESA
24 Brotan o salen los líquidos.
MANAN
25 Bastón improvisado.
PALO
26 Falto de juicio, loco.
IDO
27 Competidor de AliExpress.
TEMU
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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