Las respuestas al crucigrama del martes 18 de agosto

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Relativa a la aviación.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Quitar la corteza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Ropas largas y sin mangas.

CAPAS

6 Quitar la corteza.

PELAR

11 Grato y placentero.

AMENO

12 Reverso del hombro.

AXILA

13 Arbusto con espinas y flores.

ROSAL

14 ___ Joplin: gran nombre del ragtime.

SCOTT

15 Nueva ___: new age.

ERA

16 Conseguía.

OBTENÍA

18 Dalái __, líder espiritual.

LAMA

20 Sistema de equipos informáticos interconectados.

RED

21 Alcancé grandes logros (2 palabras).

LLEGUÉ LEJOS

26 Andaba de acá para allá.

IBA

27 Elemento del logotipo de AC/DC.

RAYO

28 Inicio de un viaje o actividad.

PARTIDA

32 Fragmento de ADN.

GEN

33 __ Newton, científico inglés.

ISAAC

34 Baño de vapor con fines medicinales.

SAUNA

36 Tropezón con aterrizaje al suelo.

CAÍDA

37 Chris ___, actor norteamericano.

PRATT

38 Engalanar con adornos.

ORNAR

39 Relativa a la aviación.

AÉREA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Steve __, actor de 'Virgen a los 40'.

CARELL

2 Que no tiene principios éticos.

AMORAL

3 Condolencia.

PÉSAME

4 __ Karenina, novela de León Tolstoi.

ANA

5 Han ___, contrabandista de 'La Guerra de las Galaxias'.

SOLO

6 Dulce de la fiesta de cumpleaños.

PASTEL

7 Sobrepasar un límite.

EXCEDER

8 León en Liverpool.

LION

9 Prefijo que significa 'elevado'.

ALTI

10 Roedor de patitas cortas.

RATA

17 Pan en inglés.

BREAD

19 Alterada, sobresaltada.

AGITADA

22 Posicionar en un lugar.

UBICAR

23 Marca de automóviles deportivos y de lujo.

JAGUAR

24 Espectador radiofónico.

OYENTE

25 ___ para piano: composición como 'Claro de luna'.

SONATA

28 Cúspide, cima.

PICO

29 Tostar a las brasas.

ASAR

30 '___ Man', película con Dustin Hoffman y Tom Cruise.

RAIN

31 Brazo del molino.

ASPA

35 Haga surcos en la tierra.

ARE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.