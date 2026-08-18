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Las respuestas al crucigrama del martes 18 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Chris ___, actor norteamericano.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Relativa a la aviación.", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Quitar la corteza.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Ropas largas y sin mangas.
CAPAS
6 Quitar la corteza.
PELAR
11 Grato y placentero.
AMENO
12 Reverso del hombro.
AXILA
13 Arbusto con espinas y flores.
ROSAL
14 ___ Joplin: gran nombre del ragtime.
SCOTT
15 Nueva ___: new age.
ERA
16 Conseguía.
OBTENÍA
18 Dalái __, líder espiritual.
LAMA
20 Sistema de equipos informáticos interconectados.
RED
21 Alcancé grandes logros (2 palabras).
LLEGUÉ LEJOS
26 Andaba de acá para allá.
IBA
27 Elemento del logotipo de AC/DC.
RAYO
28 Inicio de un viaje o actividad.
PARTIDA
32 Fragmento de ADN.
GEN
33 __ Newton, científico inglés.
ISAAC
34 Baño de vapor con fines medicinales.
SAUNA
36 Tropezón con aterrizaje al suelo.
CAÍDA
37 Chris ___, actor norteamericano.
PRATT
38 Engalanar con adornos.
ORNAR
39 Relativa a la aviación.
AÉREA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Steve __, actor de 'Virgen a los 40'.
CARELL
2 Que no tiene principios éticos.
AMORAL
3 Condolencia.
PÉSAME
4 __ Karenina, novela de León Tolstoi.
ANA
5 Han ___, contrabandista de 'La Guerra de las Galaxias'.
SOLO
6 Dulce de la fiesta de cumpleaños.
PASTEL
7 Sobrepasar un límite.
EXCEDER
8 León en Liverpool.
LION
9 Prefijo que significa 'elevado'.
ALTI
10 Roedor de patitas cortas.
RATA
17 Pan en inglés.
BREAD
19 Alterada, sobresaltada.
AGITADA
22 Posicionar en un lugar.
UBICAR
23 Marca de automóviles deportivos y de lujo.
JAGUAR
24 Espectador radiofónico.
OYENTE
25 ___ para piano: composición como 'Claro de luna'.
SONATA
28 Cúspide, cima.
PICO
29 Tostar a las brasas.
ASAR
30 '___ Man', película con Dustin Hoffman y Tom Cruise.
RAIN
31 Brazo del molino.
ASPA
35 Haga surcos en la tierra.
ARE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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