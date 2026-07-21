Las respuestas al crucigrama del martes 21 de julio

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Estreno, primera actuación.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "__ Grande, modelo, actriz y cantante.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Castigos bíblicos a Egipto.

PLAGA

6 Sujeto o individuo.

TIPO

10 Hidratar el jardín.

REGAR

11 Pantalón corto.

SHORT

12 Señale al culpable.

ACUSÉ

13 Es propietario de algo.

POSEE

14 Ese o esa en inglés.

THAT

15 Cómico (2 palabras).

DE RISA

16 Tratamiento de las enfermedades.

TERAPIA

18 Entusiasta de un artista.

FAN

19 Viuda arácnida.

NEGRA

21 1400 romanos.

MCD

24 País como Madagascar o Cuba.

INSULAR

28 __ Grande, modelo, actriz y cantante.

ARIANA

30 Línea larga y fina.

RAYA

31 Ámbito de Tarzán.

SELVA

32 Estreno, primera actuación.

DEBUT

33 Tag ___, marca de relojes.

HEUER

34 Dícese del soldado abatido.

CAÍDO

35 Cuna de San Francisco.

ASÍS

36 Partes del archipiélago.

ISLAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Chris ___, actor norteamericano.

PRATT

2 Puede ser comprada descremada.

LECHE

3 Rebajar un líquido.

AGUAR

4 Deterioran con el uso.

GASTAN

5 Use el arado.

ARE

6 Hijo de Odín.

THOR

7 ___ Stalin, líder soviético.

IÓSIF

8 Animal que puede ser cazado.

PRESA

9 Observan desde una posición elevada.

OTEAN

11 Apellido de Britney.

SPEARS

15 Merecedora.

DIGNA

17 Desenredar el pelo.

PEINAR

20 Doradas.

ÁUREAS

21 '___ y el Oso', serie infantil.

MASHA

22 Tienes fe.

CREES

23 Reduje la potencia del brebaje.

DILUÍ

25 Que resbala fácilmente.

LÁBIL

26 Provisión de socorro o auxilio.

AYUDA

27 A ___: de vez en cuando.

RATOS

29 Estudio de la ornitología.

AVES

32 601 romanos.

DCI

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.