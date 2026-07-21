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Las respuestas al crucigrama del martes 21 de julio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Use el arado.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Estreno, primera actuación.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "__ Grande, modelo, actriz y cantante.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Castigos bíblicos a Egipto.
PLAGA
6 Sujeto o individuo.
TIPO
10 Hidratar el jardín.
REGAR
11 Pantalón corto.
SHORT
12 Señale al culpable.
ACUSÉ
13 Es propietario de algo.
POSEE
14 Ese o esa en inglés.
THAT
15 Cómico (2 palabras).
DE RISA
16 Tratamiento de las enfermedades.
TERAPIA
18 Entusiasta de un artista.
FAN
19 Viuda arácnida.
NEGRA
21 1400 romanos.
MCD
24 País como Madagascar o Cuba.
INSULAR
28 __ Grande, modelo, actriz y cantante.
ARIANA
30 Línea larga y fina.
RAYA
31 Ámbito de Tarzán.
SELVA
32 Estreno, primera actuación.
DEBUT
33 Tag ___, marca de relojes.
HEUER
34 Dícese del soldado abatido.
CAÍDO
35 Cuna de San Francisco.
ASÍS
36 Partes del archipiélago.
ISLAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Chris ___, actor norteamericano.
PRATT
2 Puede ser comprada descremada.
LECHE
3 Rebajar un líquido.
AGUAR
4 Deterioran con el uso.
GASTAN
5 Use el arado.
ARE
6 Hijo de Odín.
THOR
7 ___ Stalin, líder soviético.
IÓSIF
8 Animal que puede ser cazado.
PRESA
9 Observan desde una posición elevada.
OTEAN
11 Apellido de Britney.
SPEARS
15 Merecedora.
DIGNA
17 Desenredar el pelo.
PEINAR
20 Doradas.
ÁUREAS
21 '___ y el Oso', serie infantil.
MASHA
22 Tienes fe.
CREES
23 Reduje la potencia del brebaje.
DILUÍ
25 Que resbala fácilmente.
LÁBIL
26 Provisión de socorro o auxilio.
AYUDA
27 A ___: de vez en cuando.
RATOS
29 Estudio de la ornitología.
AVES
32 601 romanos.
DCI
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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