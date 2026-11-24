Accedé a Juegos de manera ilimitada con tu suscripción.
Las respuestas al crucigrama del martes 24 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Liquidas tus deudas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Asiento blando sin respaldo.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Cierto corte de una prenda.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Apodo del legendario Fischer del tablero.
BOBBY
6 Brújula digital del siglo XXI.
GPS
9 Quinto desde el Sol, pero el más grande.
JÚPITER
11 Capté un olor.
OLÍ
12 Componente de palabras como 'bibliotecario'.
ARIO
13 Oscuras como la noche.
NEGRAS
15 Beatle de los tambores.
RINGO
17 La reina de las arterias.
AORTA
18 Genere inquietud o sobresalto.
ALARME
20 Nave antigua.
NAO
21 Víbora venenosa legendaria.
ÁSPID
23 Asiento blando sin respaldo.
PUF
25 Arrimar una cosa a otra.
ADOSAR
29 Marca japonesa de relojes y calculadoras.
CASIO
31 Elogie fervorosamente.
ALABE
32 Mascota exótica de sangre fría.
IGUANA
34 Vecino histórico de Babilonia.
ELAM
35 Mediterráneo o Egeo.
MAR
36 Ofensa imperdonable.
ULTRAJE
38 Agarradera de una taza.
ASA
39 Capa protectora en la atmósfera.
OZONO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cincel para metales.
BURIL
2 Expresa su punto de vista.
OPINA
3 Retrato literario de alguien.
BIOGRAFÍA
4 Bután en internet.
BT
5 Símbolo económico nipón.
YEN
6 Sombrero de visera.
GORRA
7 Soporte culinario imprescindible.
PLATO
8 Cierto corte de una prenda.
SISA
9 Víctor __, cantautor popular chileno.
JARA
10 Madre de Poseidón y Zeus.
REA
14 Barquero veneciano.
GONDOLERO
16 Organización Mundial de la Salud.
OMS
19 Exclamación de sorpresa.
EPA
22 Despistada, distraída.
IDA
23 Liquidas tus deudas.
PAGAS
24 Préstamo con interés exorbitante.
USURA
26 Sazonan.
SALAN
27 En lugar o parte inferior.
ABAJO
28 Impulse la barca.
REME
29 El sueño de todo escalador.
CIMA
30 Organización con sede en la Gran Manzana.
ONU
33 Saludo telefónico.
ALO-
37 Tanzania, en internet.
TZ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Más leídas
- 1
La decana de Ciencias Sociales que defendió el homenaje a Santucho es militante kirchnerista e hija de un montonero desaparecido
- 2
Cayó el riesgo país: Wall Street rebotó con fuerza y contagió a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York
- 3
Detectan una nueva variante de COVID en Argentina: qué se sabe sobre sus síntomas y su capacidad de contagio
- 4
Murió la mamá de Guido Kaczka: el dolor del conductor y su conmovedora reflexión en vivo