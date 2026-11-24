El crucigrama de este martes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Asiento blando sin respaldo.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Cierto corte de una prenda.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Apodo del legendario Fischer del tablero.

BOBBY

6 Brújula digital del siglo XXI.

GPS

9 Quinto desde el Sol, pero el más grande.

JÚPITER

11 Capté un olor.

OLÍ

12 Componente de palabras como 'bibliotecario'.

ARIO

13 Oscuras como la noche.

NEGRAS

15 Beatle de los tambores.

RINGO

17 La reina de las arterias.

AORTA

18 Genere inquietud o sobresalto.

ALARME

20 Nave antigua.

NAO

21 Víbora venenosa legendaria.

ÁSPID

23 Asiento blando sin respaldo.

PUF

25 Arrimar una cosa a otra.

ADOSAR

29 Marca japonesa de relojes y calculadoras.

CASIO

31 Elogie fervorosamente.

ALABE

32 Mascota exótica de sangre fría.

IGUANA

34 Vecino histórico de Babilonia.

ELAM

35 Mediterráneo o Egeo.

MAR

36 Ofensa imperdonable.

ULTRAJE

38 Agarradera de una taza.

ASA

39 Capa protectora en la atmósfera.

OZONO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cincel para metales.

BURIL

2 Expresa su punto de vista.

OPINA

3 Retrato literario de alguien.

BIOGRAFÍA

4 Bután en internet.

BT

5 Símbolo económico nipón.

YEN

6 Sombrero de visera.

GORRA

7 Soporte culinario imprescindible.

PLATO

8 Cierto corte de una prenda.

SISA

9 Víctor __, cantautor popular chileno.

JARA

10 Madre de Poseidón y Zeus.

REA

14 Barquero veneciano.

GONDOLERO

16 Organización Mundial de la Salud.

OMS

19 Exclamación de sorpresa.

EPA

22 Despistada, distraída.

IDA

23 Liquidas tus deudas.

PAGAS

24 Préstamo con interés exorbitante.

USURA

26 Sazonan.

SALAN

27 En lugar o parte inferior.

ABAJO

28 Impulse la barca.

REME

29 El sueño de todo escalador.

CIMA

30 Organización con sede en la Gran Manzana.

ONU

33 Saludo telefónico.

ALO-

37 Tanzania, en internet.

TZ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.