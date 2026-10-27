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Las respuestas al crucigrama del martes 27 de octubre

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Puede abrir el apetito… o hacer salir corriendo.”

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Las respuestas al crucigrama del martes 27 de octubre
Las respuestas al crucigrama del martes 27 de octubre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Tomar el cleptómano.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Escribo para recordar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Interrumpes un trabajo.

CESAS

6 Tomar el cleptómano.

ROBAR

11 '¡Dios quiera!'

OJALÁ

12 Decide cuál prefiere.

ELIGE

13 Poco dado a bromas.

SERIO

14 Cubierta protectora.

FORRO

15 Por amor al ___: de manera gratuita.

ARTE

16 Fibras usadas en cepillos y brochas.

CERDAS

17 Supervisor del contenido.

CENSOR

19 Ausencia de sabor o atractivo.

INSIPIDEZ

23 Mujer de cabello oscuro.

MORENA

24 Momento de fuerte inestabilidad.

CRISIS

28 Le puse fin a un agujero.

TAPÉ

30 Cosmético para resaltar las pestañas.

RÍMEL

31 Referente al color o al sonido.

TONAL

32 Patria de Odiseo.

ÍTACA

33 Escribo para recordar.

ANOTO

34 Dejar atrás una herida.

SANAR

35 ___ Bourne, agente secreto personificado por Matt Damon.

JASON

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Objeto sin especificar.

COSA

2 Practiqué un oficio.

EJERCÍ

3 Recipiente para freír.

SARTÉN

4 '___: el regreso', película de James Cameron.

ALIENS

5 ___ Januário, estadio brasileño.

SÃO

6 Hacer mención.

REFERIR

7 Puede abrir el apetito… o hacer salir corriendo.

OLOR

8 Larry __ , alero del 'Dream Team' EE. UU. en Barcelona 1992.

BIRD

9 Antigua capital del Imperio mogol.

AGRA

10 Personas condenadas.

REOS

16 Maíz inflado en el desayuno.

COPOS

18 Casi igual a otro.

SIMILAR

20 Hace estallar una carga explosiva.

DETONA

21 Los planetas menores como Plutón.

ENANOS

22 Calzado con suela y empeine.

ZAPATO

24 Apodo femenino que omite 'tina'.

CRIS

25 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica.

RITA

26 Objeto que tiene poder atractivo.

IMÁN

27 Árida o deshidratada.

SECA

29 ___ Musk: fundador de SpaceX.

ELON

31 ___ Mahal.

TAJ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

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