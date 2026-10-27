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Las respuestas al crucigrama del martes 27 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Puede abrir el apetito… o hacer salir corriendo.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Tomar el cleptómano.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Escribo para recordar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Interrumpes un trabajo.
CESAS
6 Tomar el cleptómano.
ROBAR
11 '¡Dios quiera!'
OJALÁ
12 Decide cuál prefiere.
ELIGE
13 Poco dado a bromas.
SERIO
14 Cubierta protectora.
FORRO
15 Por amor al ___: de manera gratuita.
ARTE
16 Fibras usadas en cepillos y brochas.
CERDAS
17 Supervisor del contenido.
CENSOR
19 Ausencia de sabor o atractivo.
INSIPIDEZ
23 Mujer de cabello oscuro.
MORENA
24 Momento de fuerte inestabilidad.
CRISIS
28 Le puse fin a un agujero.
TAPÉ
30 Cosmético para resaltar las pestañas.
RÍMEL
31 Referente al color o al sonido.
TONAL
32 Patria de Odiseo.
ÍTACA
33 Escribo para recordar.
ANOTO
34 Dejar atrás una herida.
SANAR
35 ___ Bourne, agente secreto personificado por Matt Damon.
JASON
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Objeto sin especificar.
COSA
2 Practiqué un oficio.
EJERCÍ
3 Recipiente para freír.
SARTÉN
4 '___: el regreso', película de James Cameron.
ALIENS
5 ___ Januário, estadio brasileño.
SÃO
6 Hacer mención.
REFERIR
7 Puede abrir el apetito… o hacer salir corriendo.
OLOR
8 Larry __ , alero del 'Dream Team' EE. UU. en Barcelona 1992.
BIRD
9 Antigua capital del Imperio mogol.
AGRA
10 Personas condenadas.
REOS
16 Maíz inflado en el desayuno.
COPOS
18 Casi igual a otro.
SIMILAR
20 Hace estallar una carga explosiva.
DETONA
21 Los planetas menores como Plutón.
ENANOS
22 Calzado con suela y empeine.
ZAPATO
24 Apodo femenino que omite 'tina'.
CRIS
25 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica.
RITA
26 Objeto que tiene poder atractivo.
IMÁN
27 Árida o deshidratada.
SECA
29 ___ Musk: fundador de SpaceX.
ELON
31 ___ Mahal.
TAJ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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