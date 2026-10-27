Las respuestas al crucigrama del martes 27 de octubre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 6 debe responder a la definición de qué es "Tomar el cleptómano.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Escribo para recordar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Interrumpes un trabajo.

CESAS

6 Tomar el cleptómano.

ROBAR

11 '¡Dios quiera!'

OJALÁ

12 Decide cuál prefiere.

ELIGE

13 Poco dado a bromas.

SERIO

14 Cubierta protectora.

FORRO

15 Por amor al ___: de manera gratuita.

ARTE

16 Fibras usadas en cepillos y brochas.

CERDAS

17 Supervisor del contenido.

CENSOR

19 Ausencia de sabor o atractivo.

INSIPIDEZ

23 Mujer de cabello oscuro.

MORENA

24 Momento de fuerte inestabilidad.

CRISIS

28 Le puse fin a un agujero.

TAPÉ

30 Cosmético para resaltar las pestañas.

RÍMEL

31 Referente al color o al sonido.

TONAL

32 Patria de Odiseo.

ÍTACA

33 Escribo para recordar.

ANOTO

34 Dejar atrás una herida.

SANAR

35 ___ Bourne, agente secreto personificado por Matt Damon.

JASON

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Objeto sin especificar.

COSA

2 Practiqué un oficio.

EJERCÍ

3 Recipiente para freír.

SARTÉN

4 '___: el regreso', película de James Cameron.

ALIENS

5 ___ Januário, estadio brasileño.

SÃO

6 Hacer mención.

REFERIR

7 Puede abrir el apetito… o hacer salir corriendo.

OLOR

8 Larry __ , alero del 'Dream Team' EE. UU. en Barcelona 1992.

BIRD

9 Antigua capital del Imperio mogol.

AGRA

10 Personas condenadas.

REOS

16 Maíz inflado en el desayuno.

COPOS

18 Casi igual a otro.

SIMILAR

20 Hace estallar una carga explosiva.

DETONA

21 Los planetas menores como Plutón.

ENANOS

22 Calzado con suela y empeine.

ZAPATO

24 Apodo femenino que omite 'tina'.

CRIS

25 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica.

RITA

26 Objeto que tiene poder atractivo.

IMÁN

27 Árida o deshidratada.

SECA

29 ___ Musk: fundador de SpaceX.

ELON

31 ___ Mahal.

TAJ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.