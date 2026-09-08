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Las respuestas al crucigrama del martes 8 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Baile cubano”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "No aciertan", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Vinagreta es una". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Trata de localizar
BUSCA
6 Asientos para dos o más personas
SOFÁS
11 Que se repite cada 365 días
ANUAL
12 Candidata para la cirugía bariátrica
OBESA
13 Figura que se usa para comparar dos cosas
SÍMIL
14 Feroz, violento
CRUEL
15 Tocados con ternura
ACARICIADOS
17 Excepcional
RARO
18 Con mucho pelo (la oveja)
LANOSA
19 50 x 20
MIL
20 Capturan las sardinas
PESCAN
24 Conquista por armas de una ciudad
TOMA
28 Soportes donde se exhiben mercancías
ESTANTERÍAS
30 Puesto de venta (voz i.)
STAND
31 Disfruté del sueño
DORMÍ
32 Parte posterior del pie
TARSO
33 Termine
ACABE
34 No aciertan
ERRAN
35 Tarzán ha crecido con ellos
MONOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Asentar sobre un soporte
BASAR
2 Diferente a todas las demás
ÚNICA
3 Hacer una adición
SUMAR
4 El ___: capital de Egipto
CAIRO
5 En aquel lugar
ALLÍ
6 Red como Instagram o Facebook
SOCIAL
7 Laboran, trabajan
OBRAN
8 Tierra de un señor medieval
FEUDO
9 Baños españoles
ASEOS
10 Vinagreta es una
SALSA
16 ___ Eastwood, actuó en la película "Por un puñado de dólares"
CLINT
19 Individuo que dirige de forma autoritaria
MANDÓN
20 ___ bubónica, infección bacteriana grave
PESTE
21 Dejar ___: no intervenir
ESTAR
22 Ringo ___: el baterista de los Beatles
STARR
23 Deja exhausto
CANSA
24 Cambio, mudo
TROCO
25 Escucharán
OIRÁN
26 Baile cubano
MAMBO
27 "¡Exactamente!" (2 palabras)
ASÍ ES
29 Queso neerlandés
EDAM
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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