Las respuestas al crucigrama del martes 8 de septiembre

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "No aciertan", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Vinagreta es una". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Trata de localizar

BUSCA

6 Asientos para dos o más personas

SOFÁS

11 Que se repite cada 365 días

ANUAL

12 Candidata para la cirugía bariátrica

OBESA

13 Figura que se usa para comparar dos cosas

SÍMIL

14 Feroz, violento

CRUEL

15 Tocados con ternura

ACARICIADOS

17 Excepcional

RARO

18 Con mucho pelo (la oveja)

LANOSA

19 50 x 20

MIL

20 Capturan las sardinas

PESCAN

24 Conquista por armas de una ciudad

TOMA

28 Soportes donde se exhiben mercancías

ESTANTERÍAS

30 Puesto de venta (voz i.)

STAND

31 Disfruté del sueño

DORMÍ

32 Parte posterior del pie

TARSO

33 Termine

ACABE

34 No aciertan

ERRAN

35 Tarzán ha crecido con ellos

MONOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Asentar sobre un soporte

BASAR

2 Diferente a todas las demás

ÚNICA

3 Hacer una adición

SUMAR

4 El ___: capital de Egipto

CAIRO

5 En aquel lugar

ALLÍ

6 Red como Instagram o Facebook

SOCIAL

7 Laboran, trabajan

OBRAN

8 Tierra de un señor medieval

FEUDO

9 Baños españoles

ASEOS

10 Vinagreta es una

SALSA

16 ___ Eastwood, actuó en la película "Por un puñado de dólares"

CLINT

19 Individuo que dirige de forma autoritaria

MANDÓN

20 ___ bubónica, infección bacteriana grave

PESTE

21 Dejar ___: no intervenir

ESTAR

22 Ringo ___: el baterista de los Beatles

STARR

23 Deja exhausto

CANSA

24 Cambio, mudo

TROCO

25 Escucharán

OIRÁN

26 Baile cubano

MAMBO

27 "¡Exactamente!" (2 palabras)

ASÍ ES

29 Queso neerlandés

EDAM

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.