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Las respuestas al crucigrama del martes 9 de junio
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Idioma de Irán”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "Parte de una fecha", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Correspondencia". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Banda de la canción "Back In Black"
ACDC
5 Vigilar con atención
CELAR
10 Lamina delgada de metal
PLACA
11 Tacaña, mezquina
AVARA
12 Impondremos
OBLIGAREMOS
14 Una cosa sosa tiene poca
SAL
15 Exagerada
EXTREMA
16 Subgénero de Juice WRLD
TRAP
18 Interpretarás el texto
LEERÁS
19 Excéntricos
RAROS
21 Entro
ACCEDO
24 Pieza que cierra un recipiente
TAPA
28 Desprovista de ansiedad
CALMOSA
30 Parte de una fecha
MES
31 En lugar abierto (3 palabras)
AL AIRE LIBRE
33 Arrojan con fuerza
TIRAN
34 Tal vez
ACASO
35 Capa de ___: protección de nuestro planeta
OZONO
36 "¿Qué ___ de mí?"
SERÁ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 De color blanquecino
ALBAR
2 Guarda silencio
CALLA
3 601, en números romanos
DCI
4 Nicolas ___, actuó en "El aprendiz de brujo"
CAGE
5 Correspondencia
CARTEO
6 Monte entre Tíbet y Nepal
EVEREST
7 Pasar la lengua por encima
LAMER
8 Perfume muy agradable
AROMA
9 Planas y lisas
RASAS
10 ___-punk, subgénero de rock
POST
13 Vocalista de Guns N' Roses (2 palabras)
AXL ROSE
17 Recompensan
PREMIAN
20 Algo para embellecer
ADORNO
21 Cumplió
ACATÓ
22 Recipiente de la Última Cena
CÁLIZ
23 Más ___ que el agua: evidente
CLARO
25 Resina fósil de color amarillo
ÁMBAR
26 Idioma de Irán
PERSA
27 Ausencia de suciedad o manchas
ASEO
29 Apéndices de la garza
ALAS
32 Levanté (la bandera)
ICÉ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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