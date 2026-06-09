Las respuestas al crucigrama del martes 9 de junio

El crucigrama de este martes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "Parte de una fecha", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Correspondencia". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Banda de la canción "Back In Black"

ACDC

5 Vigilar con atención

CELAR

10 Lamina delgada de metal

PLACA

11 Tacaña, mezquina

AVARA

12 Impondremos

OBLIGAREMOS

14 Una cosa sosa tiene poca

SAL

15 Exagerada

EXTREMA

16 Subgénero de Juice WRLD

TRAP

18 Interpretarás el texto

LEERÁS

19 Excéntricos

RAROS

21 Entro

ACCEDO

24 Pieza que cierra un recipiente

TAPA

28 Desprovista de ansiedad

CALMOSA

30 Parte de una fecha

MES

31 En lugar abierto (3 palabras)

AL AIRE LIBRE

33 Arrojan con fuerza

TIRAN

34 Tal vez

ACASO

35 Capa de ___: protección de nuestro planeta

OZONO

36 "¿Qué ___ de mí?"

SERÁ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 De color blanquecino

ALBAR

2 Guarda silencio

CALLA

3 601, en números romanos

DCI

4 Nicolas ___, actuó en "El aprendiz de brujo"

CAGE

5 Correspondencia

CARTEO

6 Monte entre Tíbet y Nepal

EVEREST

7 Pasar la lengua por encima

LAMER

8 Perfume muy agradable

AROMA

9 Planas y lisas

RASAS

10 ___-punk, subgénero de rock

POST

13 Vocalista de Guns N' Roses (2 palabras)

AXL ROSE

17 Recompensan

PREMIAN

20 Algo para embellecer

ADORNO

21 Cumplió

ACATÓ

22 Recipiente de la Última Cena

CÁLIZ

23 Más ___ que el agua: evidente

CLARO

25 Resina fósil de color amarillo

ÁMBAR

26 Idioma de Irán

PERSA

27 Ausencia de suciedad o manchas

ASEO

29 Apéndices de la garza

ALAS

32 Levanté (la bandera)

ICÉ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.