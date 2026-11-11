Las respuestas al crucigrama del miércoles 11 de noviembre

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Estimáis, apreciáis.", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Destierro político en la antigua Grecia.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tributo en la boca para Caronte.

ÓBOLO

6 Monte sagrado en Jerusalén

SIÓN

10 Tontas o necias.

BOBAS

11 __ Alighieri, autor de la 'Divina Comedia'.

DANTE

12 Franz ___, compositor húngaro.

LISZT

13 Nacido en Portugal o España.

IBERO

14 Artista de cine, teatro o TV.

ACTOR

15 Animal semiacuático de piel valiosa.

VISÓN

16 Maroma o sirga.

TOA

17 Similar en carácter.

AFÍN

19 Hechos de extrema brutalidad.

ATROCIDADES

24 Me trasladé hasta aquí.

VINE

25 Sufijo de minerales.

ITO

26 Estimáis, apreciáis.

AMAIS

29 Director de Inception y Oppenheimer.

NOLAN

31 'Las Brujas de __', obra de Arthur Miller.

SALEM

32 Fruto del melocotón y la ciruela.

DRUPA

33 Agrego, incorporo.

AÑADO

34 Disfrutar del no hacer.

OCIAR

35 Coloquialmente, nariz grande (pl.).

NASO

36 Asa apenas.

SOASA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hostia y vino antes de consagrarse.

OBLATA

2 Dar la espalda de forma coordinada.

BOICOT

3 Impedir o dificultar.

OBSTAR

4 Cinta anudada decorativamente.

LAZÓ

5 Destierro político en la antigua Grecia.

OSTRACISMO

6 Cantautor de 'Y nos dieron las diez'.

SABINA

7 Amada de Don Juan.

INÉS

8 Diferente, distinto.

OTRO

9 Gas noble usado en iluminación.

NEÓN

11 Ganancias repartidas entre accionistas.

DIVIDENDOS

18 Término o conclusión.

FIN

20 Capital del Principado de Asturias.

OVIEDO

21 Disolvía en un líquido.

DILUÍA

22 Fases en una acción u obra.

ETAPAS

23 Causara ruido.

SONARA

26 Cocinan a la llama.

ASAN

27 Habilidad adquirida con el tiempo.

MAÑA

28 Partes que permiten el vuelo.

ALAS

30 Criatura de las historias de Tolkien.

ORCO

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.