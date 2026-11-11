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Las respuestas al crucigrama del miércoles 11 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cantautor de 'Y nos dieron las diez'.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Estimáis, apreciáis.", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Destierro político en la antigua Grecia.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tributo en la boca para Caronte.
ÓBOLO
6 Monte sagrado en Jerusalén
SIÓN
10 Tontas o necias.
BOBAS
11 __ Alighieri, autor de la 'Divina Comedia'.
DANTE
12 Franz ___, compositor húngaro.
LISZT
13 Nacido en Portugal o España.
IBERO
14 Artista de cine, teatro o TV.
ACTOR
15 Animal semiacuático de piel valiosa.
VISÓN
16 Maroma o sirga.
TOA
17 Similar en carácter.
AFÍN
19 Hechos de extrema brutalidad.
ATROCIDADES
24 Me trasladé hasta aquí.
VINE
25 Sufijo de minerales.
ITO
26 Estimáis, apreciáis.
AMAIS
29 Director de Inception y Oppenheimer.
NOLAN
31 'Las Brujas de __', obra de Arthur Miller.
SALEM
32 Fruto del melocotón y la ciruela.
DRUPA
33 Agrego, incorporo.
AÑADO
34 Disfrutar del no hacer.
OCIAR
35 Coloquialmente, nariz grande (pl.).
NASO
36 Asa apenas.
SOASA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hostia y vino antes de consagrarse.
OBLATA
2 Dar la espalda de forma coordinada.
BOICOT
3 Impedir o dificultar.
OBSTAR
4 Cinta anudada decorativamente.
LAZÓ
5 Destierro político en la antigua Grecia.
OSTRACISMO
6 Cantautor de 'Y nos dieron las diez'.
SABINA
7 Amada de Don Juan.
INÉS
8 Diferente, distinto.
OTRO
9 Gas noble usado en iluminación.
NEÓN
11 Ganancias repartidas entre accionistas.
DIVIDENDOS
18 Término o conclusión.
FIN
20 Capital del Principado de Asturias.
OVIEDO
21 Disolvía en un líquido.
DILUÍA
22 Fases en una acción u obra.
ETAPAS
23 Causara ruido.
SONARA
26 Cocinan a la llama.
ASAN
27 Habilidad adquirida con el tiempo.
MAÑA
28 Partes que permiten el vuelo.
ALAS
30 Criatura de las historias de Tolkien.
ORCO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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