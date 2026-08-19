Las respuestas al crucigrama del miércoles 19 de agosto

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Página del calendario.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Vecino del angolano.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Ingeniería ___, rama de la ingeniería mecánica.

NAVAL

6 Extrajesen de dentro.

SACASEN

8 Vitalidad.

VIVACIDAD

10 Agarrabas con la mano.

TOMABAS

11 Página del calendario.

MES

13 Escojas entre las opciones.

ELIJAS

14 Coincidencia de sílabas en poesía.

RIMA

15 Desventajosas.

MALAS

16 Engordar a los animales.

CEBAR

17 Sufijo griego: 'inflamación'

ITIS

18 Espacio digital con contenido.

PÁGINA

19 Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo.

OIT

20 Recubierto.

FORRADO

21 Elemento en el cuento del hombre lobo (2 palabras).

LUNA LLENA

23 Afanoso, anhelante.

DESEOSO

24 Compacto, espeso.

DENSO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cuchillos cortos.

NAVAJAS

2 Terminas, concluyes.

ACABAS

3 Animales que se crían para leche y carne.

VACAS

4 Francisco de ___, santo italiano.

ASÍS

5 Diodo que emite luz.

LED

6 Semejanza.

SIMILITUD

7 Vecino del angolano.

NAMIBIANO

8 Que se evapora con facilidad.

VOLÁTIL

9 Solicita, requiere.

DEMANDA

10 Sintió miedo.

TEMIÓ

12 Fiesta nocturna con baile y música.

SARAO

14 Vuelvo al lugar de partida.

REGRESO

16 __ Vives, cantante y compositor colombiano.

CARLOS

18 Polvo recogido por abejas.

POLEN

20 Cada parte de un ciclo.

FASE

22 Vecino de Homero Simpson (nombre).

NED

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.