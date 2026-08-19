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Las respuestas al crucigrama del miércoles 19 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fiesta nocturna con baile y música.”
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El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Página del calendario.", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Vecino del angolano.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Ingeniería ___, rama de la ingeniería mecánica.
NAVAL
6 Extrajesen de dentro.
SACASEN
8 Vitalidad.
VIVACIDAD
10 Agarrabas con la mano.
TOMABAS
11 Página del calendario.
MES
13 Escojas entre las opciones.
ELIJAS
14 Coincidencia de sílabas en poesía.
RIMA
15 Desventajosas.
MALAS
16 Engordar a los animales.
CEBAR
17 Sufijo griego: 'inflamación'
ITIS
18 Espacio digital con contenido.
PÁGINA
19 Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo.
OIT
20 Recubierto.
FORRADO
21 Elemento en el cuento del hombre lobo (2 palabras).
LUNA LLENA
23 Afanoso, anhelante.
DESEOSO
24 Compacto, espeso.
DENSO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cuchillos cortos.
NAVAJAS
2 Terminas, concluyes.
ACABAS
3 Animales que se crían para leche y carne.
VACAS
4 Francisco de ___, santo italiano.
ASÍS
5 Diodo que emite luz.
LED
6 Semejanza.
SIMILITUD
7 Vecino del angolano.
NAMIBIANO
8 Que se evapora con facilidad.
VOLÁTIL
9 Solicita, requiere.
DEMANDA
10 Sintió miedo.
TEMIÓ
12 Fiesta nocturna con baile y música.
SARAO
14 Vuelvo al lugar de partida.
REGRESO
16 __ Vives, cantante y compositor colombiano.
CARLOS
18 Polvo recogido por abejas.
POLEN
20 Cada parte de un ciclo.
FASE
22 Vecino de Homero Simpson (nombre).
NED
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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