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Las respuestas al crucigrama del miércoles 2 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “País de Acra y Kumasi.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Clase privilegiada y exclusiva.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Torre que desafió al cielo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Relatos sobre dioses y héroes.
MITOS
6 Como las fosas de la nariz.
NASALES
8 Internadas o confinadas.
RECLUIDAS
10 Bola utilizada en un juego de puntería.
BOCHA
11 Papeles que sustituyen el dinero.
VALES
13 Incrédulos ante lo divino.
ATEOS
14 Batracio sin cola.
ANURO
15 Forma abreviada de autobús.
BUS
16 Benicio ___ Toro, actor de '21 gramos'.
DEL
17 Clase privilegiada y exclusiva.
ÉLITE
20 País de Acra y Kumasi.
GHANA
22 Aerolínea con sede en Chile.
LATAM
23 Toscos o groseros.
RUDOS
24 Digamos otra vez.
REPITAMOS
26 Sin borrosidad ni confusión.
NÍTIDOS
27 Opulentos sociales.
RICOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Masculino en el reino animal.
MACHO
2 Partes del archipiélago.
ISLAS
3 La 'T' griega.
TAU
4 Pequeña esfera que corona el Martini.
OLIVA
5 Automóvil cerrado y cómodo.
SEDÁN
6 Precisen para poder seguir.
NECESITEN
7 Recibidos con un gesto de cortesía.
SALUDADOS
8 Poner etiquetas en objetos.
ROTULAR
9 Tranquilos y sosegados.
SERENOS
10 Torre que desafió al cielo.
BABEL
12 Alejadas de otras personas.
SOLAS
18 Mamífero con una pequeña trompa.
TAPIR
19 Puse en circulación.
EMITÍ
20 Nivel dentro de una escala.
GRADO
21 Bajar a alguien los ___: disminuir la vanidad.
HUMOS
25 Reflejo que no se controla.
TIC
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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