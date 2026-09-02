Las respuestas al crucigrama del miércoles 2 de septiembre

El crucigrama de este miércoles incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Clase privilegiada y exclusiva.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Torre que desafió al cielo.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Relatos sobre dioses y héroes.

MITOS

6 Como las fosas de la nariz.

NASALES

8 Internadas o confinadas.

RECLUIDAS

10 Bola utilizada en un juego de puntería.

BOCHA

11 Papeles que sustituyen el dinero.

VALES

13 Incrédulos ante lo divino.

ATEOS

14 Batracio sin cola.

ANURO

15 Forma abreviada de autobús.

BUS

16 Benicio ___ Toro, actor de '21 gramos'.

DEL

17 Clase privilegiada y exclusiva.

ÉLITE

20 País de Acra y Kumasi.

GHANA

22 Aerolínea con sede en Chile.

LATAM

23 Toscos o groseros.

RUDOS

24 Digamos otra vez.

REPITAMOS

26 Sin borrosidad ni confusión.

NÍTIDOS

27 Opulentos sociales.

RICOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Masculino en el reino animal.

MACHO

2 Partes del archipiélago.

ISLAS

3 La 'T' griega.

TAU

4 Pequeña esfera que corona el Martini.

OLIVA

5 Automóvil cerrado y cómodo.

SEDÁN

6 Precisen para poder seguir.

NECESITEN

7 Recibidos con un gesto de cortesía.

SALUDADOS

8 Poner etiquetas en objetos.

ROTULAR

9 Tranquilos y sosegados.

SERENOS

10 Torre que desafió al cielo.

BABEL

12 Alejadas de otras personas.

SOLAS

18 Mamífero con una pequeña trompa.

TAPIR

19 Puse en circulación.

EMITÍ

20 Nivel dentro de una escala.

GRADO

21 Bajar a alguien los ___: disminuir la vanidad.

HUMOS

25 Reflejo que no se controla.

TIC

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.