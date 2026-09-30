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Las respuestas al crucigrama del miércoles 30 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Dejo sin reservas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Tostada al fuego.", mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en "Ayudar a una ONG con dinero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tiras de tela.
FAJAS
6 Hacer un hoyo en el suelo.
CAVAR
11 Conduzco algo de un lugar hacia otro.
LLEVÓ
12 Narcótico o alucinógeno.
DROGA
13 Destraban la cerradura.
ABREN
14 Muy rápido en acción.
VELOZ
15 Recorrer un programa de estudios.
CURSAR
17 El talento que se tiene desde la cuna.
NATO
18 ___ Winehouse, cantante de 'Rehab'.
AMY
19 Tocaron con los labios.
BESARON
21 Haraganes, perezosos.
VAGOS
22 Club de fútbol con sede en Londres.
ARSENAL
25 Disco para películas digitales.
DVD
28 'Billie ___', canción de Michael Jackson.
JEAN
29 Empeoraba otra vez.
RECAÍA
31 Escogí según mi criterio.
ELEGÍ
33 Estreno, primera actuación.
DEBUT
34 Darse cuenta de algo.
NOTAR
35 Tostada al fuego.
ASADA
36 Restase lustre.
AJASE
37 Ayudar a una ONG con dinero.
DONAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Delgada, de pocas carnes.
FLACA
2 Recopilación musical.
ÁLBUM
3 __ Lewis, comediante y actor estadounidense.
JERRY
4 Animales en una bandada.
AVES
5 Causaban ruido.
SONABAN
6 405, en números romanos.
CDV
7 Zonas de lucha.
ARENAS
8 Surcar los cielos.
VOLAR
9 Dejo sin reservas.
AGOTÓ
10 Facultad de discurrir.
RAZÓN
16 Mojar las orquídeas.
REGAR
20 Carencia de compañía.
SOLEDAD
21 Llegues.
VENGAS
22 Externa, no propia.
AJENA
23 Instrumento que hace tictac.
RELOJ
24 Arma que se dispara con el arco.
SAETA
25 Donaban, regalaban.
DABAN
26 Esposa del difunto.
VIUDA
27 Determinar la fecha.
DATAR
30 Detengo el movimiento.
CESÓ
32 Me dirigiré a un lugar.
IRÉ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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