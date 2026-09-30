Las respuestas al crucigrama del miércoles 30 de septiembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Tostada al fuego.", mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en "Ayudar a una ONG con dinero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tiras de tela.

FAJAS

6 Hacer un hoyo en el suelo.

CAVAR

11 Conduzco algo de un lugar hacia otro.

LLEVÓ

12 Narcótico o alucinógeno.

DROGA

13 Destraban la cerradura.

ABREN

14 Muy rápido en acción.

VELOZ

15 Recorrer un programa de estudios.

CURSAR

17 El talento que se tiene desde la cuna.

NATO

18 ___ Winehouse, cantante de 'Rehab'.

AMY

19 Tocaron con los labios.

BESARON

21 Haraganes, perezosos.

VAGOS

22 Club de fútbol con sede en Londres.

ARSENAL

25 Disco para películas digitales.

DVD

28 'Billie ___', canción de Michael Jackson.

JEAN

29 Empeoraba otra vez.

RECAÍA

31 Escogí según mi criterio.

ELEGÍ

33 Estreno, primera actuación.

DEBUT

34 Darse cuenta de algo.

NOTAR

35 Tostada al fuego.

ASADA

36 Restase lustre.

AJASE

37 Ayudar a una ONG con dinero.

DONAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Delgada, de pocas carnes.

FLACA

2 Recopilación musical.

ÁLBUM

3 __ Lewis, comediante y actor estadounidense.

JERRY

4 Animales en una bandada.

AVES

5 Causaban ruido.

SONABAN

6 405, en números romanos.

CDV

7 Zonas de lucha.

ARENAS

8 Surcar los cielos.

VOLAR

9 Dejo sin reservas.

AGOTÓ

10 Facultad de discurrir.

RAZÓN

16 Mojar las orquídeas.

REGAR

20 Carencia de compañía.

SOLEDAD

21 Llegues.

VENGAS

22 Externa, no propia.

AJENA

23 Instrumento que hace tictac.

RELOJ

24 Arma que se dispara con el arco.

SAETA

25 Donaban, regalaban.

DABAN

26 Esposa del difunto.

VIUDA

27 Determinar la fecha.

DATAR

30 Detengo el movimiento.

CESÓ

32 Me dirigiré a un lugar.

IRÉ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.