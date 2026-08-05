Las respuestas al crucigrama del miércoles 5 de agosto

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Río más largo de Francia.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Abertura para el botón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Rumiante de lugares montañosos.

CABRA

6 Take ___, boy band de los noventa.

THAT

10 Grano dorado en bodas.

ARROZ

11 Cambia, muda.

TROCA

12 Difícil de distinguir.

LIOSO

13 Como las salsas de tomate.

ROJAS

14 Equivocarse (3 palabras, coloq.).

METER LA PATA

16 Agitación del agua del mar.

OLA

17 Heñir el pan.

AMASAR

18 Capacitadas para hacer la tarea.

APTAS

20 Falta de interés.

APATÍA

23 Hip ___: género de Nicki Minaj.

HOP

26 Billete de curso legal (2 palabras).

PAPEL MONEDA

29 Se pronuncia sobre el tema.

OPINA

30 ___ Joplin, cantante de 'Mercedes Benz'.

JANIS

31 Estar echado o tendido.

YACER

32 Capta el interés.

ATRAE

33 Aceita, engrasa.

OLEA

34 Río más largo de Francia.

LOIRA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Como un mar sin olas.

CALMO

2 La sirenita en 'La sirenita'.

ARIEL

3 Brote de las plantas.

BROTA

4 Axl ___, rockero muy famoso.

ROSE

5 Ave rapaz diurna.

AZOR

6 Conjuntos de soldados y cabos.

TROPAS

7 Partes del árbol que caen en otoño.

HOJAS

8 Acepta, obedece.

ACATA

9 Determinar el precio de algo.

TASAR

11 Enredo de una obra literaria.

TRAMA

15 Aerolínea con sede en Chile.

LATAM

18 Diosa griega de la sabiduría.

ATENEA

19 ___ Miró, directora de cine.

PILAR

20 Ayuda en un momento difícil.

APOYO

21 Del Sumo Pontífice.

PAPAL

22 Extremo superior.

ÁPICE

23 ___ Matisse, pintor francés.

HENRI

24 Tener aversión.

ODIAR

25 Camina por distracción.

PASEA

27 Abertura para el botón.

OJAL

28 Congénito.

NATO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.