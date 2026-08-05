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Las respuestas al crucigrama del miércoles 5 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Abertura para el botón.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Río más largo de Francia.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Abertura para el botón.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Rumiante de lugares montañosos.
CABRA
6 Take ___, boy band de los noventa.
THAT
10 Grano dorado en bodas.
ARROZ
11 Cambia, muda.
TROCA
12 Difícil de distinguir.
LIOSO
13 Como las salsas de tomate.
ROJAS
14 Equivocarse (3 palabras, coloq.).
METER LA PATA
16 Agitación del agua del mar.
OLA
17 Heñir el pan.
AMASAR
18 Capacitadas para hacer la tarea.
APTAS
20 Falta de interés.
APATÍA
23 Hip ___: género de Nicki Minaj.
HOP
26 Billete de curso legal (2 palabras).
PAPEL MONEDA
29 Se pronuncia sobre el tema.
OPINA
30 ___ Joplin, cantante de 'Mercedes Benz'.
JANIS
31 Estar echado o tendido.
YACER
32 Capta el interés.
ATRAE
33 Aceita, engrasa.
OLEA
34 Río más largo de Francia.
LOIRA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Como un mar sin olas.
CALMO
2 La sirenita en 'La sirenita'.
ARIEL
3 Brote de las plantas.
BROTA
4 Axl ___, rockero muy famoso.
ROSE
5 Ave rapaz diurna.
AZOR
6 Conjuntos de soldados y cabos.
TROPAS
7 Partes del árbol que caen en otoño.
HOJAS
8 Acepta, obedece.
ACATA
9 Determinar el precio de algo.
TASAR
11 Enredo de una obra literaria.
TRAMA
15 Aerolínea con sede en Chile.
LATAM
18 Diosa griega de la sabiduría.
ATENEA
19 ___ Miró, directora de cine.
PILAR
20 Ayuda en un momento difícil.
APOYO
21 Del Sumo Pontífice.
PAPAL
22 Extremo superior.
ÁPICE
23 ___ Matisse, pintor francés.
HENRI
24 Tener aversión.
ODIAR
25 Camina por distracción.
PASEA
27 Abertura para el botón.
OJAL
28 Congénito.
NATO
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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