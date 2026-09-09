Las respuestas al crucigrama del miércoles 9 de septiembre

El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Idioma hablado antiguamente en Francia.", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Ante él fue llevado Jesús.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'Per ___', por cabeza, en estadísticas demográficas.

CÁPITA

7 Gabriela entre amigas.

GABY

11 Spoiler trasero, en autos deportivos.

ALERON

12 Interruptor electrónico.

RELÉ

13 Apacible, sosegado y sin turbación.

SERENO

14 Absortos en sus pensamientos.

IDOS

15 Sistema cegesimal de unidades.

CGS

16 Médico de problemas auditivos.

OTÓLOGO

18 Solo de ópera.

ARIA

20 Idioma hablado antiguamente en Francia.

OÍL

21 Soga para atar caballerías una tras otra.

REATA

23 Vecina urbana de Miami.

DORAL

27 Juego del escondite.

ORÍ

29 Vino sin dulzura.

SECO

30 Alelada, absorta o distraída.

PASMADA

34 Claridad que permite ver.

LUZ

35 ____ Simón, arquero español del Athletic.

UNAI

36 Irracional y peligrosa.

INSANA

38 ___ Anthony, cantautor y actor.

MARC

39 Spielberg de 'Parque Jurásico'.

STEVEN

40 Tierra de China, India y Japón.

ASIA

41 Heroína griega que desencadenó la guerra de Troya.

HELENA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Romper una cáscara.

CASCAR

2 Lleno de júbilo.

ALEGRE

3 Imperio de Ciro y Darío.

PERSIA

4 Me encaminaré.

IRÉ

5 Inflexión de la voz.

TONO

6 Escribo para no olvidar.

ANOTO

7 Insectos de canto nocturno.

GRILLOS

8 Trovador de leyendas griegas.

AEDO

9 Diario personal en internet.

BLOG

10 Te lo ponen si te quiebras.

YESO

17 Emplead la audición.

OÍD

19 Bomba apocalíptica.

ATÓMICA

22 Loro grande tropical.

ARA

24 Vuelva a lavar algo.

RELAVE

25 Arrullen para dormir.

ACUNEN

26 Vigorosa y saludable.

LOZANA

28 Idioma tradicional asquenazí.

ÍDISH

30 León de montaña.

PUMA

31 Ante él fue llevado Jesús.

ANAS

32 Prenda tradicional india.

SARI

33 En presencia de.

ANTE

37 Terreno común para pastos.

SEL

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.