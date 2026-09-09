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Las respuestas al crucigrama del miércoles 9 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tierra de China, India y Japón.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Idioma hablado antiguamente en Francia.", mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en "Ante él fue llevado Jesús.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'Per ___', por cabeza, en estadísticas demográficas.
CÁPITA
7 Gabriela entre amigas.
GABY
11 Spoiler trasero, en autos deportivos.
ALERON
12 Interruptor electrónico.
RELÉ
13 Apacible, sosegado y sin turbación.
SERENO
14 Absortos en sus pensamientos.
IDOS
15 Sistema cegesimal de unidades.
CGS
16 Médico de problemas auditivos.
OTÓLOGO
18 Solo de ópera.
ARIA
20 Idioma hablado antiguamente en Francia.
OÍL
21 Soga para atar caballerías una tras otra.
REATA
23 Vecina urbana de Miami.
DORAL
27 Juego del escondite.
ORÍ
29 Vino sin dulzura.
SECO
30 Alelada, absorta o distraída.
PASMADA
34 Claridad que permite ver.
LUZ
35 ____ Simón, arquero español del Athletic.
UNAI
36 Irracional y peligrosa.
INSANA
38 ___ Anthony, cantautor y actor.
MARC
39 Spielberg de 'Parque Jurásico'.
STEVEN
40 Tierra de China, India y Japón.
ASIA
41 Heroína griega que desencadenó la guerra de Troya.
HELENA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Romper una cáscara.
CASCAR
2 Lleno de júbilo.
ALEGRE
3 Imperio de Ciro y Darío.
PERSIA
4 Me encaminaré.
IRÉ
5 Inflexión de la voz.
TONO
6 Escribo para no olvidar.
ANOTO
7 Insectos de canto nocturno.
GRILLOS
8 Trovador de leyendas griegas.
AEDO
9 Diario personal en internet.
BLOG
10 Te lo ponen si te quiebras.
YESO
17 Emplead la audición.
OÍD
19 Bomba apocalíptica.
ATÓMICA
22 Loro grande tropical.
ARA
24 Vuelva a lavar algo.
RELAVE
25 Arrullen para dormir.
ACUNEN
26 Vigorosa y saludable.
LOZANA
28 Idioma tradicional asquenazí.
ÍDISH
30 León de montaña.
PUMA
31 Ante él fue llevado Jesús.
ANAS
32 Prenda tradicional india.
SARI
33 En presencia de.
ANTE
37 Terreno común para pastos.
SEL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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