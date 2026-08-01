Las respuestas al crucigrama del sábado 1 de agosto

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Muy hermosa.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Hermana de Bart Simpson.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Gustoso, placentero.

GRATO

6 Cada uno de los cabos que componen las cuerdas.

RAMAL

11 'Noche de ___', obra de Shakespeare.

REYES

12 Exhalé, eché hacia fuera algo.

EMITÍ

13 Me hago cargo, acepto.

ASUMO

14 No muchas.

POCAS

15 Mujer fantástica con poderes mágicos.

HADA

16 ___ danesa: moneda oficial de Dinamarca.

CORONA

17 En este lugar.

ACÁ

18 Al otro lado.

ALLÁ

19 Muy hermosa.

MARAVILLOSA

24 Muy sabroso.

RICO

25 Voz para imitar un golpe.

PUM

26 Agarramos con la mano.

ASIMOS

29 Sin humedad (fem.).

SECA

30 Desafían.

RETAN

31 Restituyas la salud.

CURES

32 Es capaz.

PUEDE

33 Adorada, querida.

AMADA

34 Esencias espirituales.

ALMAS

35 Dispositivo utilizado en depilación.

LÁSER

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Alexander ___ Bell, inventor.

GRAHAM

2 Malestar que sigue a una borrachera.

RESACA

3 Colaborar.

AYUDAR

4 Asunto de una discusión.

TEMA

5 Atrevió, arriesgó.

OSÓ

6 Base del chucrut.

REPOLLO

7 Que no tiene principios éticos.

AMORAL

8 Mono de cola larga.

MICO

9 Fijan con cuerdas.

ATAN

10 Hermana de Bart Simpson.

LISA

16 Pulsaciones con los botones del ratón.

CLICS

18 Productos de Boeing.

AVIONES

20 Conjunto de buques de guerra.

ARMADA

21 'La Traviata', 'La flauta mágica' y 'La bohème'... lo son.

ÓPERAS

22 Acontece.

SUCEDE

23 Heñir el pan.

AMASAR

26 Instrumento de orquesta de cuerdas verticales.

ARPA

27 Capital de Corea del Sur.

SEÚL

28 Cada artículo en una escritura.

ITEM

29 Resultado de una adición.

SUMA

31 Material para blanquear muros.

CAL

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.