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Las respuestas al crucigrama del sábado 1 de agosto
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mujer fantástica con poderes mágicos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Muy hermosa.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Hermana de Bart Simpson.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Gustoso, placentero.
GRATO
6 Cada uno de los cabos que componen las cuerdas.
RAMAL
11 'Noche de ___', obra de Shakespeare.
REYES
12 Exhalé, eché hacia fuera algo.
EMITÍ
13 Me hago cargo, acepto.
ASUMO
14 No muchas.
POCAS
15 Mujer fantástica con poderes mágicos.
HADA
16 ___ danesa: moneda oficial de Dinamarca.
CORONA
17 En este lugar.
ACÁ
18 Al otro lado.
ALLÁ
19 Muy hermosa.
MARAVILLOSA
24 Muy sabroso.
RICO
25 Voz para imitar un golpe.
PUM
26 Agarramos con la mano.
ASIMOS
29 Sin humedad (fem.).
SECA
30 Desafían.
RETAN
31 Restituyas la salud.
CURES
32 Es capaz.
PUEDE
33 Adorada, querida.
AMADA
34 Esencias espirituales.
ALMAS
35 Dispositivo utilizado en depilación.
LÁSER
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Alexander ___ Bell, inventor.
GRAHAM
2 Malestar que sigue a una borrachera.
RESACA
3 Colaborar.
AYUDAR
4 Asunto de una discusión.
TEMA
5 Atrevió, arriesgó.
OSÓ
6 Base del chucrut.
REPOLLO
7 Que no tiene principios éticos.
AMORAL
8 Mono de cola larga.
MICO
9 Fijan con cuerdas.
ATAN
10 Hermana de Bart Simpson.
LISA
16 Pulsaciones con los botones del ratón.
CLICS
18 Productos de Boeing.
AVIONES
20 Conjunto de buques de guerra.
ARMADA
21 'La Traviata', 'La flauta mágica' y 'La bohème'... lo son.
ÓPERAS
22 Acontece.
SUCEDE
23 Heñir el pan.
AMASAR
26 Instrumento de orquesta de cuerdas verticales.
ARPA
27 Capital de Corea del Sur.
SEÚL
28 Cada artículo en una escritura.
ITEM
29 Resultado de una adición.
SUMA
31 Material para blanquear muros.
CAL
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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