Las respuestas al crucigrama del sábado 10 de octubre

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Momentos breves.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Manjar mexicano asado a la parrilla.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Autor de 'La metamorfosis'.

KAFKA

6 El 'queso' vegetal de la soja.

TOFU

10 Nombre de una fuente de texto.

ARIAL

11 Pedestales arquitectónicos.

BASAS

12 '___ yo y mi otro yo', comedia con Reneé Zellweger y Jim Carrey.

IRENE

13 La base blanda de la dentadura.

ENCÍA

14 Brinca, rebota.

SALTA

15 El Beatle detrás de la batería.

STARR

16 Aquel de allí.

ÉSE

17 Sharon __, víctima del clan Manson.

TATE

19 Persona sensata que mide consecuencias.

RESPONSABLE

24 Por amor al ___: de manera gratuita.

ARTE

25 Emplead la audición.

OÍD

26 Competidora histórica de Coca-Cola.

PEPSI

29 Separada del ámbito religioso.

LAICA

31 Ácido famoso por causar gota.

ÚRICO

32 Brillad, resplandeced.

LUCID

33 El protagonista de los Evangelios.

JESÚS

34 Manjar mexicano asado a la parrilla.

ELOTE

35 Realiza tareas de limpieza.

ASEA

36 Momentos breves.

RATOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Título imperial alemán.

KÁISER

2 Destruí por completo.

ARRASÉ

3 Creyentes de una religión.

FIELES

4 Pensador clave de la Ilustración.

KANT

5 Dependientes del azar.

ALEATORIOS

6 Calcula aproximadamente.

TANTEA

7 Lengua itálica.

OSCA

8 ___ play, juego limpio.

FAIR

9 Servirse de algo.

USAR

11 Éxito editorial masivo (inglés).

BESTSELLER

18 Anterior (abrev.).

ANT

20 Temporada de huevos de chocolate.

PASCUA

21 Presión para aislar a un comercio.

BOICOT

22 Permitido por la ley.

LÍCITO

23 Períodos de la vida humana.

EDADES

26 Compite en una subasta.

PUJA

27 Existes.

ERES

28 Oprima el pedal.

PISE

30 Área estudiantil.

AULA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.