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Las respuestas al crucigrama del sábado 10 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Oprima el pedal.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 36 debe responder a la definición de qué es "Momentos breves.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Manjar mexicano asado a la parrilla.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Autor de 'La metamorfosis'.
KAFKA
6 El 'queso' vegetal de la soja.
TOFU
10 Nombre de una fuente de texto.
ARIAL
11 Pedestales arquitectónicos.
BASAS
12 '___ yo y mi otro yo', comedia con Reneé Zellweger y Jim Carrey.
IRENE
13 La base blanda de la dentadura.
ENCÍA
14 Brinca, rebota.
SALTA
15 El Beatle detrás de la batería.
STARR
16 Aquel de allí.
ÉSE
17 Sharon __, víctima del clan Manson.
TATE
19 Persona sensata que mide consecuencias.
RESPONSABLE
24 Por amor al ___: de manera gratuita.
ARTE
25 Emplead la audición.
OÍD
26 Competidora histórica de Coca-Cola.
PEPSI
29 Separada del ámbito religioso.
LAICA
31 Ácido famoso por causar gota.
ÚRICO
32 Brillad, resplandeced.
LUCID
33 El protagonista de los Evangelios.
JESÚS
34 Manjar mexicano asado a la parrilla.
ELOTE
35 Realiza tareas de limpieza.
ASEA
36 Momentos breves.
RATOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Título imperial alemán.
KÁISER
2 Destruí por completo.
ARRASÉ
3 Creyentes de una religión.
FIELES
4 Pensador clave de la Ilustración.
KANT
5 Dependientes del azar.
ALEATORIOS
6 Calcula aproximadamente.
TANTEA
7 Lengua itálica.
OSCA
8 ___ play, juego limpio.
FAIR
9 Servirse de algo.
USAR
11 Éxito editorial masivo (inglés).
BESTSELLER
18 Anterior (abrev.).
ANT
20 Temporada de huevos de chocolate.
PASCUA
21 Presión para aislar a un comercio.
BOICOT
22 Permitido por la ley.
LÍCITO
23 Períodos de la vida humana.
EDADES
26 Compite en una subasta.
PUJA
27 Existes.
ERES
28 Oprima el pedal.
PISE
30 Área estudiantil.
AULA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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