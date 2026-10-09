Masterchef Junior llega a Telefe: quién lo conducirá y quiénes serán los jurados

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición de MasterChef. Esta vez, los protagonistas serán doce chicos y chicas entre 8 y 13 años dispuestos a mostrar qué pueden hacer frente a las hornallas.

El viernes 16 de octubre, a las 21.30, Telefe estrenará la tercera edición argentina de MasterChef Junior, con Verónica Lozano en la conducción y un jurado que combinará experiencia gastronómica con un reciente campeón del formato.

Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas serán los encargados de probar las preparaciones y acompañar a los participantes. El equipo tendrá una doble tarea: evaluar los resultados de cada desafío y orientar a los pequeños cocineros durante una competencia que, según el anuncio del canal, pondrá el acento en la creatividad, el aprendizaje y la diversión.

La incorporación de Ian Lucas propone uno de los cambios más llamativos. El creador de contenido llegará al jurado después de ganar MasterChef Celebrity, cuya final disputó con Sofía “La Reini” Gonet. En aquella instancia presentó un menú inspirado en los sabores de su infancia: fainá con provolone, morrones y anchoas; milanesa de tomahawk con fideos caseros, y arroz con leche. Ahora le tocará observar los platos desde el otro lado del mostrador.

Ian Lucas será la gran incorporación del jurado

El recorrido continuará al día siguiente de cada emisión en TNT. Una semana más tarde, los episodios se sumarán a Discovery Home & Health, donde también habrá maratones especiales. Así, el certamen tendrá distintas ventanas para acompañar a sus participantes y recuperar los desafíos que ya hayan salido al aire.

La propuesta tendrá, además, un espacio de conversación en vivo. Todos los viernes, desde las 21, Juli Castro y Mernuel encabezarán un react en Streams Telefe para comentar lo que ocurra en el programa. El encuentro digital comenzará media hora antes del estreno televisivo y acompañará cada emisión con reacciones en tiempo real.

Martitegui, en cambio, aportará la continuidad con las primeras temporadas de la versión infantil. En esas ediciones compartió las devoluciones con Donato de Santis y Christophe Krywonis, mientras Mariano Peluffo estuvo al frente de la conducción. El regreso modifica buena parte de aquel equipo y suma a Lozano como anfitriona de una nueva camada de aspirantes.

El programa también recupera una historia propia dentro de la televisión argentina. María Sassola se consagró en la primera edición, en 2015, y Sebastián Flores ganó la segunda, en 2016. En la final inaugural, María, de 13 años, se midió con Lucas, de 11, y conquistó al jurado con ravioles abiertos de salmón y tartaletas de frambuesa con merengue italiano. Aquella noche el ciclo alcanzó picos de 17,2 puntos de rating.

Esta tercera temporada llegará con una circulación que excede la pantalla abierta. Mediante una alianza entre Telefe y HBO Max, cada episodio estreno podrá verse en simultáneo en el canal y en la plataforma. Además, los capítulos completos emitidos quedarán disponibles en HBO Max, una alternativa para quienes prefieran seguir la competencia después de su horario original.

Vero Lozano será la conductora de MasterChef Junior (Foto: Instagram @verolozanovl)

Masterchef es una competencia que nació en el Reino Unido en 1990, creada por Franc Roddam. En 2005, la BBC revivió y actualizó el formato y desde entonces el programa triunfa a lo largo del mundo. En la Argentina se emitieron ocho temporadas principales divididas entre versiones con cocineros aficionados, niños y famosos (MasterChef Celebrity Argentina).

Producido por Telefe junto con Boxfish, sobre el formato distribuido internacionalmente por Banijay Rights, MasterChef Junior volverá a poner a prueba a una generación de aficionados que todavía tiene mucho por descubrir. Entre recetas, devoluciones y desafíos, los doce participantes buscarán demostrar su talento en una cocina que vuelve a abrirles sus puertas.