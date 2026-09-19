Las respuestas al crucigrama del sábado 19 de septiembre

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Haga compatible.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Animal como el canario.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Guía del rebaño.

PASTOR

7 Hermano bíblico víctima de la envidia.

ABEL

11 Corte el pelo de cualquier parte del cuerpo.

AFEITE

12 ___ nada: muy poco.

CASI

13 Extraeré.

SACARÉ

14 Hago referencia a un autor o texto.

CITÓ

15 Señora de la casa.

AMA

16 Los __, la mayor ciudad de California.

ÁNGELES

18 Monstruo del lago ___.

NESS

20 Red de tiendas o medios.

CADENA

21 Toma posesión de una zona.

OCUPA

23 Haga compatible.

ADAPTE

26 Prenda interior masculina.

SLIP

30 Federico__, cineasta italiano de 'La dolce vita'.

FELLINI

32 Ave de granja, amante del agua.

OCA

33 Ser místico de orejas puntiagudas.

ELFO

34 Gestionar o disponer algún negocio.

TRATAR

36 Enlazan con firmeza.

ATAN

37 Muralista mexicano destacado.

RIVERA

38 Plana, libre de estorbos.

RASA

39 Consejero, consultor.

ASESOR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Transitan por un lugar.

PASAN

2 Popularice.

AFAMÉ

3 Áridas o carentes de jugo.

SECAS

4 Madre del primo.

TÍA

5 ¡Una más!

OTRA

6 Encuentra de nuevo.

REENCUENTRA

7 Obtengas acceso.

ACCEDAS

8 Forma de expresión corporal.

BAILE

9 Se encuentren en determinada situación.

ESTÉN

10 Confusa y complicada.

LIOSA

17 Diferencia entre niveles.

GAP

19 La que sopla lo que debía callar.

SOPLONA

22 Cuerpo Técnico de Investigación, sigla.

CTI

23 Desmejorar el aspecto.

AFEAR

24 Letra griega con forma triangular.

DELTA

25 Las aes helenas.

ALFAS

27 Divisiones de un terreno.

LOTES

28 El de las alas de cera.

ÍCARO

29 Detener la marcha.

PARAR

31 Membrana ocular pigmentada.

ÍRIS

35 Animal como el canario.

AVE

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.