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Las respuestas al crucigrama del sábado 19 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ser místico de orejas puntiagudas.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Haga compatible.", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Animal como el canario.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Guía del rebaño.
PASTOR
7 Hermano bíblico víctima de la envidia.
ABEL
11 Corte el pelo de cualquier parte del cuerpo.
AFEITE
12 ___ nada: muy poco.
CASI
13 Extraeré.
SACARÉ
14 Hago referencia a un autor o texto.
CITÓ
15 Señora de la casa.
AMA
16 Los __, la mayor ciudad de California.
ÁNGELES
18 Monstruo del lago ___.
NESS
20 Red de tiendas o medios.
CADENA
21 Toma posesión de una zona.
OCUPA
23 Haga compatible.
ADAPTE
26 Prenda interior masculina.
SLIP
30 Federico__, cineasta italiano de 'La dolce vita'.
FELLINI
32 Ave de granja, amante del agua.
OCA
33 Ser místico de orejas puntiagudas.
ELFO
34 Gestionar o disponer algún negocio.
TRATAR
36 Enlazan con firmeza.
ATAN
37 Muralista mexicano destacado.
RIVERA
38 Plana, libre de estorbos.
RASA
39 Consejero, consultor.
ASESOR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Transitan por un lugar.
PASAN
2 Popularice.
AFAMÉ
3 Áridas o carentes de jugo.
SECAS
4 Madre del primo.
TÍA
5 ¡Una más!
OTRA
6 Encuentra de nuevo.
REENCUENTRA
7 Obtengas acceso.
ACCEDAS
8 Forma de expresión corporal.
BAILE
9 Se encuentren en determinada situación.
ESTÉN
10 Confusa y complicada.
LIOSA
17 Diferencia entre niveles.
GAP
19 La que sopla lo que debía callar.
SOPLONA
22 Cuerpo Técnico de Investigación, sigla.
CTI
23 Desmejorar el aspecto.
AFEAR
24 Letra griega con forma triangular.
DELTA
25 Las aes helenas.
ALFAS
27 Divisiones de un terreno.
LOTES
28 El de las alas de cera.
ÍCARO
29 Detener la marcha.
PARAR
31 Membrana ocular pigmentada.
ÍRIS
35 Animal como el canario.
AVE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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