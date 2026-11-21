El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Isla griega cuna del poeta Homero.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Isla griega cuna del poeta Homero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Inyección preventiva.

VACUNA

7 Contrapunto del odio.

AMOR

11 Salvavidas inflable del coche.

AIRBAG

12 Su capital es Bamako.

MALI

13 Hijo de un animal.

CRIA

14 Combustible de reactores.

URANIO

16 Isla griega cuna del poeta Homero.

IOS

17 De oro o parecidos.

ÁUREOS

18 Grandes mamíferos de pelaje espeso.

OSOS

20 __ West, el Lejano Oeste americano.

FAR

21 Tan sorprendido que no puede creer lo que ve.

ALUCINADO

25 Enrede o complique.

LIE

26 El río de los faraones.

NILO

28 Obedeces la autoridad.

ACATAS

31 Fuente natural de racimos.

VID

32 Compositor austriaco.

MOZART

33 '___ y deja vivir'.

VIVE

34 Pescado de carne rojiza.

ATUN

35 Empeños o desvelos.

AFANES

37 Lugar de espera o reunión.

SALA

38 Dejará de estar enfermo.

SANARÁ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Falto de contenido.

VACIO

2 Gallarda, elegante.

AIROSA

3 Vaso para fundir metales.

CRISOL

4 Alma máter de premios Nobel argentinos.

UBA

5 Sodio según Mendeléyev.

NA

6 Enemigo de la diversión.

AGUAFIESTAS

7 Aseguran por medio de cuerdas.

AMARRAN

8 Brote o fluya un líquido.

MANE

9 Percibió una fragancia.

OLIO

10 Cauces fluviales.

RÍOS

15 Ciudad de Francia.

RUAN

19 Antigua embarcación turca de guerra.

SULTANA

22 Remar hacia atrás.

CIAR

23 Celestialmente perfecta.

DIVINA

24 '___ Twist', novela de Charles Dickens.

OLIVER

27 Puerto ucraniano en el Mar Negro.

ODESA

28 Dueñas o señoras.

AMAS

29 Altura o nivel en una escala.

COTA

30 El color de los pitufos.

AZUL

33 Concurren.

VAN

36 Entre mi y sol.

FA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.