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Las respuestas al crucigrama del sábado 21 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “De oro o parecidos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Isla griega cuna del poeta Homero.", mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en "Isla griega cuna del poeta Homero.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Inyección preventiva.
VACUNA
7 Contrapunto del odio.
AMOR
11 Salvavidas inflable del coche.
AIRBAG
12 Su capital es Bamako.
MALI
13 Hijo de un animal.
CRIA
14 Combustible de reactores.
URANIO
16 Isla griega cuna del poeta Homero.
IOS
17 De oro o parecidos.
ÁUREOS
18 Grandes mamíferos de pelaje espeso.
OSOS
20 __ West, el Lejano Oeste americano.
FAR
21 Tan sorprendido que no puede creer lo que ve.
ALUCINADO
25 Enrede o complique.
LIE
26 El río de los faraones.
NILO
28 Obedeces la autoridad.
ACATAS
31 Fuente natural de racimos.
VID
32 Compositor austriaco.
MOZART
33 '___ y deja vivir'.
VIVE
34 Pescado de carne rojiza.
ATUN
35 Empeños o desvelos.
AFANES
37 Lugar de espera o reunión.
SALA
38 Dejará de estar enfermo.
SANARÁ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Falto de contenido.
VACIO
2 Gallarda, elegante.
AIROSA
3 Vaso para fundir metales.
CRISOL
4 Alma máter de premios Nobel argentinos.
UBA
5 Sodio según Mendeléyev.
NA
6 Enemigo de la diversión.
AGUAFIESTAS
7 Aseguran por medio de cuerdas.
AMARRAN
8 Brote o fluya un líquido.
MANE
9 Percibió una fragancia.
OLIO
10 Cauces fluviales.
RÍOS
15 Ciudad de Francia.
RUAN
19 Antigua embarcación turca de guerra.
SULTANA
22 Remar hacia atrás.
CIAR
23 Celestialmente perfecta.
DIVINA
24 '___ Twist', novela de Charles Dickens.
OLIVER
27 Puerto ucraniano en el Mar Negro.
ODESA
28 Dueñas o señoras.
AMAS
29 Altura o nivel en una escala.
COTA
30 El color de los pitufos.
AZUL
33 Concurren.
VAN
36 Entre mi y sol.
FA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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