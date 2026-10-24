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Las respuestas al crucigrama del sábado 24 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Favorecidos por la cámara.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Aceita una ensalada u otro alimento.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Tablero para enseñar a contar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'Dar ___ por liebre', dicho popular.
GATO
5 Mamífero marino juguetón.
FOCA
9 Sujetaba con nudos.
ATABA
11 Vaso sagrado con tapa.
COPÓN
12 Baño que realza comidas.
SALSA
13 Región histórica en Grecia.
ÁTICA
14 Observaciones al margen.
ACOTACIONES
16 Uno, en inglés.
ONE
17 Baikal y Victoria.
LAGOS
18 Gorjee el pájaro.
TRINE
20 ___ Benzema, delantero francés ganador del Balón de Oro.
KARIM
22 ___ Pen: capital de Camboya.
NOM
25 Generosos con quienes lo precisan.
CARITATIVOS
28 Tablero para enseñar a contar.
ÁBACO
29 Orilla de la calle.
ACERA
30 Parte anterior de la pelvis.
PUBIS
31 Humedecer algo con agua.
MOJAR
32 Aceita una ensalada u otro alimento.
OLEA
33 Di un paso fuera.
SALI
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tejido ligero para vendajes.
GASA
2 Emprendo la ofensiva.
ATACO
3 La parte que Aquiles hizo famosa.
TALÓN
4 Especialidad médica de la gestación.
OBSTETRICIA
5 Favorecidos por la cámara.
FOTOGÉNICOS
6 Expreso mi parecer.
OPINÓ
7 Golpes de los caballos.
COCES
8 Patos de río o lago.
ANAS
10 Pila de tamaño pequeño.
AAA
11 Tropezaban.
CAÍAN
15 Conjunto de condiciones meteorológicas.
CLIMA
19 Prácticas de carácter ceremonial.
RITOS
20 Capital de Afganistán.
KABUL
21 Lengua semítica.
ARABE
23 Hembra del carnero.
OVEJA
24 Ética, honestidad.
MORAL
25 Mandamás mafioso.
CAPO
26 Tanque Argentino Mediano.
TAM
27 Prenda de colores vibrantes en la India.
SARI
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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