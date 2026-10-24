Las respuestas al crucigrama del sábado 24 de octubre

El crucigrama de este sábado incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Aceita una ensalada u otro alimento.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Tablero para enseñar a contar.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'Dar ___ por liebre', dicho popular.

GATO

5 Mamífero marino juguetón.

FOCA

9 Sujetaba con nudos.

ATABA

11 Vaso sagrado con tapa.

COPÓN

12 Baño que realza comidas.

SALSA

13 Región histórica en Grecia.

ÁTICA

14 Observaciones al margen.

ACOTACIONES

16 Uno, en inglés.

ONE

17 Baikal y Victoria.

LAGOS

18 Gorjee el pájaro.

TRINE

20 ___ Benzema, delantero francés ganador del Balón de Oro.

KARIM

22 ___ Pen: capital de Camboya.

NOM

25 Generosos con quienes lo precisan.

CARITATIVOS

28 Tablero para enseñar a contar.

ÁBACO

29 Orilla de la calle.

ACERA

30 Parte anterior de la pelvis.

PUBIS

31 Humedecer algo con agua.

MOJAR

32 Aceita una ensalada u otro alimento.

OLEA

33 Di un paso fuera.

SALI

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tejido ligero para vendajes.

GASA

2 Emprendo la ofensiva.

ATACO

3 La parte que Aquiles hizo famosa.

TALÓN

4 Especialidad médica de la gestación.

OBSTETRICIA

5 Favorecidos por la cámara.

FOTOGÉNICOS

6 Expreso mi parecer.

OPINÓ

7 Golpes de los caballos.

COCES

8 Patos de río o lago.

ANAS

10 Pila de tamaño pequeño.

AAA

11 Tropezaban.

CAÍAN

15 Conjunto de condiciones meteorológicas.

CLIMA

19 Prácticas de carácter ceremonial.

RITOS

20 Capital de Afganistán.

KABUL

21 Lengua semítica.

ARABE

23 Hembra del carnero.

OVEJA

24 Ética, honestidad.

MORAL

25 Mandamás mafioso.

CAPO

26 Tanque Argentino Mediano.

TAM

27 Prenda de colores vibrantes en la India.

SARI

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.