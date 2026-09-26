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Las respuestas al crucigrama del sábado 26 de septiembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Situación de difícil elección.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Placentera.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Efectúen un procedimiento quirúrgico.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Territorio bajo la corona.
REINO
6 Sitúo, coloco.
UBICÓ
11 Me hallo en determinado lugar.
ESTOY
12 Se hacen en cuerdas y corbatas.
NUDOS
13 Actor que interpretó a Michael Scott en 'La oficina' (2 palabras).
STEVE CARELL
15 Capital de Albania.
TIRANA
16 Cada una de las caras de una medalla.
LADO
17 Habla con Dios.
ORA
18 Poseyó.
TUVO
20 Trabajadores como los herreros y tapiceros.
ARTESANOS
24 Actúan con audacia.
OSAN
25 Producto interno bruto.
PIB
27 ___ de Pandora: recipiente de la mitología griega.
CAJA
30 Situación de difícil elección.
DILEMA
32 Atascaderos.
ATOLLADEROS
34 Cordón formado por varios hilos conductores.
CABLE
35 Placentera.
AMENA
36 Museo de ___, famosa pinacoteca de Francia.
ORSAY
37 Lengua nórdica.
DANÉS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Residuo tras el uso.
RESTO
2 Despliega una cosa doblada.
ESTIRA
3 Repetir, reiterar.
ITERAR
4 Bossa ___: ritmo brasileño.
NOVA
5 Audiencias radiofónicas.
OYENTES
6 'Por ___ cabeza', tango de Gardel.
UNA
7 Inclinado a hacer burlas.
BURLÓN
8 Noción que se tiene sobre una cosa.
IDEA
9 'Hot N ___', canción de Katy Perry.
COLD
10 Capital de Noruega.
OSLO
14 Provocada.
CAUSADA
19 Arrogancia, engreimiento.
VANIDAD
21 Tirar la ___: rendirse.
TOALLA
22 Efectúen un procedimiento quirúrgico.
OPEREN
23 Nina ___, cantante y pianista de jazz.
SIMONE
26 Asientos de estatuas.
BASAS
27 Hijo de Vulcano.
CACO
28 'Loco de __', rematadamente loco.
ATAR
29 Steve ___: cofundador de Apple.
JOBS
31 Frase usada como símbolo.
LEMA
33 'Hecha la ___, hecha la trampa'.
LEY
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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