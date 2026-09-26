Las respuestas al crucigrama del sábado 26 de septiembre

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Placentera.", mientras que el interrogante 22 se resuelve con la palabra faltante en "Efectúen un procedimiento quirúrgico.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Territorio bajo la corona.

REINO

6 Sitúo, coloco.

UBICÓ

11 Me hallo en determinado lugar.

ESTOY

12 Se hacen en cuerdas y corbatas.

NUDOS

13 Actor que interpretó a Michael Scott en 'La oficina' (2 palabras).

STEVE CARELL

15 Capital de Albania.

TIRANA

16 Cada una de las caras de una medalla.

LADO

17 Habla con Dios.

ORA

18 Poseyó.

TUVO

20 Trabajadores como los herreros y tapiceros.

ARTESANOS

24 Actúan con audacia.

OSAN

25 Producto interno bruto.

PIB

27 ___ de Pandora: recipiente de la mitología griega.

CAJA

30 Situación de difícil elección.

DILEMA

32 Atascaderos.

ATOLLADEROS

34 Cordón formado por varios hilos conductores.

CABLE

35 Placentera.

AMENA

36 Museo de ___, famosa pinacoteca de Francia.

ORSAY

37 Lengua nórdica.

DANÉS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Residuo tras el uso.

RESTO

2 Despliega una cosa doblada.

ESTIRA

3 Repetir, reiterar.

ITERAR

4 Bossa ___: ritmo brasileño.

NOVA

5 Audiencias radiofónicas.

OYENTES

6 'Por ___ cabeza', tango de Gardel.

UNA

7 Inclinado a hacer burlas.

BURLÓN

8 Noción que se tiene sobre una cosa.

IDEA

9 'Hot N ___', canción de Katy Perry.

COLD

10 Capital de Noruega.

OSLO

14 Provocada.

CAUSADA

19 Arrogancia, engreimiento.

VANIDAD

21 Tirar la ___: rendirse.

TOALLA

22 Efectúen un procedimiento quirúrgico.

OPEREN

23 Nina ___, cantante y pianista de jazz.

SIMONE

26 Asientos de estatuas.

BASAS

27 Hijo de Vulcano.

CACO

28 'Loco de __', rematadamente loco.

ATAR

29 Steve ___: cofundador de Apple.

JOBS

31 Frase usada como símbolo.

LEMA

33 'Hecha la ___, hecha la trampa'.

LEY

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.