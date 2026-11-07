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Las respuestas al crucigrama del sábado 7 de noviembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ciudad francesa con puente famoso.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Majestuoso ciervo del norte.", mientras que el interrogante 36 se resuelve con la palabra faltante en "Jabalí pequeño y oscuro.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Don de la palabra persuasiva.
LABIA
6 __cadabra, pase mágico.
ABRA
10 Llena de orgullo y satisfacción.
ORONDA
12 Descender súbitamente.
CAER
13 Calvicie.
CALVEZ
14 Majestuoso ciervo del norte.
ALCE
15 Relativos al polo norte.
ÁRTICOS
17 Variante del jazz.
BOP
18 Conservadora de arte o museos.
CURADORA
20 Criatura de alcantarillas.
RATA
22 Actor célebre por su 'Club de la Pelea'.
BRAD
23 Hongo que infla el pan.
LEVADURA
25 Sílaba en 'ubicar'.
UBÍ
26 Vinculan ideas o conceptos.
ASOCIAN
30 Trozo de tejido funcional.
PAÑO
32 Cuestión, tema que se trata.
ASUNTO
33 Unidades de tiempo que vuelan.
AÑOS
34 Dan brincos.
SALTAN
35 Causó ruido.
SONÓ
36 Jabalí pequeño y oscuro.
SAÍNO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Así llamaban a Juana de Castilla.
LOCA
2 Acción clave antes de cultivar.
ARAR
3 Usain, el rey del sprint.
BOLT
4 Siempre victoriosa, nunca vencida.
INVICTA
5 Justa para la ocasión.
ADECUADA
6 Aquí mismo.
ACÁ
7 Rival eterno de Apollo Creed.
BALBOA
8 Hazaña digna del libro Guinness.
RÉCORD
9 Tortilla venezolana y colombiana.
AREPA
11 Ave rapaz con vista de águila.
AZOR
16 Exquisitas al paladar.
SABROSAS
19 El inmortal de Transilvania.
DRÁCULA
20 Grupo de ovejas siguiendo al pastor.
REBAÑO
21 Ciudad francesa con puente famoso.
AVIÑÓN
23 Lentes detectivescos.
LUPAS
24 Te sirves de lo disponible.
USAS
27 Energía luminosa de los Incas.
INTI
28 Enlazan con firmeza.
ATAN
29 Noveno.
NONO
31 Criatura que hiberna.
OSO
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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