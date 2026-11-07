Las respuestas al crucigrama del sábado 7 de noviembre

El crucigrama de este sábado incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Majestuoso ciervo del norte.", mientras que el interrogante 36 se resuelve con la palabra faltante en "Jabalí pequeño y oscuro.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Don de la palabra persuasiva.

LABIA

6 __cadabra, pase mágico.

ABRA

10 Llena de orgullo y satisfacción.

ORONDA

12 Descender súbitamente.

CAER

13 Calvicie.

CALVEZ

14 Majestuoso ciervo del norte.

ALCE

15 Relativos al polo norte.

ÁRTICOS

17 Variante del jazz.

BOP

18 Conservadora de arte o museos.

CURADORA

20 Criatura de alcantarillas.

RATA

22 Actor célebre por su 'Club de la Pelea'.

BRAD

23 Hongo que infla el pan.

LEVADURA

25 Sílaba en 'ubicar'.

UBÍ

26 Vinculan ideas o conceptos.

ASOCIAN

30 Trozo de tejido funcional.

PAÑO

32 Cuestión, tema que se trata.

ASUNTO

33 Unidades de tiempo que vuelan.

AÑOS

34 Dan brincos.

SALTAN

35 Causó ruido.

SONÓ

36 Jabalí pequeño y oscuro.

SAÍNO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Así llamaban a Juana de Castilla.

LOCA

2 Acción clave antes de cultivar.

ARAR

3 Usain, el rey del sprint.

BOLT

4 Siempre victoriosa, nunca vencida.

INVICTA

5 Justa para la ocasión.

ADECUADA

6 Aquí mismo.

ACÁ

7 Rival eterno de Apollo Creed.

BALBOA

8 Hazaña digna del libro Guinness.

RÉCORD

9 Tortilla venezolana y colombiana.

AREPA

11 Ave rapaz con vista de águila.

AZOR

16 Exquisitas al paladar.

SABROSAS

19 El inmortal de Transilvania.

DRÁCULA

20 Grupo de ovejas siguiendo al pastor.

REBAÑO

21 Ciudad francesa con puente famoso.

AVIÑÓN

23 Lentes detectivescos.

LUPAS

24 Te sirves de lo disponible.

USAS

27 Energía luminosa de los Incas.

INTI

28 Enlazan con firmeza.

ATAN

29 Noveno.

NONO

31 Criatura que hiberna.

OSO

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.